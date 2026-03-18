In welchem Fall Eintracht Norderstedt in die Oberliga aufsteigen kann

Der FC Eintracht Norderstedt steht mit seiner zweiten Mannschaft an der Spitze der Landesliga Hammonia. Verfolger FC Alsterbrüder hat zwar ein Spiel weniger bestritten, dafür aber auch fünf Punkte weniger auf dem Konto. Unter der Führung von Trainer Erdogan Pini könnte am Saisonende der erstmalige Sprung in die Oberliga Hamburg gelingen, doch ist das überhaupt erlaubt?
Diese Frage hat die FuPa-Community in den Sozialen Medien nun häufiger erreicht. Und die Frage lässt sich schnell beantworten: Ja, Eintracht Norderstedt II darf in die Oberliga Hamburg aufsteigen, vorausgesetzt eine Bedingung wird erfüllt. Davon ausgehend, dass die Truppe am letzten Spieltag sportlich auch für die Oberliga qualifiziert ist, ist die Voraussetzung, dass die erste Mannschaft den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord schafft.
Wenn die dritte Mannschaft des Hamburger SV in der Oberliga spielen darf, gibt es natürlich keinen Grund, warum Norderstedt II mit seiner Zweitvertretung nicht aufsteigen darf. Der Unterschied zum HSV ist allerdings die Ligahöhe der Profi-Mannschaft, denn Hamburg stand trotz langer Zeit in der 2. Bundesliga nicht kurz davor, in die Oberliga abzusteigen.
Das sieht bei Eintracht Norderstedt anders aus: Der FC hat lediglich einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, Altona 93 hat zudem zwei Partien weniger bestritten als der Hamburger Rivale. Der Abstieg von Norderstedt ist also möglich und würde im Worst Case den Aufstieg der Zweitvertretung in die Oberliga verhindern. Damit Norderstedt II in die Oberliga Hamburg aufsteigen darf, muss Norderstedt I den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord schaffen. Sollte Norderstedt I allerdings absteigen, würde im Falle der Meisterschaft oder gegebenenfalls Vizemeisterschaft der Reserve das Aufstiegsrecht oder Recht zur Teilnahme an einer möglichen Relegation an das nächstplatzierte Team übergehen.
Am 16. und 17. Mai herrscht Klarheit, weil dann die Saison in der Regionalliga Nord und im Hamburger Amateurfußball endet. Eine Entscheidung zum spätmöglichsten Zeitpunkt ist also nicht ausgeschlossen.
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