🖤❤️ Victoria Pier-Schophoven wächst weiter zusammen von Hagen Freialdenhoven · Heute, 11:06 Uhr · 0 Leser

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Beim FC Victoria Pier-Schophoven wurde in den vergangenen Wochen weiter intensiv am Kader und am Umfeld der neuen Seniorenmannschaft für die Saison 2026/2027 gearbeitet. Mit Arian Dubovci, Patrick Bauer, Ismail Ali Hassan, Fabio Steffens, Marcel Durst, Thomas Brandt und Patrick Oosterbosch wurden sieben weitere Personalien vorgestellt, die unterschiedliche Profile und Stärken in das Projekt einbringen. Der Rückblick auf diese Verpflichtungen zeigt erneut die klare Linie der Victoria: Der Verein setzt auf eine gute Mischung aus Erfahrung, Qualität, Tempo, Technik und Identifikation. Mit Arian und Fabio kommen zwei Spieler hinzu, die im Mittelfeld zusätzliche Impulse geben sollen. Arian bringt bereits viel Spielpraxis mit und soll dem Zentrum Stabilität verleihen, während Fabio vor allem mit Technik, Ausdauer, körperlicher Präsenz und Teamgeist überzeugt.

Auch in der Offensive wurden die Möglichkeiten weiter erweitert. Thomas bringt mit seiner Erfahrung, seiner Torgefahr und seinen Qualitäten im letzten Drittel zusätzliche Durchschlagskraft mit. Patrick Bauer ist als gebürtiger Pierer zudem eine besondere Personalie: Er bringt nicht nur Routine für den Angriff mit, sondern auch einen engen Bezug zum Ort und zur Victoria. Mit Ismail wurde außerdem ein junger, entwicklungsfähiger Spieler vorgestellt, der sich im Mittelfeld und Angriff zuhause fühlt und den nächsten Schritt im Seniorenbereich gehen möchte. Auf der Außenbahn erhält der Kader mit Marcel eine weitere Option. Besonders erfreulich ist auch hier der lokale Bezug, denn Marcel ist Schophovener und bringt mit seinem Tempo genau eine Eigenschaft mit, die auf den Außenpositionen gefragt ist. Dazu kommt mit Patrick Oosterbosch weitere Erfahrung für den Keeper-Bereich. Der 38-Jährige soll zusätzliche Routine ins Torwartteam bringen und vor allem die jungen Torhüter in ihrer Entwicklung unterstützen.