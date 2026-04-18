 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Stürmer kommen & gehen, El-Mala-Vergleich, Pokal-Traum, Krankenstand

Oberliga Niederrhein: Zum 28. Spieltag fasst euch FuPa Niederrhein alle wichtigen News der vergangenen Tage zusammen - es geht um Transfers, um einen spannenden Vergleich und einen großen Traum.

von André Nückel · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser
Zuwachs für Hilden.
Zuwachs für Hilden. – Foto: Hubert Wilschrey

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Zum 28. Spieltag der Oberliga Niederrhein serviert euch FuPa Niederrhein die aktuellen Schlagzeilen der Liga:

>>> Luca Puhe wechselt in die Regionalliga

>>> VfB 03 Hilden holt spannenden Flügelstürmer

>>> SC St. Tönis träumt vom große Wurf

>>> So geht es Heinrich Losing

>>> Was der 1. FC Kleve zum Klassenerhalt benötigt

>>> Damian Apfeld warnt vor dem FC Büderich

>>> Salah El Halimi mit einem spannenden Vergleich

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

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Liveticker: KFC Uerdingen - VfB 03 Hilden

Heute, 18:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
18:00live

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Liveticker: Holzheimer SG - SC St. Tönis

Morgen, 15:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

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Liveticker: ETB SW Essen - 1. FC Monheim

Morgen, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00live

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Liveticker: VfB Homberg - 1. FC Monheim

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00

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Liveticker: SF Baumberg - 1. FC Kleve

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00

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Liveticker: SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck

Morgen, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00live

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Liveticker: SV Biemenhorst - Blau-Weiß Dingden

Morgen, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:15

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Liveticker: FC Büderich - Ratingen 04/19

Morgen, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:30

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Meerbusch düpiert Jüchen

Gestern, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
0
4
Abpfiff
Der TSV Meerbusch hat deutlich beim so heimstarken VfL Jüchen-Garzweiler gewonnen - mehr hier.

Das ist der nächste Spieltag

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - FC Büderich
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Biemenhorst
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Sonsbeck
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Holzheimer SG
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfB Homberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - ETB Schwarz-Weiß Essen

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