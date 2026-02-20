Daniel Beine ist keineswegs nur ein Mann für die Trainerbank Daniel Beine: Der Coach, der Viktoria Goch in die Landesliga geführt hat, fühlt sich bei der SG Unterrath wohl. Er kann sich auch eine Tätigkeit als Talentscout vorstellen. von Joachim Schwenk · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Daniel Beine kann sich auch andere Wege vorstellen – Foto: Ralph Görtz

Daniel Beine fühlt sich bei der SG Unterrath schon nach wenigen Wochen pudelwohl. Das war am Karnevalssamstag deutlich zu merken, als der Landesligist auf seiner Anlage das Testspiel gegen Oberligist 1. FC Kleve mit 5:4 gewann . „Mir gefällt es in Unterrath sehr gut. Die Arbeit mit der Mannschaft macht richtig Spaß“, sagt Beine, der den Job an der Linie des Düsseldorfer Klubs Anfang Januar übernommen hat .

Leven übernimmt im Sommer in Unterrath Trotzdem bleibt es beim Entschluss, den Verein im Sommer nach nur wenigen Monaten wieder zu verlassen. Sein Nachfolger steht schon fest: Niklas Leven, derzeit Coach der U-19-Mannschaft des Klubs mit exzellenter Jugendarbeit. Toma Ivancic, Sportlicher Leiter der SG Unterrath, hätte es gerne gesehen, dass Daniel Beine im Gegenzug die in der Bundesliga spielende U 19 übernimmt. „Doch ich habe ihm abgesagt. Die SG Unterrath ist ein toller Verein, der für mich nur einen Nachteil hat. Er liegt ein paar Kilometer zu weit von Xanten weg“, so Beine, der Viktoria Goch im vergangenen Jahr in die Landesliga geführt hat. Zudem möchte er in Sachen Fußball „gerne weiter im Seniorenbereich tätig sein“.

Der 38-Jährige wollte eigentlich eine Auszeit vom Job an der Linie nehmen, nachdem sich Oberligist SV Biemenhorst Ende Oktober nach nur wenigen Monaten von ihm getrennt hatte. Er machte einen Rückzug vom vorläufigen Rückzug, als ihn Ivancic, mit dem er seit Jahren befreundet ist, fragte, ob er nicht bei der SG Unterrath einspringen könne. Beine kann sich auch andere Wege vorstellen Und auch jetzt ist nicht in Stein gemeißelt, ob Daniel Beine in der kommenden Saison wieder als Trainer arbeiten wird. Fakt ist, dass der Xantener auf der Suche nach einer neuen Aufgabe im Fußball ist. „Ich möchte irgendwann auch wieder als Trainer ein Team bei einem ambitionierten Verein übernehmen, bei dem das Gesamtpaket passt“, sagt Beine. Er kann sich aber vorstellen, „für eine gewisse Zeit erst einmal andere Wege zu gehen“. Sprich: Beine würde ein Job im Scouting reizen. Erste Gespräche mit Klubs aus dem Profifußball hat er bereits geführt.