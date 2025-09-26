 2025-09-23T12:48:49.527Z

Pokal

Pokal-Auslosungen: Progrès - Jeunesse in der 3.Runde!

Coupe de Luxembourg, Coupe FLF, Coupe des Seniors Réserves & Coupe des Dames

Coupe de Luxembourg

Runde der letzten 32 am 9.11.

  • F91 - Bissen
  • Etzella - Racing
  • Monnerich - Rosport
  • Hesperingen - Hostert
  • Progrès - Jeunesse
  • Lorentzweiler - Rodange
  • Munsbach - Canach
  • Koerich - City
  • Beles - Strassen
  • Differdingen - Petingen
  • Weiler - Steinsel
  • Feulen - Bettemburg
  • Mamer - Käerjeng
  • Rümelingen - Fola
  • Wiltz - Mersch
  • Berburg - Mondorf

Coupe FLF

Runde der letzten 64 am 15.10.

  • Useldingen - Ehleringen
  • Mertzig - Sieger Christnach/Moutfort
  • Sieger Wilwerwiltz/Harlingen - Clerf
  • UMW - Lintgen
  • Küntzig - Mensdorf
  • Koerich - Bastendorf
  • Hosingen - Colmar
  • Echternach - Junglinster
  • Folschette - Vianden
  • Itzig - Ulflingen
  • Diekirch - Munsbach
  • Sieger Sandweiler/Wintger - CSG
  • Schouweiler - Erpeldingen
  • URB - Nörtzingen
  • US Esch - Bourscheid
  • Gasperich - Heiderscheid
  • Schieren - Grevels
  • Ell - Norden 02
  • Fels - Sanem
  • Aspelt - Kayl-Tetingen
  • Böwingen - Bartringen
  • Pratzerthal-Redingen - Beckerich
  • Weiler - Biwer
  • Äischdall - Kehlen
  • Red Black - Dalheim
  • Medernach - Schengen
  • Luna - Reisdorf
  • CSO - USBC
  • Sieger Merl/Lasauvage - Kopstal
  • Beggen - Perlé
  • Brouch - Steinfort
  • Rambrouch - Gilsdorf

Coupe des Seniors Réserves

Runde der letzten 32 am 9.11.

  • Ent. Mondorf/Schengen I - Useldingen
  • Sieger Mamer/Hosingen - Sieger Fola - (Sieger Ehleringen - Fola)
  • Rodange - Munsbach II
  • Aspelt - Strassen I
  • Ent. Canach/CSG I - Wiltz
  • Wintger I - Mersch
  • Walferdingen - Monnerich
  • Norden 02 I - US Esch
  • Schifflingen - Schieren
  • Feulen - Pratzerthal-Redingen
  • Ent. CSG/Canach II - Differdingen
  • USBC - Merl-Belair
  • Heiderscheid-Eschdorf - Gilsdorf
  • Käerjeng I - Lorentzweiler
  • Petingen - City I
  • Echternach - Rambrouch

Coupe des Dames

Achtelfinale am 25.10.

  • Mertzig - Racing
  • Ent. Hosingen/Norden - Junglinster
  • Bettemburg - Diekirch
  • Sanem - Hesperingen
  • Kehlen - Ent. Red Black/Steinsel
  • Rümelingen - Mamer
  • Ent. Wintger/Ulflingen - Differdingen
  • F91 - Ell
