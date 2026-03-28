FuPa-Fotografen gesucht: Jetzt deine Bilder hochladen Brandheiße Schnappschüsse sind das Herz und die Seele der Berichterstattung auf FuPa Hamburg. In diesem Text zeigen wir euch, wie ihr für euren Verein Bilder hochladen könnt.rn von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Werdet FuPa-Fotograf in Hamburg! – Foto: Arno Wirths

Vom Vereinsfotografen bis zum Hobby-Knipser: Schon jetzt nutzen zahlreiche Fotografen die Plattform von FuPa Hamburg, um ihre Bilder einem breiten Publikum zu präsentieren. Du bist ebenfalls regelmäßig bei Spielen rund um Hamburg mit der Kamera unterwegs? Dann nutze die Chance und erhöhe die Reichweite deiner Aufnahmen deutlich über unsere Plattform. Und für die ambitionierteren unter euch: Ausgewählte FuPa-Fotografen können über Redaktionsaufträge auch Zugang zu hochklassigen Spielen, wie in der Regionalliga, erhalten.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Schritt 1: Die Fotos Egal ob Profi oder Einsteiger – bei uns ist jeder willkommen. Für unsere Plattform ist es allerdings besonders wichtig, dass die Bilder im Querformat geschossen und natürlich auch alle scharf sind. Gerade für Einsteiger haben wir noch ein paar Tipps, wie ihr eure Fotos verbessern könnt:

Seid vorbereitet auf die Lichtverhältnisse: Abendspiele unter Flutlicht sind selbst mit gutem Equipment anspruchsvoll. Bei starker Sonneneinstrahlung können Streulichtblenden oder Filter helfen.

Die richtige Perspektive wählen: Sportbilder wirken oft dynamischer, wenn sie aus einer tieferen Perspektive aufgenommen werden. Ein kleiner Hocker kann hier Gold wert sein.

Emotionen einfangen: Nicht nur die Spielaction zählt! Jubelnde Spieler, diskutierende Trainer oder hitzige Szenen am Spielfeldrand machen eure Galerie lebendig.

Vielfalt zeigen: Fotografiert nicht nur eine Mannschaft. Auch klassische Motive und "Symbolbilder" wie Wappen, Trikots oder Details rund um das Spiel sind gerne gesehen. Schritt 2 Bevor du eine Galerie erstellen kannst, benötigst du den Fotografen-Zugang. Registriere dich dazu als Vereinsverwalter unter:

https://www.fupa.net/fupaner/anmelden

https://www.fupa.net/fupaner/anmelden Folge anschließend den Hinweisen in der Vereinsverwaltung und beantrage den Zugang über das Kontaktformular. Schritt 3: Bilder hochladen

Hier könnt ihr die jeweilige Partie auswählen. – Foto: FuPa

In der Vereinsverwaltung findest du den Reiter "Galerien". Klicke auf "Galerie erstellen“

Verlinke die Galerie mit dem passenden Spiel, indem du nach einem der Teams suchst

Lade deine Bilder hoch (Wichtig: Jede Datei darf maximal 5 MB groß sein --> Tipp: Online-Tools können Bilder schnell und einfach verkleinern) Zum Abschluss einfach auf den grünen Button "Galerie speichern“ klicken – und schon erscheinen deine Bilder kurze Zeit später auf unserer Plattform.

So sieht es aus, wenn eure Bilder hochgeladen wurden. – Foto: FuPa