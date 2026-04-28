🧤🖤❤️ Patrick Oosterbosch bringt Erfahrung ins Torwartteam

Mit Patrick Oosterbosch stellt der FC Victoria Pier-Schophoven eine weitere Personalie für die Saison 2026/2027 vor. Der 38-Jährige ist als Torwart aktiv und soll künftig zusätzliche Routine in den Keeper-Bereich der Schwarz-Roten bringen.
Durch seine langjährige Erfahrung zwischen den Pfosten kann Patrick den jungen Torhütern wichtige Impulse geben – im Training, im Austausch und in ihrer weiteren Entwicklung. Damit gewinnt das Team nicht nur sportlich an Tiefe, sondern auch an zusätzlicher Stabilität auf einer wichtigen Position.
Für die Victoria ist Patrick ein weiterer Baustein im Aufbau einer ambitionierten und schlagkräftigen Mannschaft für 2026/2027.
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Patrick Oosterbosch, Trainer Kai Schiefbahn
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