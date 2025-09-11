Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Pokal
Pokal: Auslosung der Runde der letzten 64
Coupe de Luxembourg und Coupe des Seniors Réserves
1. Avenir Beggen – US Rümelingen 2. Jeunesse Schieren – Union Titus Petingen 3. Union Remich/Bous – F91 Düdelingen 4. FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen – FC Monnerich 5. Jeunesse Junglinster – SC Bettemburg 6. FC Nörtzingen H.F. – Atert Bissen 7. Syra Mensdorf – Progrès Niederkorn 8. Yellow Boys Weiler – FC Schifflingen 95 9. FC Kopstal 33 – Berdenia Berburg 10. FC Koerich – FC Koeppchen 11. FC Ehleringen – FC Differdingen 03 12. Racing Heiderscheid-Eschdorf – US Hostert 13. FC Kehlen – Etzella Ettelbrück 14. Tricolore Gasperich – FC Lorentzweiler 15. Minerva Lintgen – UN Käerjeng 97 16. FC Schengen – FC Luxembourg City 17. CS Grevenmacher – UNA Strassen 18. US Folschette – FC Rodange 91 19. US Sandweiler – Jeunesse Canach 20. US Moutfort-Medingen – Victoria Rosport 21. FC Les Aiglons Dalheim – FC The Belval Beles 22. Minière Lasauvage – US Feulen 23. Sporting Mertzig – Alisontia Steinsel 24. Jeunesse Gilsdorf – FC Mamer 32 25. Blo-Wäiss Medernach – Jeunesse Esch 26. Olympia Christnach-Waldbillig – FC Wiltz 71 27. CS Oberkorn – Swift Hesperingen 28. CS Sanem – US Mondorf-les-Bains 29. Jeunesse Biwer – CS Fola Esch 30. AS Red Black Luxemburg – Marisca Mersch 31. FC Munsbach – Résidence Walferdingen 32. Daring Echternach – Racing FC Union Luxemburg
Coupe des Seniors Réserves
Runde der letzten 64 am Wochenende des 21.9.
1. FC Kehlen II – Marisca Mersch 2. Jeunesse Gilsdorf – AS Rupensia Lusitanos Fels 3. UN Käerjeng 97 I – FC 72 Erpeldingen I 4. UNA Strassen I – Résidence Walferdingen II 5. FC Wiltz 71 – CS Oberkorn I 6. Jeunesse Useldingen – F91 Düdelingen 7. Sieger Pratzerthal-Redingen Jeunesse Esch – FC Kehlen I * 8. FC Lorentzweiler – FC Bastendorf 47 II 9. Sieger FC Mamer 32 – Racing Ulflingen – AS Hosingen I * 10. FC Monnerich – FC Nörtzingen H.F. 11. Minière Lasauvage – US Esch 12. ENT Mondorf/Schengen I – Union 05 Kayl-Tetingen 13. FC 72 Erpeldingen II – ENT Canach/CSG I 14. FC Schifflingen 95 – Etoile Sportive Schouweiler 15. Résidence Walferdingen I – US Rümelingen 16. US Berdorf-Consdorf 01 – Etzella Ettelbrück 17. FC Koeppchen I – FC Rodange 91 18. CS Fola Esch I – Sieger FC Ehleringen – Victoria Rosport * 19. Orania Vianden – Racing Heiderscheid-Eschdorf 20. FC Les Aiglons Dalheim – Red Boys Aspelt 21. US Feulen – Tricolore Gasperich I 22. CS Sanem I – Union Titus Petingen 23. FC Koerich – FC Luxembourg City I 24. FC Kopstal 33 – Red Star Merl-Belair 25. Union Remich-Bous I – ENT CSG/Canach II 26. US Böwingen – AS Wintger I 27. Daring Echternach – Syra Mensdorf 28. CS Sanem II – Jeunesse Schieren 29. Racing FC Union Luxemburg – US Rambrouch 30. Tricolore Gasperich II – FC Munsbach II 31. FC Blo-Wäiss Itzig – FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen I 32. FC Differdingen 03 – Sporting Bartringen
* an einem anderen Termin
In eigener Sache
Die Partien der beiden o.g. Pokalwettbewerbe werden spätestens Anfang kommender Woche auf FuPa angelegt und unseren Usern zur Verfügung gestellt.