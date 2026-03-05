Nach Aus beim Hetligner MTV: Mohet Wadhwa hat schon einen neuen Klub

Nicht mehr MTV-Coach: Mohet Wadhwa. – Foto: Verein

So schnell kann es gehen: Mohet Wadhwa, der als Trainer von Nikola Tesla die Saison in der Oberliga Hamburg begonnen hatte, übernahm im Spät-Herbst beim Hetlinger MTV in der Landesliga Hammonia. Der MTV gab allerdings am Wochenende, noch vor dem ersten Spiel, den erneuten Trainerwechsel bekannt (siehe unten), allerdings hat Wadhwa schon einen neuen Klub gefunden: Der 37-Jährige übernimmt den ASV Hamburg in der Landesliga Hansa.

Innerhalb weniger Monate Trainerposten in der Oberliga Hamburg und den beiden Landesligen besessen zu haben, dürften vielleicht ein Novum sein. Doch das Angebot vom ASV Hamburg konnte Wadhwa nicht ablehnen: „Der Verein und die handelnden Personen sind für mich Familie“, sagt er Transfermarkt. Immerhin trainierte er den Klub schon in der Landes- und Bezirksliga. Ghazi Mustapha ergänzte bei TM: „Die Verbindung zueinander ist nie abgerissen. Mo war bei ganz vielen Spielen zugucken und hat uns immer die Daumen gedrückt. Er kennt die Mannschaft und den Verein wie kaum ein anderer. Deshalb freuen wir uns, dass er seiner ‚alten Liebe‘ hilft – denn einen besseren Trainer hätten wir für unsere Mannschaft nicht finden können.“

Hinter dem ASV Hamburg liegen ebenso bewegte Wochen, schließlich stand der Klub dem Vernehmen nach im Winter schon kurz vor dem Haus, hat dann aber noch die Kehrtwende geschafft - mehr dazu an dieser Stelle. Nach einem großen Umbruch wollen die Hamburger wieder in ruhigere Fahrwasser zurückkehren, was sicherlich auch auf Wadhwa zutrifft. Nach dem 1:1 gegen USC Paloma II geht es am Samstag gegen den Aufstiegskandidaten SV Altengamme weiter.

Ursprungsmeldung: Der Hetlinger MTV hat den Trainer gewechselt

Der Hetlinger MTV bestreitet sein erstes Pflichtspiel des Jahres in der Landesliga Hammonia bereits mit einem neuen Trainer. Mohet Wadhwa hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt, Christian Sommer übernimmt ab sofort die Verantwortung.

Wadhwa war erst im November zum Landesligisten gewechselt, nachdem er die Saison als Trainer von Nikola Tesla in der Oberliga begonnen hatte. Nun endet sein Engagement nach kurzer Zeit. „Mo Wadhwa hat aus persönlichen Gründen sein Amt als Cheftrainer bei uns niedergelegt. Wir haben Mo in der kurzen Zeit bei uns schätzen gelernt und wünschen ihm nur das Beste“, teilte der Verein mit. Seine Bilanz beim MTV: ein Sieg und drei Remis.

Sommer kam im Winter - Wadhwa folgte erst im November auf Sancak

Wadhwa war im November auf Erkan Sancak gefolgt. Sommer hingegen ist seit dem 1. Januar 2026 im Verein tätig und war bislang als Co-Trainer aktiv. „Christian Sommer, der seit dem 1.1.26 als Co-Trainer bei uns eingestiegen ist, wird die Mannschaft ab sofort in den verbleibenden 14 Ligaspielen gemeinsam mit seinen Co-Trainern Caner Arda und Max Wichern als Cheftrainer begleiten, um die Mission Klassenerhalt zu realisieren. Wir wünschen dem Trainerteam alles Gute für diesen Weg“, erklärte der MTV. Bereits bei seiner Vorstellung hatte der Verein betont: „Christian hat bei seinen Stationen als Trainer immer wieder gezeigt, dass er jede Situation mit seiner Ruhe, Gelassenheit und Erfahrung händeln kann. Dementsprechend haben wir ihn immer auf dem Zettel gehabt und jetzt die Chance genutzt, ihn nach dem Ende seiner Tätigkeit in Heidgraben für uns zu gewinnen.“ Sommer war zuvor mehrere Jahre beim Heidgrabener SV tätig. Der Hetlinger MTV steht aktuell bei 16 Punkten und führt damit das untere Tabellendrittel an. Bereits am Sonntag bietet sich im Heimspiel gegen TuS Osdorf die nächste Gelegenheit, den Abstand zu den Abstiegsplätzen auszubauen.

