🖤❤️ Fabio Steffens bringt Technik ins Mittelfeld

Mit Fabio Steffens hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren jungen Spieler für die Saison 2026/2027 dazu gewonnen. Der 22-Jährige ist im Mittelfeld zuhause, linksfüßig und bringt bereits Erfahrung aus dem Seniorenbereich mit.

In seiner bisherigen Laufbahn kommt Fabio auf 39 Spiele, 4 Tore und 8 Assists. Damit bringt er nicht nur Spielpraxis mit, sondern auch die Fähigkeit, aus dem Mittelfeld heraus Akzente zu setzen.