Topspiel erarbeitet Der FC Rot-Weiß Erfurt empfängt am 15. Spieltag den FC Energie Cottbus im Gipfeltreffen der aktuellen Regionalliga-Saison.

Gemeinsam mit Artur Mergel bildet Kay Seidemann aktuell das gefährlichste Sturmtandem der Regionalliga Nordost. Beide haben je acht Treffer auf der Habenseite und damit fast die Hälfte aller Erfurter Treffer (34) erzielt. Erst am letzten Wochenende schickte RWE die auswärtsstärkste Mannschaft aus Babelsberg mit sechs faulen Eiern in der Reisetasche nach Hause - zweimal traf Seidemann, dreimal Mergel. "Wir verstehen uns einfach alle sehr gut auf und neben dem Platz. Jeder freut sich für jeden, wenn er trifft. Für Artur läuft es sehr gut und ich freue mich auch für ihn", beschreibt Kay Seidemann. Doch alleine der freundschaftliche Umgang ist nicht der alleinige Erfolgsfaktor der Erfurter.

Neben einem gewissen Talent bei den Erfurter Spielern, ist es vor allem Fleiß und harte Arbeit, wie Kay im Gespräch mit FuPa Thüringen verdeutlicht. "Wir sind sehr gut drauf und niemand hätte damit gerechnet, wo wir aktuell stehen. Harte Arbeit zahlt sich eben aus. Wir haben zudem einen sehr guten Kader und jeder ist heiß zu spielen. Erst recht vor so einem Spiel gegen den stärksten Gegner der Liga", so Seidemann. Dabei brauchte er selber ein Jahr um so richtig bei RWE durchzustarten. Die Oberliga-Aufstiegssaison lief für den vom 1. FC Merseburg gekommenen Offensivflitzer eher durchwachsen - 16 Spiele, zwei Tore. In 14 Regionalliga-Partien netzte Seidemann nun schon acht Mal. Wie kam es zur Leistungsexplosion? "Im letzten Jahr bin ich nicht so richtig angekommen. Jetzt fühle ich mich einfach sehr wohl in Erfurt. Ich habe viel dem Trainer zu verdanken, der mir die Chance gegeben hat, mich zu beweisen. Und ich arbeite selber auch dafür vieles besser zu machen. Bis jetzt ist es mir gelungen", spricht Kay über seine eigene Entwicklung.

Eigene Stärke und Fans im Rücken