Generalabsage aller Spiele vom Sonntag

Wie die FLF vor Minuten mitteilte (s.u.), habe man sich aufgrund der Wettervorhersage für den Sonntagnachmittag dazu entschieden, alle Partien abzusagen. Dies betrifft alle Spiele von der BGL Ligue bis zur 3.Division, aber auch die für heute Abend angesetzt Begegnungen im Futsal.

Außerhalb des FuPa-Einflussbereichs sind auch Jugendspiele abgesagt. Glatteisgefahr, Schnee und Eisregen sind angekündigt. Mit der Komplettabsage möchte man Spieler aber auch Zuschauer vor eventuellen Gefahren schützen, so der Verband in seinem Schreiben.