Vermisstenmeldung: Fußballer-Familie sucht ihren Vater

Diesem Hilfegesuch kommt FuPa Luxemburg gerne nach: seit vergangenem Samstag, den 18.Oktober gegen 15:35 Uhr wird der 74-jährige El Medhi Rafdy vermisst, der Vater der Fußballspieler Rayan, Imran und Othman Rafdy. Erstgenannter hat FuPa um Mithilfe gebeten.

Zuletzt wurde El Medhi Rafdy zum angegebenen Zeitpunkt im hauptstädtischen Stadtteil Pfaffenthal gesehen, als er das dortige Altersheim verließ. Er trug eine blaue Weste, einen blauen Pullover, eine schwarze Hose und eine beigefarbene Kappe.