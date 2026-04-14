🖤❤️ Rückkehr mit Wurzeln: Patrick Bauer kommt nach Pier

Mit Patrick Bauer hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/2027 vorgestellt. Der 39-Jährige soll den Schwarz-Roten im Angriff zusätzliche Optionen geben und bringt dabei nicht nur Erfahrung, sondern auch eine besondere Verbindung zum Verein mit.

Patrick ist ein gebürtiger Pierer und hat dementsprechend einen großen Bezug zur Victoria. Genau dieser Hintergrund macht seine Rückkehr beziehungsweise seinen Wechsel besonders. Er bringt auch Identifikation mit und passt damit sehr gut in das Gesamtbild des neuen Projekts.