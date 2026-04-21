Daniel Beine: Mission Unterrath erfüllt - Trainer vor neuer Aufgabe

Im Fokus: Trainer Daniel Beine. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Als Daniel Beine im Winter bei der SG Unterrath übernahm, war die Ausgangslage klar umrissen: Stabilisierung, Punkte holen, Perspektiven schaffen. Eine Aufgabe auf Zeit, verbunden mit großem Aufwand - sportlich wie privat. Nur wenige Monate später lässt sich festhalten, dass der 38-Jährige seinen Auftrag erfüllt hat, denn die SGU hat sich toll entwickelt und rangiert in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, auf Rang sechs. Doch wie geht es für den begehrten Coach weiter?

„Sehr positiv. Wir haben uns als Team deutlich stabilisiert und sind sowohl auf als auch neben dem Platz zu einer echten Einheit geworden“, sagt Beine im FuPa-Gespräch über die Entwicklung seiner Truppe. Gerade der Fortschritt als Mannschaft sei für ihn zentral gewesen. Gleichzeitig habe er den Blick stets nach vorne gerichtet: „Für mich war es wichtig, frühzeitig genügend Punkte zu holen, damit mein Nachfolger Niklas Leven die neue Saison in Ruhe planen kann.“ Leven, aktueller Coach der U19-DFB-Nachwuchsliga-Mannschaft wird auf Beine folgen und hat sich an dieser Stelle bereits über die Planungen von Unterrath geäußert.

Niklas Leven ist die perfekte Wahl für Unterrath

Dass der Wechsel auf der Trainerposition bereits frühzeitig feststand, ist kein Zufall. Unterrath setzt langfristig auf eigene Strukturen und insbesondere auf die Entwicklung junger Spieler. „Wir sind ein Verein mit einer über Jahre hinweg herausragenden Jugendarbeit. Deshalb ist Niklas - neben seinen fachlichen und menschlichen Qualitäten - auch die ideale Besetzung für die 1. Mannschaft“, erklärt Beine.