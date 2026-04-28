🧤🖤❤️ Patrick Oosterbosch bringt Erfahrung ins Torwartteam

Mit Patrick Oosterbosch stellt der FC Victoria Pier-Schophoven eine weitere Personalie für die Saison 2026/2027 vor. Der 38-Jährige ist als Torwart aktiv und soll künftig zusätzliche Routine in den Keeper-Bereich der Schwarz-Roten bringen.

Durch seine langjährige Erfahrung zwischen den Pfosten kann Patrick den jungen Torhütern wichtige Impulse geben – im Training, im Austausch und in ihrer weiteren Entwicklung. Damit gewinnt das Team nicht nur sportlich an Tiefe, sondern auch an zusätzlicher Stabilität auf einer wichtigen Position.