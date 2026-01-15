 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
Mehrere Trainerwechsel beim Heidgrabener SV.
Mehrere Trainerwechsel beim Heidgrabener SV. – Foto: Andreas Santner

Beim HSV stehen gleich zwei Trainerwechsel an: Jetzt und im Sommer

Der Heidgrabener SV wechselt im Winter erneut den Trainer, denn der erfolgreiche Interimscoach Ove Hinrichsen macht nicht weiter. Ab sofort übernimmt beim kleinen HSV ein Duo, das im Sommer von zwei Trainern des FC Union Tornesch abgelöst wird.

Der Heidgrabener SV hat die Trainerfrage für die kommende Spielzeit frühzeitig beantwortet: Zur Saison 2026/27 übernehmen Frank Weche und Daniel Müller das Traineramt des kleinen HSV. Beide stehen derzeit noch beim FC Union Tornesch II unter Vertrag und beenden beim Ligarivalen der Bezirksliga Hamburg West die Spielzeit.

Bis dahin liegt die Verantwortung im Udo-Tesch-Sportpark in den Händen von Marcel Kindler und Stephan Zinn, die beide in der Ü40 des Klubs kicken. Das hat der Klub in dieser Woche bekanntgegeben und damit die Nachfolge des Interimstrainers Ove Hinrichsen geklärt. Hinrichsen war im Herbst auf den zurückgetretenen Christian Sommer gefolgt und hatte einige Erfolge gefeiert: Neben drei Siegen feierte Heidgraben auch den Einzug in das Viertelfinale des Lotto-Pokals - Gegner dort im März: USC Paloma.

Idee und Charakter überzeugen bei der Trainerwahl

Doch warum kommen Weche und Müller nicht schon im Winter? Manager Lennart Witt hat bei SportNord erklärt: „Sie stehen bis zum Sommer bei Union unter Vertrag und wollen dort einen sauberen Übergang ermöglichen - genauso würde ich es auch erwarten, wenn uns ein Trainer verlassen würde." Außerdem heißt es in der offiziellen Vereinserklärung: "Franks jahrelange Erfahrung im Hamburger Amateurbereich und Daniels Fachwissen und Idee vom Fußball haben uns nicht nur fachlich sondern auch menschlich davon überzeugt, die ideale Lösung gefunden zu haben.“

Mit der frühzeitigen Festlegung schafft der Heidgrabener SV Planungssicherheit - sportlich wie strukturell. Während die laufende Saison nun in ruhigen Bahnen zu Ende geführt werden soll, richtet sich der Blick im Hintergrund bereits auf die kommende Spielzeit. Die Verantwortlichen setzen dabei bewusst auf ein eingespieltes Duo, das den Verein mittelfristig weiterentwickeln soll.

