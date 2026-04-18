Stürmer kommen & gehen, El-Mala-Vergleich, Pokal-Traum, Krankenstand

Zum 28. Spieltag der Oberliga Niederrhein serviert euch FuPa Niederrhein die aktuellen Schlagzeilen der Liga:
>>> Luca Puhe wechselt in die Regionalliga
>>> VfB 03 Hilden holt spannenden Flügelstürmer
>>> SC St. Tönis träumt vom große Wurf
>>> So geht es Heinrich Losing
>>> Was der 1. FC Kleve zum Klassenerhalt benötigt
>>> Damian Apfeld warnt vor dem FC Büderich
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - FC Büderich
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Biemenhorst
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Sonsbeck
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Holzheimer SG
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfB Homberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - ETB Schwarz-Weiß Essen
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