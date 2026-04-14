🖤❤️ Rückkehr mit Wurzeln: Patrick Bauer kommt nach Pier

Mit Patrick Bauer hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/2027 vorgestellt. Der 39-Jährige soll den Schwarz-Roten im Angriff zusätzliche Optionen geben und bringt dabei nicht nur Erfahrung, sondern auch eine besondere Verbindung zum Verein mit.
Patrick ist ein gebürtiger Pierer und hat dementsprechend einen großen Bezug zur Victoria. Genau dieser Hintergrund macht seine Rückkehr beziehungsweise seinen Wechsel besonders. Er bringt auch Identifikation mit und passt damit sehr gut in das Gesamtbild des neuen Projekts.
Mit seiner Routine, seiner Präsenz und seiner Erfahrung im Offensivbereich soll Patrick der Mannschaft auf und neben dem Platz weiterhelfen. Er ist ein weiterer Baustein für eine ambitionierte und schlagkräftige Mannschaft 2026/2027, die nicht nur sportliche Qualität, sondern auch echte Verbundenheit zum Verein mitbringen soll.
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Patrick Bauer, Trainer Kai Schiefbahn
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