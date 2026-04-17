🖤❤️ Ismail Ali Hassan verstärkt Offensive

Mit Ismail Ali Hassan hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren jungen Spieler für die Saison 2026/2027 dazugewonnen. Der 19-Jährige fühlt sich vor allem im Mittelfeld und im Angriff zuhause und bringt damit zusätzliche Optionen für die Schwarz-Roten mit.

In seiner Jugend war Ismail unter anderem für den SV Welldorf-Güsten aktiv und konnte dort wichtige fußballerische Grundlagen mitnehmen. Nun möchte er den nächsten Schritt gehen und seine Qualitäten im Seniorenbereich einbringen.