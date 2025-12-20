Die SG Unterrath präsentiert einen neuen Cheftrainer

Bei der SG Unterrath gab es die Bescherung schon eine Woche vor Weihnachten. Am Dienstag informierte Toma Ivancic die Mannschaft über den neuen Trainer für die Saison 2026/2027. Und der ist für den Landesligisten tatsächlich ein Geschenk.
Niklas Leven rückt am Franz-Rennefeld-Weg im kommenden Sommer aus dem Nachwuchs- in den Seniorenbereich auf. Die erfolgreiche Arbeit, die er in den vergangenen Jahren bei der U19 leistete, will der 33-Jährige dann mit den Herren fortsetzen. „Ich wollte diese Information eigentlich noch etwas zurückhalten. Aber ich denke, für die Jungs ist es gut, frühzeitig Klarheit zu haben. Zumal wir mit dieser Personalie auch ein Zeichen setzen“, sagte Ivancic auf Anfrage.
Tatsächlich ist die Beförderung von Leven ein starkes Signal. Die U19 der SGU formte der Familienvater zuletzt Jahr für Jahr zu einer Spitzenmannschaft am Niederrhein, der vor wenigen Wochen erstmals der Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga gelang. Die Fähigkeit, Talente zu entdecken und zu formen, ist auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben. Im vergangenen Sommer stand Leven schon auf dem Sprung zum Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen. Doch der Wechsel scheiterte. Zum Glück für die SG Unterrath, die den begehrten Coach nun frühzeitig an sich band.
Mit Leven als Verantwortlichem für das Landesligateam dürfte sich auch die Strategie des Klubs in Zukunft ändern, der die erste Mannschaft in den vergangenen Perioden meist großflächig umkrempelte und vornehmlich Spieler von Außen holte. Den Namen, den sich Leven bei ambitionierten Nachwuchsspielern in jüngerer Vergangenheit gemacht hat, wird sich der akribische und ehrgeizige Coach auch bei seiner künftigen Aufgabe zunutze machen. Zudem ist sein Aufstieg auch ein Signal an den eigenen Nachwuchs. Die Zeiten, in denen es eher die Regel als die Ausnahme war, dass Spieler nach der U19 in Unterrath das Weite suchten, dürften unter Leven vorerst der Vergangenheit angehören.
Der junge Trainer wird gerade im kommenden Sommer ein Interesse daran haben, einige seiner U19-Kicker in den Seniorenbereich zu integrieren, auch wenn das vielleicht nicht in allen Fällen gelingen wird. Topspieler wie Phil Kroll oder Max Schäfer haben in den kommenden Monaten die Chance, sich in der Nachwuchsliga auch für höherklassige Klubs zu empfehlen. Dies geschieht auch noch unter der Regie von Niklas Leven, der sich bis zum Saisonende voll auf die U19 fokussiert.. Wer die erste Mannschaft in der Rückrunde coachen wird, ist derweil noch unklar. Fest steht nur, dass auch Leven selbst in die Suche nach einem geeigneten Interimstrainer für das zweite Saisonhalbjahr eingebunden wird.
