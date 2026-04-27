🖤❤️ Marcel Durst verstärkt die Außenbahn der Victoria

Mit Marcel Durst hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/2027 vorgestellt. Der 24-Jährige soll künftig die Außenbahn der Schwarz-Roten verstärken und dort für zusätzliche Optionen sorgen.
Besonders freut den Verein, dass Marcel ein Schophovener ist und damit nicht nur sportlich, sondern auch mit einem besonderen Bezug zum Ort und zur Victoria dazu stößt. Solche Personalien passen sehr gut zu dem Weg, den der Verein aktuell einschlägt.
Auf dem Platz bringt Marcel vor allem Tempo mit – eine Eigenschaft, die auf der Außenbahn besonders gefragt ist. Mit seiner Dynamik und seiner Bereitschaft, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, erweitert er die Möglichkeiten im Kader und ist ein weiterer Baustein für eine ambitionierte und schlagkräftige Mannschaft 2026/2027.
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Trainer Kai Schiefbahn, Marcel Durst
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