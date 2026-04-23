🖤❤️ Thomas Brandt bringt Erfahrung für den Angriff mit

Mit Thomas Brandt hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/2027 vorgestellt. Der 32-Jährige ist im Angriff zuhause und soll den Schwarz-Roten im Offensivbereich zusätzliche Optionen geben.

Thomas bringt reichlich Erfahrung aus dem regionalen Amateurfußball mit. In seiner bisherigen Laufbahn kommt er auf 143 Spiele, 54 Tore und 24 Assists. Damit bringt er nicht nur Spielpraxis, sondern auch nachweislich Torgefahr und Qualitäten im letzten Drittel mit.