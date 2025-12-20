Die SG Unterrath präsentiert einen neuen Cheftrainer

Mit Leven als Verantwortlichem für das Landesligateam dürfte sich auch die Strategie des Klubs in Zukunft ändern, der die erste Mannschaft in den vergangenen Perioden meist großflächig umkrempelte und vornehmlich Spieler von Außen holte. Den Namen, den sich Leven bei ambitionierten Nachwuchsspielern in jüngerer Vergangenheit gemacht hat, wird sich der akribische und ehrgeizige Coach auch bei seiner künftigen Aufgabe zunutze machen. Zudem ist sein Aufstieg auch ein Signal an den eigenen Nachwuchs. Die Zeiten, in denen es eher die Regel als die Ausnahme war, dass Spieler nach der U19 in Unterrath das Weite suchten, dürften unter Leven vorerst der Vergangenheit angehören.

Der junge Trainer wird gerade im kommenden Sommer ein Interesse daran haben, einige seiner U19-Kicker in den Seniorenbereich zu integrieren, auch wenn das vielleicht nicht in allen Fällen gelingen wird. Topspieler wie Phil Kroll oder Max Schäfer haben in den kommenden Monaten die Chance, sich in der Nachwuchsliga auch für höherklassige Klubs zu empfehlen. Dies geschieht auch noch unter der Regie von Niklas Leven, der sich bis zum Saisonende voll auf die U19 fokussiert.. Wer die erste Mannschaft in der Rückrunde coachen wird, ist derweil noch unklar. Fest steht nur, dass auch Leven selbst in die Suche nach einem geeigneten Interimstrainer für das zweite Saisonhalbjahr eingebunden wird.

