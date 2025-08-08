Pokalauslosungen: Derby Ulflingen - Norden 02 in der 1.Hauptrunde

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
1. Red Star Merl-Belair – F91 Düdelingen
2. Victoria Rosport - Jeunesse Junglinster
3. FC Wiltz 71 – Entente AS Red Black/Steinsel
4. AS Rupensia Lusitanos Fels - SC Ell
5. Minerva Lintgen – FC Mamer 32
6. CS Sanem – FC Rodange 91
7. Entente Region Mosel – Young Boys Diekirch
8. CS Fola Esch – SC Bettemburg
9. Entente WMH – Racing FC Union Luxemburg
10. US Rümelingen – Entente Osten
11. Atert Bissen – Sporting Mertzig
12. US Sandweiler – Swift Hesperingen
13. Progrès Niederkorn – Ent. Hosingen/Norden
14. UN Kaerjeng 97 - FC Kehlen
15. FC Blo-Wäiss Itzig - FC Differdingen 03
1. FC Beckerich - Red Boys Aspelt
2. US Reisdorf – FC 72 Erpeldingen
3. Excelsior Grevels – Kiischpelt Wilwerwiltz
4. Tricolore Gasperich – Union 05 Kayl-Tetingen
1. US Böwingen – FC Schengen
2. FC Nörtzingen H.F. – FC Pratzerthal-Redingen
3. Racing Heiderscheid-Eschdorf – Claravallis Clerf
4. US Esch – FC Munsbach
5. FC Les Aiglons Dalheim – CS Bourscheid
6. FC Bastendorf 47 – CS Oberkorn
7. Sieger Biekerech/Aspelt – CS Grevenmacher
8. Minière Lasauvage – Etoile Sportive Küntzig
9. Olympia Christnach-Waldbillig – SC Ell
10. Etoile Sportive Schouweiler – FC Kehlen
11. Blo-Wäiss Medernach – AS Hosingen
12. Jeunesse Biwer – Red Star Merl-Belair
13. AS Colmarberg – Sieger Gasperich/Kayl-Tetingen)
14. Sieger Grevels/Wilwerwiltz – US Moutfort-Medingen
15. Union Mertert-Wasserbillig – Jeunesse Gilsdorf
16. Union Remich/Bous – Jeunesse Useldingen
17. Luna Oberkorn – Yellow Boys Weiler
18. AS Red Black Luxemburg – AS Rupensia Lusitanos Fels
19. FC Brouch – Jeunesse Junglinster
20. CS Sanem – Alliance Aischdall Hobscheid-Eischen
21. Sieger Reisdorf/Erpeldingen – Daring Echternach
22. FC Les Ardoisiers Perlé – FC Koeruch
23. Orania Vianden – Minerva Lintgen
24. US Rambrouch – Sporting Mertzig
25. Green-Boys 77 Harlingen-Ischpelt – Syra Mensdorf
26. FC Ehleringen – Sporting Bartringen
27. Young Boys Diekirch – FC Kopstal 33
28. US Berdorf-Consdorf 01 – Jeunesse Schieren
29. Racing Ulflingen – FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
30. FC Blo-Wäiss Itzig – Avenir Beggen
31. US Folschette – FC Steinfort
32. US Sandweiler – AS Wintger
2. Red Star Merl-Belair – Minière Lasauvage
3. Kiischpelt Wilwerwiltz – Green-Boys 77 Harlingen-Ischpelt
4. Olympia Christnach-Waldbillig – US Moutfort-Medingen
1. Marisca Mersch – FC Munsbach I
2. FC Mamer 32 – Racing Ulflingen
3. Jeunesse Schieren – Jeunesse Esch I
4. Jeunesse Gilsdorf – FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen II
5. AS Rupensia Lusitanos Fels – FC Bastendorf 47 I
6. US Böwingen – Ent. Lintgen/Steinsel I
7. FC Ehleringen – Victoria Rosport
8. FC Koeppchen II – FC Schifflingen 95
9. Kiischpelt Wilwerwiltz – FC Munsbach II
10. CS Oberkorn II – Ent. CSG/Canach II
11. Ent. Mondorf/Schengen I – Yellow Boys Weiler
12. Olympia Christnach-Waldbillig – FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen I
13. US Reisdorf – Sporting Bartringen
14. Ent. Steinsel/Lintgen II – Etoile Sportive Schouweiler
15. Union Mertert-Wasserbillig – Syra Mensdorf
16. UN Kaerjeng 97 I – AS Red Black Luxemburg
17. FC Blo-Wäiss Itzig – Avenir Beggen
18. US Esch – Ent. Perlé/Folschette
19. Tricolore Gasperich II – Ent. Mondorf/Schengen II
20. Claravallis Clerf – Tricolore Gasperich I
21. FC Koerich – SC Bettemburg
22. FC Beckerich – US Rümelingen
23. Young Boys Diekirch – US Feulen
24. Racing Heiderscheid-Eschdorf – AS Colmarberg
25. US Sandweiler – CS Fola Esch
26. FC Kehlen II – FC Brouch
27. SC Ell – AS Hosingen I
28. FC The Belval Beles – FC Kopstal 33
29. US Berdorf-Consdorf 01 – AS Wintger II
30. Progrès Niederkorn – Résidence Walferdingen I
31. FC Koeppchen I – Jeunesse Junglinster
32. Atert Bissen II – AS Wintger I
33. FC 72 Erpeldingen I – Una Strassen II
34. Orania Vianden – Green-Boys 77 Harlingen-Ischpelt I
35. UN Käerjeng 97 II – CS Sanem II
36. Minière Lasauvage – AS Hosingen II
37. FC Rodange 91 – Alliance Aischdall Hobscheid-Eischen
38. Union Remich/Bous I – Blo-Wäiss Medernach
39. Union Titus Petingen – CS Bourscheid
40. Jeunesse Useldingen – Sporting Mertzig
41. Luna Oberkorn – FC Lorentzweiler
42. Racing FC Union Luxemburg – Atert Bissen I
43. Daring Echternach – Berdenia Berburg
44. FC Differdingen 03 – Green-Boys 77 Harlingen-Ischpelt II
45. FC Nörtzingen H.F. – Etoile Sportive Küntzig
46. CS Sanem I – Union Remich/Bous II
47. FC Luxembourg City II – FC Monnerich
48. FC Bastendorf 47 II – CS Fola Esch II
49. FC Pratzerthal-Redingen – Jeunesse Esch II
50. Union 05 Kayl-Tetingen – Jeunesse Biwer
51. CS Oberkorn I – US Moutfort-Medingen
1. Progrès Niederkorn – ASC Zolwer
2. Halo Junace Hassel Futsal – Miseler Léiwen Wintringen
3. Amicale Clerf Futsal – CS Sanem