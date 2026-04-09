Norderstedt in Pinneberg gefordert, SC Nienstedten mit Formvorteil

In der Landesliga Hammonia reist FC Eintracht Norderstedt II zum TBS Pinneberg, FC Alsterbrüder tritt bei Eintracht Lokstedt an und SC Nienstedten will seine starke Form bei Hamburger SV III bestätigen.

Formstärkstes Team aktuell: der SC Nienstedten. – Foto: red/KI

Der 25. Spieltag der Landesliga Hammonia bringt ein Topspiel in Pinneberg, Formstärke bei SC Nienstedten und SSV Rantzau Barmstedt sowie mehrere richtungsweisende Duelle im Tabellenkeller.

Das Wochenende der Landesliga Hammonia hält vor allem im oberen Drittel Spannung bereit. Spitzenreiter FC Eintracht Norderstedt II (56 Punkte) gastiert beim drittplatzierten TBS Pinneberg (45), das mit einem Sieg wieder näher heranrücken könnte. Auch Verfolger FC Alsterbrüder (52) steht bei Eintracht Lokstedt unter Zugzwang, um den Abstand nach ganz oben nicht größer werden zu lassen. Besonders stark präsentiert sich derzeit SC Nienstedten, das die beste Formkurve der Liga mitbringt und diese nun bei Hamburger SV III bestätigen will. Ebenfalls im Aufwind ist der SSV Rantzau Barmstedt, der gegen Klub Kosova als Favorit in die Partie geht. Dahinter wollen SV Rugenbergen, FC Union Tornesch und Eimsbütteler TV II ihre gute Ausgangsposition festigen, während SC Victoria II nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie gegen FC St. Pauli III vor einer schweren Aufgabe steht.

Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Osdorf
Eimsbütteler TV
Spieltext TuS Osdorf - ETV II

Morgen, 20:00 Uhr
SC Victoria
FC St. Pauli
Spieltext SC Victoria II - St. Pauli III

Morgen, 20:00 Uhr
Hamburger SV
SC Nienstedten
Spieltext Hamburger SV III - Nienstedten

Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag

Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
Eintracht Lokstedt
FC Alsterbrüder
Spieltext Ein.Lokstedt - Alsterbrüder

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
TBS Pinneberg
FC Eintracht Norderstedt
Spieltext TBS Pinneb. - Norderstedt II

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Hetlinger MTV
SV Rugenbergen
Spieltext Hetlingen - Rugenbergen

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
FC Union Tornesch
Altona 93
Spieltext Un.Tornesch - Altona 93 II

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SSV Rantzau Barmstedt
Klub Kosova
Spieltext SSV Rantzau - Klub Kosova

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:00 Uhr Klub Kosova - SC Victoria II
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - TBS Pinneberg
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - FC Union Tornesch
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr FC Alsterbrüder - FC Eintracht Norderstedt II
Sa., 18.04.26 15:45 Uhr FC St. Pauli III - TuS Osdorf
So., 19.04.26 12:00 Uhr Altona 93 II - SSV Rantzau Barmstedt
So., 19.04.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - Eintracht Lokstedt
So., 19.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - Eimsbütteler TV II

27. Spieltag
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 22.05.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - FC Alsterbrüder
Fr., 22.05.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - Hetlinger MTV
Fr., 22.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - TuS Osdorf
So., 24.05.26 12:00 Uhr Altona 93 II - Eintracht Lokstedt
So., 24.05.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - SSV Rantzau Barmstedt
So., 24.05.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - SV Rugenbergen
So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - SC Victoria II

