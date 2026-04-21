 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Daniel Beine: Mission Unterrath erfüllt - Trainer vor neuer Aufgabe

Daniel Beine hat die SG Unterrath in der Landesliga Niederrhein stabilisiert und auf Rang sechs geführt. Als Feuerwehrmann war sein Abschied im Sommer von Beginn an geplant - für den begehrten Trainer gibt es bereits mehrere Anfragen, wie er im FuPa-Gespräch verrät.

von André Nückel · Heute, 13:50 Uhr · 0 Leser
Im Fokus: Trainer Daniel Beine.
Im Fokus: Trainer Daniel Beine. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Oberliga Niederrhein
SG Unterrath
Biemenhorst
Daniel Beine
Daniel Beine

Als Daniel Beine im Winter bei der SG Unterrath übernahm, war die Ausgangslage klar umrissen: Stabilisierung, Punkte holen, Perspektiven schaffen. Eine Aufgabe auf Zeit, verbunden mit großem Aufwand - sportlich wie privat. Nur wenige Monate später lässt sich festhalten, dass der 38-Jährige seinen Auftrag erfüllt hat, denn die SGU hat sich toll entwickelt und rangiert in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, auf Rang sechs. Doch wie geht es für den begehrten Coach weiter?

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp

„Sehr positiv. Wir haben uns als Team deutlich stabilisiert und sind sowohl auf als auch neben dem Platz zu einer echten Einheit geworden“, sagt Beine im FuPa-Gespräch über die Entwicklung seiner Truppe. Gerade der Fortschritt als Mannschaft sei für ihn zentral gewesen. Gleichzeitig habe er den Blick stets nach vorne gerichtet: „Für mich war es wichtig, frühzeitig genügend Punkte zu holen, damit mein Nachfolger Niklas Leven die neue Saison in Ruhe planen kann.“ Leven, aktueller Coach der U19-DFB-Nachwuchsliga-Mannschaft wird auf Beine folgen und hat sich an dieser Stelle bereits über die Planungen von Unterrath geäußert.

Niklas Leven ist die perfekte Wahl für Unterrath

Dass der Wechsel auf der Trainerposition bereits frühzeitig feststand, ist kein Zufall. Unterrath setzt langfristig auf eigene Strukturen und insbesondere auf die Entwicklung junger Spieler. „Wir sind ein Verein mit einer über Jahre hinweg herausragenden Jugendarbeit. Deshalb ist Niklas - neben seinen fachlichen und menschlichen Qualitäten - auch die ideale Besetzung für die 1. Mannschaft“, erklärt Beine.

Für ihn selbst bedeutete die Rolle als Feuerwehrmann ungewohntes Terrain. „Diese Rolle war auch für mich Neuland. Der Verein, insbesondere Toma Ivancic, hat mir von Beginn an großes Vertrauen entgegengebracht. Diese Loyalität ist heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich“, schildert er. Gerade diese Rückendeckung habe maßgeblich dazu beigetragen, die Aufgabe erfolgreich anzugehen. Er folgte im Winter auf Deniz Aktag und war selbst zum Saisonstart noch Trainer des SV Biemenhorst in der Oberliga Niederrhein.

Zwischen Familie und Fußball: Beine will weitermachen

Im Sommer endet das Engagement wie geplant. Eine Pause schließt Beine zwar nicht grundsätzlich aus, doch Vieles spricht aktuell dagegen. „Ich habe eine tolle Familie mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter - natürlich spielen solche Gedanken immer mal wieder eine Rolle. Trotzdem liebe und brauche ich den Wettkampf am Wochenende“, verrät der langjährige Linienchef von Viktoria Goch, der den Klub erst im vergangenen Jahr in die Landesliga führte.

Entsprechend deutet vieles darauf hin, dass der Trainer zeitnah eine neue Aufgabe übernimmt. „Ich gehe aktuell davon aus, dass ich wieder ein Angebot annehmen werde. In den nächsten Tagen wird sich dazu wohl eine Entscheidung ergeben.“ Anfragen gibt es bereits, doch Beine will nichts überstürzen. „Mir ist wichtig, dass ein Verein ambitioniert arbeitet, über gute Strukturen verfügt und Verlässlichkeit gelebt wird; dass also ein gesprochenes Wort auch wirklich zählt.“

SG Unterrath für Beine eine Bereicherung

Bis dahin gilt der volle Fokus weiterhin der SG Unterrath. „Ich freue mich auf die letzten Spiele mit meiner Mannschaft. Ich habe dort viele tolle Menschen kennengelernt - sportlich wie menschlich“, betont Beine und richtete abschließend noch einen persönlichen Dank an die Vereinsführung: „Ein besonderer Dank gilt Toma Ivancic für sein Vertrauen und seinen Einsatz.“

So endet im Sommer eine kurze, aber prägende Zusammenarbeit - und gleichzeitig beginnt für Daniel Beine das nächste Kapitel.

>>> Das ist Daniel Beine

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: