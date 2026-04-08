Wertung nach Wechselfehler: Landesliga-Abstiegskampf durchgewirbelt

Am 15. März bejubelte der SV Rugenbergen in der Landesliga Hammonia eigentlich einen 1:0-Erfolg gegen den SSV Rantzau - Jannick Wilckens hatte das entscheidende Tor geschossen. Doch mittlerweile wurde aus dem Sieg eine 0:3-Niederlage. Was passiert ist und welche Auswirkungen diese Wertung auf den Abstiegskampf hat.
Sicherlich nicht glanzvoll, aber dafür erfolgreich: So ließ sich der Auftritt des SV Rugenbergen im März gegen Kellerkind Rantzau zusammenfassen. Die Elf von Thomas Seeliger war klar favorisiert und wurde dieser Rolle im Endeffekt auch gerecht, allerdings hatte die Partie ein Nachspiel: Das Sportgericht des Hamburger Fußball-Verbands (HFV) hat das Spiel schon offiziell mit 3:0 für Rantzau gewertet - was war passiert?
Dem Trainerteam von Rugenbergen unterlief ein Wechselfehler: Statt drei nutzten die Verantwortlichen vier Wechselfenster. Ein klarer Regelverstoß, der nun auch geahndert wurde. Unter Punkt 3.3. der Durchführungsbestimmungen des HFV ist das Thema "Auswechslungen" wie folgt definiert: "In diesen Spielklassen dürfen maximal 3 Spielunterbrechungen während des Spiels und zusätzlich die Halbzeitpause je Team für Wechsel genutzt werden. Eine Begrenzung von Wechseln pro Spielunterbrechung gibt es nicht. Bei Wechseln beider Teams in einer Spielunterbrechung zählt dies als je eine Spielunterbrechung pro Team."
Rugenbergen hätte mit 42 statt 39 Punkten noch bedingte Chancen im Rennen um die Oberliga, der SVR rangiert weiter auf Rang fünf. Spannender sind die Folgen für den Tabellenkeller: Der SSV Rantzau erhält drei Bonuspunkte, die on top der zuletzt guten Leistungen kommen. Nach der Wertung holte Rantzau noch einen 1:0-Erfolg im Kellerduell beim Hetlinger MTV und hat jetzt mit 27 Punkten acht Zähler mehr als Hetlingen. Der Klassenerhalt ist damit wahrscheinlich, der Tabellenkeller vom Mittelfeld damit klar getrennt.
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