Viktoria Goch ist Meister! Daniel Beine spricht nach Abpfiff mit FuPa

Neukirchen außer Form

Dass derzeit auch die Vize-Meisterschaft für Neukirchen-Vluyn in akuter Gefahr steht, hat sich das Team von Abdelaziz Zenzoul über eine seit Wochen andauernden Durststrecke selbst zuzuschreiben. Aus den vergangenen vier Partien reichte es nur für einen Zähler. Das weitere Feld ist auf Schlagdistanz herangerückt, es braucht eine dringende Trendwende. Im Duell gegen den enteilten Tabellenführer, geht es also nicht darum Goch einfach zu ärgern, sondern wichtige Punkte für das eigene sportliche Schicksal einzufahren.

Live auf YouTube:

Erster Titel ist schon eingetütet

Denn die Viktoria schwimmt schon seit Wochen auf einer fußballerischen Erfolgswelle. Seit 13 Spielen ist das Team von Daniel Beine in der Liga ungeschlagen, am vergangenen Montag feierte Goch schon im Kreispokal gegen den TSV Weeze (4:0) den ersten Titel der Saison. In jedem Fall hätte Goch nach der Partie auch ein paar Tage Zeit, um die Meisterschaft angemessen zu feiern. Die nächste Partie steht erst am 11. Mai (15 Uhr) gegen die DJK Twisteden an.

