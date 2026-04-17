🖤❤️ Ismail Ali Hassan verstärkt Offensive

Mit Ismail Ali Hassan hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren jungen Spieler für die Saison 2026/2027 dazugewonnen. Der 19-Jährige fühlt sich vor allem im Mittelfeld und im Angriff zuhause und bringt damit zusätzliche Optionen für die Schwarz-Roten mit.
In seiner Jugend war Ismail unter anderem für den SV Welldorf-Güsten aktiv und konnte dort wichtige fußballerische Grundlagen mitnehmen. Nun möchte er den nächsten Schritt gehen und seine Qualitäten im Seniorenbereich einbringen.
Mit seiner Flexibilität im vorderen Bereich, seinem jungen Alter und seiner Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, passt Ismail gut in den Weg der Victoria. Er ist ein weiterer Baustein für eine ambitionierte und schlagkräftige Mannschaft 2026/2027, in der junge Spieler Verantwortung übernehmen und sich entwickeln sollen.
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Geschäftsführer Hagen Freialdenhoven, Ismail Ali Hassan
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