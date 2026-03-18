In welchem Fall Eintracht Norderstedt in die Oberliga aufsteigen kann Die zweite Mannschaft des FC Eintracht Norderstedt ist Tabellenführer der Landesliga Hammonia, aber darf sie überhaupt in die Oberliga Hamburg aufsteigen? Der Klassensprung hängt eng mit dem Abschneiden der Erstvertretung in der Regionalliga Nord zusammen. von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

FC Eintracht Norderstedt im Fokus. – Foto: IMAGO IMAGES

Der FC Eintracht Norderstedt steht mit seiner zweiten Mannschaft an der Spitze der Landesliga Hammonia. Verfolger FC Alsterbrüder hat zwar ein Spiel weniger bestritten, dafür aber auch fünf Punkte weniger auf dem Konto. Unter der Führung von Trainer Erdogan Pini könnte am Saisonende der erstmalige Sprung in die Oberliga Hamburg gelingen, doch ist das überhaupt erlaubt?

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Norderstedt II darf aufsteigen Diese Frage hat die FuPa-Community in den Sozialen Medien nun häufiger erreicht. Und die Frage lässt sich schnell beantworten: Ja, Eintracht Norderstedt II darf in die Oberliga Hamburg aufsteigen, vorausgesetzt eine Bedingung wird erfüllt. Davon ausgehend, dass die Truppe am letzten Spieltag sportlich auch für die Oberliga qualifiziert ist, ist die Voraussetzung, dass die erste Mannschaft den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord schafft. Wenn die dritte Mannschaft des Hamburger SV in der Oberliga spielen darf, gibt es natürlich keinen Grund, warum Norderstedt II mit seiner Zweitvertretung nicht aufsteigen darf. Der Unterschied zum HSV ist allerdings die Ligahöhe der Profi-Mannschaft, denn Hamburg stand trotz langer Zeit in der 2. Bundesliga nicht kurz davor, in die Oberliga abzusteigen.