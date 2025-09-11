 2025-09-10T07:23:22.987Z

Pokal
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Sascha Köppen

Pokal: Auslosung der Runde der letzten 64

Coupe de Luxembourg und Coupe des Seniors Réserves

Verlinkte Inhalte

Coupe de Luxembourg
Coupe Réserves
Beggen
Sandweiler
Medernach

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Coupe de Luxembourg

Runde der letzten 64 am 21.9.

1. Avenir Beggen – US Rümelingen
2. Jeunesse Schieren – Union Titus Petingen
3. Union Remich/Bous – F91 Düdelingen
4. FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen – FC Monnerich
5. Jeunesse Junglinster – SC Bettemburg
6. FC Nörtzingen H.F. – Atert Bissen
7. Syra Mensdorf – Progrès Niederkorn
8. Yellow Boys Weiler – FC Schifflingen 95
9. FC Kopstal 33 – Berdenia Berburg
10. FC Koerich – FC Koeppchen
11. FC Ehleringen – FC Differdingen 03
12. Racing Heiderscheid-Eschdorf – US Hostert
13. FC Kehlen – Etzella Ettelbrück
14. Tricolore Gasperich – FC Lorentzweiler
15. Minerva Lintgen – UN Käerjeng 97
16. FC Schengen – FC Luxembourg City
17. CS Grevenmacher – UNA Strassen
18. US Folschette – FC Rodange 91
19. US Sandweiler – Jeunesse Canach
20. US Moutfort-Medingen – Victoria Rosport
21. FC Les Aiglons Dalheim – FC The Belval Beles
22. Minière Lasauvage – US Feulen
23. Sporting Mertzig – Alisontia Steinsel
24. Jeunesse Gilsdorf – FC Mamer 32
25. Blo-Wäiss Medernach – Jeunesse Esch
26. Olympia Christnach-Waldbillig – FC Wiltz 71
27. CS Oberkorn – Swift Hesperingen
28. CS Sanem – US Mondorf-les-Bains
29. Jeunesse Biwer – CS Fola Esch
30. AS Red Black Luxemburg – Marisca Mersch
31. FC Munsbach – Résidence Walferdingen
32. Daring Echternach – Racing FC Union Luxemburg

Coupe des Seniors Réserves

Runde der letzten 64 am Wochenende des 21.9.

1. FC Kehlen II – Marisca Mersch
2. Jeunesse Gilsdorf – AS Rupensia Lusitanos Fels
3. UN Käerjeng 97 I – FC 72 Erpeldingen I
4. UNA Strassen I – Résidence Walferdingen II
5. FC Wiltz 71 – CS Oberkorn I
6. Jeunesse Useldingen – F91 Düdelingen
7. Sieger Pratzerthal-Redingen Jeunesse Esch – FC
Kehlen I *
8. FC Lorentzweiler – FC Bastendorf 47 II
9. Sieger FC Mamer 32 – Racing Ulflingen – AS Hosingen I *
10. FC Monnerich – FC Nörtzingen H.F.
11. Minière Lasauvage – US Esch
12. ENT Mondorf/Schengen I – Union 05 Kayl-Tetingen
13. FC 72 Erpeldingen II – ENT Canach/CSG I
14. FC Schifflingen 95 – Etoile Sportive Schouweiler
15. Résidence Walferdingen I – US Rümelingen
16. US Berdorf-Consdorf 01 – Etzella Ettelbrück
17. FC Koeppchen I – FC Rodange 91
18. CS Fola Esch I – Sieger FC Ehleringen – Victoria Rosport *
19. Orania Vianden – Racing Heiderscheid-Eschdorf
20. FC Les Aiglons Dalheim – Red Boys Aspelt
21. US Feulen – Tricolore Gasperich I
22. CS Sanem I – Union Titus Petingen
23. FC Koerich – FC Luxembourg City I
24. FC Kopstal 33 – Red Star Merl-Belair
25. Union Remich-Bous I – ENT CSG/Canach II
26. US Böwingen – AS Wintger I
27. Daring Echternach – Syra Mensdorf
28. CS Sanem II – Jeunesse Schieren
29. Racing FC Union Luxemburg – US Rambrouch
30. Tricolore Gasperich II – FC Munsbach II
31. FC Blo-Wäiss Itzig – FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen I
32. FC Differdingen 03 – Sporting Bartringen

* an einem anderen Termin

In eigener Sache

Die Partien der beiden o.g. Pokalwettbewerbe werden spätestens Anfang kommender Woche auf FuPa angelegt und unseren Usern zur Verfügung gestellt.

Aufrufe: 011.9.2025, 13:05 Uhr
Paul KrierAutor