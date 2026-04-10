Hetlinger MTV: Zwischen Absagen-Theater und Trainerwechsel

In der Landesliga Hammonia wird es dieser Tage nicht langweilig. Der FC Eintracht Norderstedt II und der FC Alsterbrüder liefern sich ein packendes Meisterschaftsrennen, dabei ist noch gar nicht klar, ob Norderstedt aufsteigen darf. Dann ist der SSV Rantzau durch eine Spielwertung gegen den SV Rugenburg so gut wie sicher, was Folgen für den Abstiegskampf hat - und hier wird es auch für den Hetligner MTV und den Hamburger SV III spannend. Es geht um das Wiederholungsspiel, eine angezweifelte Absage und einen Trainerwechsel.
Ostermontag hätte eigentlich die Partie zwischen dem Hetlinger MTV und Hamburger SV III zum dritten Mal in dieser Saison stattfinden sollen. Nach einem 2:1 im Hinspiel führte Hetlingen im Rückspiel mit 5:1, ehe das Flutlicht ausging und die Partie abgebrochen wurde. Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) entschied, das Spiel wiederholen zu lassen, was den Hausherren natürlich gar nicht passte. Vielmehr äußerte beispielsweise auch Torhüter Knut Mohr Kritik am Verhalten der HSV-Verantwortlichen.
"Das morgige Spiel gegen die dritte Mannschaft vom Hamburger SV muss leider ausfallen. Der Platz lässt aktuell kein weiteres Spiel zu", hieß es vom MTV. Dieser Ausfall hat vor allem nach FuPa-Informationen den Hamburger SV III verärgert, der Beschwerde eingelegt haben soll, weil die Platzverhältnisse in Ordnung gewesen sein sollen. Der Verband hat den Hetlinger MTV um Stellungnahme gebeten und der Spielausschuss wird sich erneut mit dieser Paarung beschäftigen (müssen).
Yavuz, zuvor unter anderem bei Nikola Tesla, VfR Neumünster, TBS Pinneberg oder Meiendorfer SV im Amt, soll laut der Meldung den Hetlinger MTV zum Klassenerhalt führen. Offiziell bestätigt hat der MTV den erneuten Trainerwechsel noch nicht. Die nächsten Tage und Wochen werden entsprechend spannend, Hetlingen steht aktuell auf einem Nichtabstiegsplatz, hat aber nur einen Punkt mehr als Altona 93 und zwei mehr als der HSV III.
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