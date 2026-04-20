🖤❤️ Fabio Steffens bringt Technik ins Mittelfeld

Mit Fabio Steffens hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren jungen Spieler für die Saison 2026/2027 dazu gewonnen. Der 22-Jährige ist im Mittelfeld zuhause, linksfüßig und bringt bereits Erfahrung aus dem Seniorenbereich mit.
In seiner bisherigen Laufbahn kommt Fabio auf 39 Spiele, 4 Tore und 8 Assists. Damit bringt er nicht nur Spielpraxis mit, sondern auch die Fähigkeit, aus dem Mittelfeld heraus Akzente zu setzen.
Zu seinen Stärken zählen vor allem Technik, Ausdauer, körperliche Präsenz und Teamgeist. Mit seinem rechten Fuß, seiner Energie und seiner mannschaftsdienlichen Art passt Fabio sehr gut in das Profil, das der Verein für die kommende Spielzeit sucht. Er soll dem Mittelfeld zusätzliche Impulse geben und ist ein weiterer Baustein für eine ambitionierte und schlagkräftige Mannschaft 2026/2027.
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Trainer Kai Schiefbahn, Fabio Steffens
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