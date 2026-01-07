SG Unterrath präsentiert Interimstrainer

Zum Jahresbeginn wartete Toma Ivancic gleich mit einer Überraschung auf. Mit Daniel Beine verpflichtete der sportliche Leiter des Landesligisten SG Unterrath einen neuen Trainer für die Rückrunde, den wohl kaum einer auf dem Zettel hatte. „Er war meine absolute Wunschlösung“, sagt Ivancic über den gebürtigen Xantener, der vor seinem ersten Engagement im Düsseldorfer Raum steht. Es ist schon eine Weile her, dass sich Ivancic und Beine noch an der Seitenlinie gegenüberstanden. Damals coachte der Unterrather Sportchef noch die U19 der SGU, während Beine für die A-Jugend des KFC Uerdingen verantwortlich war. Die Aufeinandertreffen hinterließen ganz offensichtlich auf beiden Seiten Eindruck. „Ich kenne Toma nun schon seit ein paar Jahren. Dass ich hier nun für die nächsten sechs Monate zugesagt habe, ist in gewisser Weise auch ein Freundschaftsdienst. Ab Sommer werde ich mich dann wieder anders orientieren“, betont der 38-Jährige.

Beine war in der Hinrunde noch für den Oberligisten SV Biemenhorst zuständig, wurde dort aber Ende Oktober entlassen. Zuvor führte der frühere Oberligaspieler (u. a. SV Hönnepel-Niedermörmter) Viktoria Goch als Trainer in die Landesliga. In dieser Spielklasse geht es für den A-Lizenzinhaber nun auch in Unterrath weiter. „Erstes Ziel ist es, in der Rückrunde so schnell wie möglich die für den Klassenerhalt nötigen Punkte einzufahren“, sagt Beine, der im Sommer dann das Zepter an den erfolgreichen U19-Coach Niklas Leven weiterreichen wird. Ob es in Unterrath dann womöglich zu einem spektakulären Rollentausch kommen wird? Sollte Leven die U19 in der Rückrunde in der DFB-Nachwuchsliga halten können, wäre Beine aus Sicht von Toma Ivancic ganz bestimmt der ideale Nachfolgekandidat. Doch für den ehrgeizigen Übungsleiter kommt ein längerer Verbleib in Unterrath eher nicht in Frage. „Ich wohne in Xanten. Der zeitliche Aufwand wäre auf Dauer einfach zu hoch.“

Ivancic ist derweil heilfroh, seinen Wunschkandidaten davon überzeugt zu haben, die Strapazen zumindest für einen Übergangszeitraum auf sich zu nehmen. „Er hat ja eigentlich ganz andere Ambitionen“, erklärt der 60-Jährige. Dass Beine die Mannschaft um Kapitän Michael Blum von Rang zehn aus schnell in sichere Tabellengefilde führen kann, davon ist Ivancic absolut überzeugt. Die nächsten Tage werden dann auch zeigen, ob sich auch auf der Spielerseite noch etwas ergeben wird. Der Abgang von Oluremi Williams, den es ausgerechnet zum direkten Konkurrenten DJK Neuss-Gnadental zieht, wiegt schwer, auch wenn der US-Amerikaner in der Hinrunde nicht immer überzeugte. Denn in der Abwehrzentrale waren die personellen Alternativen ohnehin nicht üppig gesät.