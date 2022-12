Seidemanns Erfolgsgeschichte: "Hoffentlich läuft es weiter so gut" Regionalliga Nordost +++ Bei Rot-Weiß Erfurt erlebt der ehemalige Merseburger eine herausragende Saison

Seiner Familie hat Kay Seidemann viel zu verdanken. Die Entwicklung, die er als Sportler in den zurückliegenden Jahren genommen hat, wäre ohne die Unterstützung nicht möglich gewesen. Die Eltern sowie auch die Großeltern standen und stehen ihm zur Seite. „Mein Vater war zum Beispiel gestern hier in Erfurt und hat mir bei Arbeiten in der Wohnung geholfen.“ Zum Spielerprofil:

Die Konzentration des Offensivspielers richtete sich am Sonntag aber vor allem auf das, was vor ihm lag: Mit seiner Mannschaft - dem Regionalligateam des FC Rot-Weiß Erfurt - ging es im eigenen Stadion gegen Energie Cottbus. Das versprach viel Spannung. „Die Haupttribüne ist ausverkauft“, erwähnte Kay Seidemann. Rund 7500 Zuschauer wollten die Partie im Steigerwaldstadion sehen. „Das ist schon ziemlich viel für ein Spiel in der Regionalliga“, findet Kay Seidemann, den der Zuspruch seitens der Fans motiviert. Die treuesten unter den Anhängern feuerten ihr Team nicht nur an: „Ungefähr 150 Fans haben mitgeholfen, den Platz überhaupt bespielbar zu machen.“

Bereits zwölf Scorerpunkte in 14 Partien

Den Zuspruch belohnt Seidemann in dieser Saison mit guten Leistungen. In 14 Partien hat er acht Tore selbst erzielt sowie vier Vorlagen gegeben. Damit hat er einen großen Anteil daran, dass der Aufsteiger in der aktuellen Serie dank einer überragenden Hinrunde sogar um die Spitze mitspielt. „Für uns geht es hauptsächlich darum, möglichst schnell den Klassenerhalt zu sichern“, erklärt Kay Seidemann, dass er an einen möglichen Aufstieg noch nicht denkt. „Hoffentlich läuft es weiter so gut für uns.“

Zu Freunden aus seiner Zeit in Merseburg hat der 22-Jährige nach wie vor Kontakt: Zum Beispiel wollte VfB-Spieler Pascal Mittler das Spiel in Erfurt sehen. „Ich freue mich, dass er kommt.“ Guten Kontakt hat Kay Seidemann zudem zu seinem ehemaligen Coach Recardo Egel. Er half in der Anfangsphase nach Seidemanns Wechsel durch viel moralischen Beistand. Bei Kay Seidemann ist der Knoten offenbar geplatzt. Der Bad Lauchstädter spielt die bislang beste Saison in seiner noch jungen Karriere - auch wenn er beim 2:2 gegen Cottbus in Hälfte zwei ausgewechselt wurde.