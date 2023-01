Der große FuPa-Jahresrückblick: Die meistgeklickten Spieler in 2022 Welche Spielerprofile haben im vergangenen Jahr die meisten Aufrufe bekommen?

Das alte Jahr ist vorüber, doch bis in 2023 der Ball wieder in weiten Teilen des Landes rollt, dauert es noch einige Wochen. Wir wollen die Zeit überbrücken, indem wir euch mit Statistiken füttern. Welche FuPa-News wurden 2022 am häufigsten geklickt? Welche Spieler- und Trainerprofile waren für die Community am interessantesten? Welche Vereine und welche Partien zogen das größte Interesse auf sich? Die Antworten findet ihr in der Serie "Der große FuPa-Jahresrückblick". Im zweiten Teil blicken wir auf die meistgeklickten Spielerprofile der vergangenen zwölf Monate.

Mit "Klick" auf den Titel öffnet sich das Spielerprofil

Gleich in seiner ersten Saison bei den Herren hat Amon van Linthout für Furore gesorgt. 15 Treffer erzielte der junge Offensivspieler für die Landesliga-Vertretung des SV 09 Staßfurt, dazu kamen 13 für die Zweitvertretung in der Salzlandliga - und parallel dazu überwältigende 52 (!) Tore und 36 Vorlagen bei den A-Junioren. Auch in der neuen Saison zeigt sich der 19-Jährige torgefährlich: acht Tore und neun Assists machen ihn zum aktuellen Topscorer der Landesliga Mitte.

Binnen kürzester Zeit hat sich Ilya Hlynianyi einen Namen in der Verbandsliga gemacht. Im Sommer wechselte der Angreifer vom SV Friedersdorf zum SSC Weißenfels - aus der Kreisoberliga in die höchste Spielklasse des Landes. Mit 19 Treffern in 14 Partien ist der 26-Jährige der Toptorjäger der aktuellen Saison. Entsprechend häufig wurde sein Profil aufgerufen.

Im Sommer 2021 machte der Hallesche FC den A-Junioren Lukas Sebastian Griebsch zum Profi. Im Sommer 2022 schlug der damals noch 18-Jährige einen neuen Weg ein: Vom HFC wechselte er zur Reserve des VfB Stuttgart. Wohl auch deshalb wurde sein Profil auf FuPa Sachsen-Anhalt rege frequentiert.

Im Dress des SV Eintracht Elster spielte sich Marc-André Jürgen in der vergangenen Saison in die Elf des Jahres - sowohl in der Vorrunde als auch in der Meisterrunde der Verbandsliga. Im Sommer dann kehrte der inzwischen 23-Jährige zu seinem Ausbildungsverein zurück: Seitdem bringt er seine Regionalliga-Erfahrung bei der U23 des 1. FC Magdeburg ein.

Mit einem Treffer hat sich Erik Weinhauer im vergangenen Jahr in den Geschichtsbüchern des FC Einheit Wernigerode verewigt: Der 21-Jährige, der im Januar 2022 vom US-College in den Harz gewechselt war, schoss die Hasseröder gegen den Halleschen FC zum Finaleinzug im Landespokal. Auch darum nahm es ihm beim FC Einheit wohl niemand übel, als er sich im Sommer für den Wechsel zum FC Rot-Weiß Erfurt entschieden hat.

Mit sechs Treffern in der Verbandsliga-Abstiegsrunde schoss sich Dustin Jurkiewicz in die Elf des Jahres - noch im Dress der SG Rot-Weiß Thalheim. Im Sommer dann wechselte der 23-Jährige innerhalb des Oberhauses. Mit 14 Scorern in 17 Partien ist Jurkiewicz der erfolgreichste Offensivspieler des 1. FC Romonta Amsdorf.