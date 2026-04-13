🖤❤️ Victoria Pier holt Arian Dubovci fürs Mittelfeld

Mit Arian Dubovci hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/2027 vorgestellt. Der 24-Jährige ist im Mittelfeld zuhause und soll den Schwarz-Roten im Zentrum zusätzliche Optionen geben.

Arian bringt bereits reichlich Erfahrung aus dem regionalen Amateurfußball mit. In seiner bisherigen Laufbahn kommt er auf 98 Spiele, 17 Tore und 14 Assists.