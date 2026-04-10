 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Hetlinger MTV: Zwischen Absagen-Theater und Trainerwechsel

In der Landesliga Hammonia steht nicht nur der Punktabzug des SV Rugenbergen im Fokus, auch die Absage des Wiederholungsspiel vom Hetlinger MTV gegen den Hamburger SV III ist dieser Tage in aller Munde. Dabei hat Hetlingen erneut den Trainer gewechselt.

von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
Hakan Yavuz kehrt wohl auf die Trainerbank zurück.
Hakan Yavuz kehrt wohl auf die Trainerbank zurück. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Verlinkte Inhalte

Landesliga Hammonia
Hamburger SV III
Rugenbergen
Nienstedten
Hetlingen

In der Landesliga Hammonia wird es dieser Tage nicht langweilig. Der FC Eintracht Norderstedt II und der FC Alsterbrüder liefern sich ein packendes Meisterschaftsrennen, dabei ist noch gar nicht klar, ob Norderstedt aufsteigen darf. Dann ist der SSV Rantzau durch eine Spielwertung gegen den SV Rugenburg so gut wie sicher, was Folgen für den Abstiegskampf hat - und hier wird es auch für den Hetligner MTV und den Hamburger SV III spannend. Es geht um das Wiederholungsspiel, eine angezweifelte Absage und einen Trainerwechsel.

>>> So läuft Spieltag 25 in der Landesliga Hammonia

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

Hetlinger MTV muss Stellungnahme abgeben - HSV hat sich beschwert

Mo., 06.04.2026, 15:00 Uhr
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
Abgesagt

Ostermontag hätte eigentlich die Partie zwischen dem Hetlinger MTV und Hamburger SV III zum dritten Mal in dieser Saison stattfinden sollen. Nach einem 2:1 im Hinspiel führte Hetlingen im Rückspiel mit 5:1, ehe das Flutlicht ausging und die Partie abgebrochen wurde. Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) entschied, das Spiel wiederholen zu lassen, was den Hausherren natürlich gar nicht passte. Vielmehr äußerte beispielsweise auch Torhüter Knut Mohr Kritik am Verhalten der HSV-Verantwortlichen.

"Das morgige Spiel gegen die dritte Mannschaft vom Hamburger SV muss leider ausfallen. Der Platz lässt aktuell kein weiteres Spiel zu", hieß es vom MTV. Dieser Ausfall hat vor allem nach FuPa-Informationen den Hamburger SV III verärgert, der Beschwerde eingelegt haben soll, weil die Platzverhältnisse in Ordnung gewesen sein sollen. Der Verband hat den Hetlinger MTV um Stellungnahme gebeten und der Spielausschuss wird sich erneut mit dieser Paarung beschäftigen (müssen).

Nächster Trainerwechsel beim Hetlinger MTV

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
SV Rugenbergen
SV RugenbergenRugenbergen
15:00
Damit aber nicht genug: Wie SportNord berichtet, hat Hetlingen die vergangenen Tage außerdem genutzt, um mit Hakan Yavuz einen neuen Trainer verpflichtet. Nach nur wenigen Partien verließ Mohet Wadhwa den Klub im Frühjahr wieder und der bisherige Co-Trainer Christian Sommer rückte als Linienchef in die prominenteste Rolle am Seitenrand. Doch der Ex-Coach des Heidgrabener SV nimmt fortan wieder seine Assistentenrolle wahr.

Heute, 20:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten
20:00

Yavuz, zuvor unter anderem bei Nikola Tesla, VfR Neumünster, TBS Pinneberg oder Meiendorfer SV im Amt, soll laut der Meldung den Hetlinger MTV zum Klassenerhalt führen. Offiziell bestätigt hat der MTV den erneuten Trainerwechsel noch nicht. Die nächsten Tage und Wochen werden entsprechend spannend, Hetlingen steht aktuell auf einem Nichtabstiegsplatz, hat aber nur einen Punkt mehr als Altona 93 und zwei mehr als der HSV III.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: