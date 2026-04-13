🖤❤️ Victoria Pier holt Arian Dubovci fürs Mittelfeld

Mit Arian Dubovci hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/2027 vorgestellt. Der 24-Jährige ist im Mittelfeld zuhause und soll den Schwarz-Roten im Zentrum zusätzliche Optionen geben.
Arian bringt bereits reichlich Erfahrung aus dem regionalen Amateurfußball mit. In seiner bisherigen Laufbahn kommt er auf 98 Spiele, 17 Tore und 14 Assists.
Mit seinem Profil passt Arian gut in das Profil, das der Verein für die kommende Spielzeit sucht. Er soll dem Mittelfeld zusätzliche Stabilität und neue Impulse verleihen und ist ein weiterer Baustein für eine ambitionierte und schlagkräftige Mannschaft 2026/2027.
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Trainer Kai Schiefbahn, Arian Dubovci
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