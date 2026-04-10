Hetlinger MTV: Zwischen Absagen-Theater und Trainerwechsel

Hakan Yavuz kehrt wohl auf die Trainerbank zurück. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Ostermontag hätte eigentlich die Partie zwischen dem Hetlinger MTV und Hamburger SV III zum dritten Mal in dieser Saison stattfinden sollen. Nach einem 2:1 im Hinspiel führte Hetlingen im Rückspiel mit 5:1, ehe das Flutlicht ausging und die Partie abgebrochen wurde. Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) entschied, das Spiel wiederholen zu lassen, was den Hausherren natürlich gar nicht passte. Vielmehr äußerte beispielsweise auch Torhüter Knut Mohr Kritik am Verhalten der HSV-Verantwortlichen.

"Das morgige Spiel gegen die dritte Mannschaft vom Hamburger SV muss leider ausfallen. Der Platz lässt aktuell kein weiteres Spiel zu", hieß es vom MTV. Dieser Ausfall hat vor allem nach FuPa-Informationen den Hamburger SV III verärgert, der Beschwerde eingelegt haben soll, weil die Platzverhältnisse in Ordnung gewesen sein sollen. Der Verband hat den Hetlinger MTV um Stellungnahme gebeten und der Spielausschuss wird sich erneut mit dieser Paarung beschäftigen (müssen).