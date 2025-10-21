Vermisstenmeldung: Fußballer-Familie sucht ihren Vater

Diesem Hilfegesuch kommt FuPa Luxemburg gerne nach: seit vergangenem Samstag, den 18.Oktober gegen 15:35 Uhr wird der 74-jährige El Medhi Rafdy vermisst, der Vater der Fußballspieler Rayan, Imran und Othman Rafdy. Erstgenannter hat FuPa um Mithilfe gebeten.
Zuletzt wurde El Medhi Rafdy zum angegebenen Zeitpunkt im hauptstädtischen Stadtteil Pfaffenthal gesehen, als er das dortige Altersheim verließ. Er trug eine blaue Weste, einen blauen Pullover, eine schwarze Hose und eine beigefarbene Kappe.
Der Betroffene leidet an Demenz und sei Polizeiangaben zufolge eventuell verwirrt. Es bestünde die Möglichkeit, dass er sich mit dem öffentlichen Transport fortbewege. Eventuelle Informationen zum Verbleib von Herrn Rafdy sind an die Polizei Luxemburg unter der Nummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an police.luxembourg@police.etat.lu zu richten.
Bitte teilt diese Nachricht so oft wie möglich. Wir möchten der Familie Rafdy in diesen schweren Stunden der Ungewissheit Mut zusprechen und hoffen inständig, dass El Medhi Rafdy bald wieder wohlbehalten im Kreise seiner Liebsten ist.