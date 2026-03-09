Stracke, Said, Langenbrink: Bezirksliga-Knipser prägen den Spieltag

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein hatte in allen sechs Gruppen reichlich Stoff zu bieten. Kantersiege, wilde Wendungen und mehrere auffällige Einzelkönner prägten das Wochenende. Besonders Nico Stracke vom TSV Eller 04 spielte sich in den Vordergrund: Nach einem 0:2-Rückstand bei VdS 1920 Nievenheim drehte Eller die Partie noch in ein 5:2, wobei Stracke mit vier Treffern nach seiner Einwechslung zum Mann des Tages wurde. Auch Tabellenführer MSV Düsseldorf blieb in Gruppe 1 beim 2:1 in Grevenbroich stabil, während DJK Sparta Bilk beim 4:3 gegen TSV Meerbusch II ein packendes Offensivspektakel für sich entschied.
In Gruppe 2 setzte BV Gräfrath mit dem 7:0 gegen SC Viktoria Wuppertal Rott 89 ein dickes Ausrufezeichen. Alessio Mangia, Arbnor Ejupi und Ismet Can Agadakmaz standen dabei sinnbildlich für einen Auftritt, der den Gegner in der Schlussphase komplett überrollte. Ebenfalls deutlich gewann TuSpo Richrath, das TSV Ronsdorf mit 5:0 abfertigte. Dort ragte Brando de Gracia mit drei Treffern heraus. Für Dramatik sorgte dagegen SSV Germania Wuppertal, das in Wülfrath erst in der Nachspielzeit durch Enes Hirlak zum 1:0 kam.
Auch in Gruppe 3 fielen reihenweise Tore. CSV Marathon Krefeld schoss VfR Krefeld-Fischeln mit 7:2 ab, wobei Semih Cakir innerhalb von 14 Minuten einen Dreierpack schnürte. Sportfreunde Neuwerk ließ beim 6:0 gegen SC Union Nettetal II ebenfalls nichts anbrennen, während TuS Wickrath nach 0:2-Rückstand noch mit 5:2 gegen 1. FC Mönchengladbach gewann - auch dank eines Dreierpacks von Petar Popovic. Dazu bewies 1. FC Viersen Moral und rettete gegen Thomasstadt Kempen in der Nachspielzeit noch ein 2:2.
In Gruppe 4 gab es gleich mehrere markante Geschichten. VfL Rhede setzte sich in einem offenen Schlagabtausch mit 7:3 gegen Alemannia Pfalzdorf durch, bei dem Leon Franken doppelt und Iker Prudencio ebenfalls zweimal trafen. Sportfreunde 97/30 Lowick gewannen 4:0 gegen SV Haldern, wobei Leonard Langenbrink mit drei Treffern herausragte. Im Spitzenspiel setzte sich Sportfreunde Broekhuysen knapp mit 1:0 beim Kevelaerer SV durch, während Westfalia Anholt trotz früher Roter Karte für Torwart Julius Geven in der Nachspielzeit noch per Elfmeter bei TSV Weeze gewann.
Auch Gruppe 5 bot einige klare Ergebnisse. FC Neukirchen-Vluyn 09/21 drehte ein frühes 0:1 beim SC 1920 Oberhausen in ein 4:1, SV Genc Osman Duisburg bezwang Mülheimer SV 07 mit 4:1 und Schwarz-Weiß Alstaden fertigte Spvgg Meiderich 06/95 sogar mit 6:0 ab. Dazu gewann Duisburger SV 1900 klar mit 4:0 bei VfB Homberg II. Die dramatischste Schlussphase dieser Staffel spielte sich aber in Asterlagen ab: Dort sicherte Enes Isiktas TuS Asterlagen in der 90. Minute den 3:2-Sieg gegen Viktoria Buchholz.
In Gruppe 6 setzte VfB Frohnhausen mit dem 8:0 gegen FC Blau-Gelb Überruhr den heftigsten Akzent des gesamten Spieltags. Mohamed Said traf dabei viermal, Frohnhausen dominierte die Partie von Beginn an. Ebenfalls souverän gewann SpVgg Sterkrade 06/07 mit 6:0 gegen Dostlukspor Bottrop, während Spvgg Sterkrade-Nord auswärts 3:0 bei Fatihspor Essen 2001 siegte. Für Comeback-Qualitäten stand der Vogelheimer SV, der gegen SuS Haarzopf nach 0:2 noch 3:2 gewann. Und auch in Niederwenigern wurde es spät emotional, als die Reserve der Sportfreunde Niederwenigern ein 0:2 noch in ein 2:2 gegen Sportfreunde Königshardt verwandelte.
Unter dem Strich war in der Bezirksliga Niederrhein fast alles dabei: dominante Favoritensiege, spektakuläre Aufholjagden, späte Punchlines und etliche Offensivspieler, die dem 22. Spieltag ihren Stempel aufdrückten. Für Gesprächsstoff ist damit vor dem 23. Spieltag in allen Gruppen reichlich gesorgt.
ASV Mettmann – SV Uedesheim 1:3
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Ahmet Kizilisik (89. Anas Kaddouri), Maximilian Eisenbach, Berkant Fidanci (66. Tristan Maresch), Jason Leonard Similien (66. Alessio Falco), Toni Markovic, Justin Lüdtke - Trainer: Khalid Channig
SV Uedesheim: Dustin Gottlebe, Daniel Ferber, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo (90. Tim Jenckel), Dabo Mamadou, Luis Winfried, Christos Pappas, Celal-Can Yücel (86. Maximilian Hahn), Florian Hillebrand (75. Zerkrija Cerkini), Felix Frason (72. Kevin Block), Maik Ferber (90. Erwin Walburg) - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Felix Frason (16.), 0:2 Florian Hillebrand (57.), 1:2 Ahmet Kizilisik (69.), 1:3 Christos Pappas (79.)
1. FC Grevenbroich-Süd – MSV Düsseldorf 1:2
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin (78. Sherif Krasniqi), Ismail Günsel, Nils Klöther, Samir Kastanjeva (67. Fatih Yaman), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (88. Ermal Maqkaj), Salim Tliashinov (79. Ahghas Newton), Resul Ahmeti, Berkay Köktürk, Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Drilon Istrefi, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Carlos Penan, Sinan Kurt (90. Majid Abdalla), Tom Voss, Vedin Kulović (61. Zakaria Abdoun) - Trainer: Goran Tomic - Co-Trainer: Frank Junius
Schiedsrichter: Marcel Schuh (Remscheid) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tom Voss (10.), 0:2 Carlos Penan (73.), 1:2 Ermal Maqkaj (90.)
Gelb-Rot: Resul Ahmeti (64./1. FC Grevenbroich-Süd/)
SVG Neuss-Weissenberg – TSV Bayer Dormagen 1:2
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Mario Dundovic (50. Ben Luca Schmidt), Dennis Brune, Jonas Niemierza (74. Ranael-Baringa Ishimine), Fynn Kaemmerling (90. Marius Over), Ichiura Taisei, Antonio Primorac (89. Kaan Erdogan), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz, Oliver Gammon, Marius Fraßek, Yannick Schmitz, Marc Naroska, Niclas Sylvester Schröder (74. Maurice Michael Wiewiora), Michael Hausdörfer, Alexander Hauptmann (81. Berkan Öksüz) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Antonio Primorac (8.), 1:1 Alexander Hauptmann (51.), 1:2 Michael Hausdörfer (71.)
DJK Sparta Bilk – TSV Meerbusch II 4:3
DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Rene Reuland, Alon Abelski, Patrick Percoco (64. Marco Tassone), Moritz Holz, Gianluca De Meo (64. Tim Louis Tiefenthal), Alexander Hendrik Schnittert (87. Alon Abelski), Marcel Kachnowski (73. Dimitrios Sirokas), Konstantin Garidis - Trainer: Jörn Heimann
TSV Meerbusch II: Kalle Maria Grabek, Milo Neumann (63. Jonas Christopher Doerkes), Vincent Simon Erich Boldt (72. Enno Maximilian Werling), Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric, Janis Hrustic, Harding Mac Stuell Beira, Eugene Park (72. Felix Seifert), Maximilian Seibert (63. Marc Clemens Bartnitzky), Daniel Aserov, Andreas Lahn - Trainer: Ronny Kockel
Schiedsrichter: Lars Norta - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Gianluca De Meo (27.), 2:0 Gianluca De Meo (55.), 2:1 Ylber Rrahmani (72.), 3:1 Marco Tassone (83.), 3:2 Hrustan Kadric (90.), 4:2 Alon Abelski (90.+3), 4:3 Ylber Rrahmani (90.+3)
CfR Links Düsseldorf – DSC 99 Düsseldorf 2:2
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Alexander von Ameln, Mark Drinkuth (70. Marius Möller), Raphael van der Berg, Marcel Schröder, Takuya Kitamura, Dennis Schreuers, Rikuto Maruki, Paschalis Ivantzikis, Enes Öz (80. Marvin Mainz), Andre Kobe (18. Patrick Kamprakis) - Trainer: Panagiotis Liomas
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Ousainou Sarr, Jacob Theuringer, Florian Gnida (68. Carlo Salman), Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Onurcan Baysal, Ayoub Alaiz - Trainer: Sascha Walbröhl
Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Pierluigi Principe (14.), 1:1 Enes Öz (35.), 2:1 Patrick Kamprakis (37.), 2:2 Dennis Dowidat (73.)
Rhenania Hochdahl – SV Hösel 1:1
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida (68. Hamza El Ouamari), Qlirim Krasniqi, Kyunom Joshua Nyamtiro, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich (68. Viktor Maximilian Kijach), Cedric Giesen, Philipp Gatzen, David Szewczyk, Sohib Khamroev - Trainer: Peter Burek
SV Hösel: Michael Mann, Levin Richter (50. Leonard Prusa), Lucas Seibert, Oliver Wenzler, Anes Danijali, Maximilian Ganns, Fabian Schürings, Ezra Oduro (73. Yasin Bünyamin Uzun), Ali Can Aktag (90. Dion Knoche), Jassim Tighadouini (58. Nick Hartmann), Niklas Oldörp (65. Marzio Menzler) - spielender Co-Trainer: Levent Olgun - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Schiedsrichter: Sinan Satilmis - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Anes Danijali (4.), 1:1 David Szewczyk (45. Foulelfmeter)
TV Kalkum-Wittlaer – Lohausener SV 1:0
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Erkan Tanrikulu, Philipp Kuschel, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter (30. Mehmet Can Sesen), Lars Jansen (32. Melvin Ridder), Noel Heitkamp, Goki Fukunaga, Kaan Safarpour-Malekabad (68. Sahin Irevül), Nico Pesch, Arsen Konoval - Co-Trainer: Christian Kallabis - Trainer: Navid Fazeli - Co-Trainer: Murat Yildiz
Lohausener SV: Justin Müller, Tobias Mombartz (23. Kiyan Sekine), Lennart Rehr, Ole Cloppenburg, Jens Wunder, Patrick Frymuth (80. Marlon Wettwer), Nils Sprenger, Jannik Jürgensen (64. Gerrit Eul), Jona Simon, Maximilian Klaas, Roland Sitnikov - Co-Trainer: Konstantinos Tsakiris - Co-Trainer: Niklas Doppke - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Maikel de Almeida - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Nico Pesch (74.)
Rot: Marlon Wettwer (90./Lohausener SV/)
SG Benrath-Hassels – Ratingen 04/19 U23 II 2:4
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic (46. Kolja Pusch), Ryoto Inokawa, Tan Mersinli, Adin Civa, Dennis Durmus, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Mirnes Selamovic (68. Tim Hölscher), Ajdin Koco (77. Ihor Maksymovych), Lars Pöth (52. Haris Konjalić) - Co-Trainer: Tim Hölscher - Trainer: Nermin Ramic
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Nolan Manassa, Bilal Ajenoui Benktib (37. Konstantin Sivevski), Philipp Mokwa, Thabani Lukusa-Milambu, Sami Alnur Bachir Niam, Leo Kaiser (90. Elias Hans), Elias Belaarbi (58. Osazuwa Victor Uwas), Ben Collin Gubsch (90. Taygan Lofcali), Florian Saljii (77. Maksym Kliushnychenko) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
Schiedsrichter: Sven Terwolbeck (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Dennis Durmus (26.), 1:1 Elias Belaarbi (34.), 1:2 Nolan Manassa (67.), 1:3 Ben Collin Gubsch (73.), 2:3 Ajdin Koco (76.), 2:4 Osazuwa Victor Uwas (90.+1)
Gelb-Rot: Tan Mersinli (57./SG Benrath-Hassels/)
VdS 1920 Nievenheim – TSV Eller 04 2:5
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Julian Huptas, Enes Celik (82. Emilio Jose Heinrich Perk), Daniel Dünbier (54. Max Schnelker), Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann (90. Nils Carsten Kunz), Henri Leiding, Kevin Scholz, Leon Bem (66. Marc-Leon Wolff), Roberto Leon Grillo - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Sascha Bechert, Fabrizio Leone (46. Nico Stracke), Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Brian Prince Oldenburg, Antonio Marinovic (65. Marc Daehne), Takumi Miyata, Adnan Hotic, Dennis Ordelheide (80. Julien Augarde), Fabian Stutz (88. Raul- Florin Ghite) - Co-Trainer: Bernd Schwartz - Co-Trainer: Robin Bothe - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Dominik Schillings (6.), 2:0 Kevin Scholz (31.), 2:1 Nico Stracke (49.), 2:2 Nico Stracke (68. Handelfmeter), 2:3 Adnan Hotic (71.), 2:4 Nico Stracke (74.), 2:5 Nico Stracke (88.)
23. Spieltag
Sa., 14.03.26 17:00 Uhr TSV Meerbusch II - ASV Mettmann
So., 15.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - VdS 1920 Nievenheim
So., 15.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Sparta Bilk
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer
So., 15.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - CfR Links Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - Rhenania Hochdahl
DV Solingen II – SC Germania Reusrath 0:1
DV Solingen II: Justin Illmann, Paul Christian Berger (86. Oleksandr Lischchuk), Illia Pieshykov, Nahum Belay Ghebressulasie, Yasin Özgede, Pavel Dolynai (80. Baran Aka), Vladyslav Balakai, Ilias El Joudi, Gabriel Binga Pemba (76. Yannis Boddenberg), Eray Yigiter, Stanislao Apicella (74. Emre Mujde) - Trainer: Sahin Sezer
SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser (67. Max Simon Richter-Oldekop), Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis (89. Jan Tobias Gies), Luca David Breuer, Pascal Hinrichs, Paul Degner, Tim Röper (30. Gian Luca Schumann), Dennis Schulte, Gianluca Cserep (90. Daniel Adamek), Armel Ange Kouassi (73. Moritz Kaufmann) - Trainer: Marco Schobhofen - Co-Trainer: Jürgen Glomb
Schiedsrichter: Arda Gecgel - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Pascal Hinrichs (39.)
SV Rot-Weiß Wülfrath – SSV Germania Wuppertal 0:1
SV Rot-Weiß Wülfrath: Ibrahim Yilmaz, Cedric Bestler, Schad Hassan, Ercan Kalkavan, Leonard Kastrati, Adil El Hajui, Fabion Baljiu, Alihan Adigüzel (46. Fatih Kurt), Davide Mangia, Nabil Jaouadi (61. Osho Austin Iluebbey) - Trainer: Ali Basboga
SSV Germania Wuppertal: Noah Bogun, Alkan Sahingöz, Mersad Alijevic, Cem Bodur (46. Yousef Rasoli), Pascal Glittenberg, Kilian Wendling (82. Enes Hirlak), Lukas Janz, Ege Erdem (72. Sami Issa), Levin Ilias Ceylan (60. Omar Sarsour), Mustafa Alkan (59. Eren Özkan), Kouadia Wilfried Taki - Trainer: Ünsal Bayzit - Trainer: Mahir Yildirim
Schiedsrichter: Timo Schmidt - Zuschauer: 86
Tore: 0:1 Enes Hirlak (90.+3)
Cronenberger SC – HSV Langenfeld 0:3
Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Robin Brkic, René Winter (75. Mikail Sahiner), Luke Corvin Jahnke, Luis Rosenecker (67. Anouar Chourak), Bradley Lofolomo (46. Aldin Hamidovic), Younes El-Abdouni, Enrico Francesco Wagner (60. Gian-Luca Stindt), Kleomenis Tsioutsioulitis, Malik Marvin Plücker, Jonas Frank Niehues (46. Daniel López de la Rosa) - Trainer: Samir El Hajjaj
HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Bilal El Marhoumi, Nephthalie Ngoma Ndey (75. Luca Höllman), Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi, Florian Osmani, Giuseppe Licausi (65. Fabian Pastow), Luca Mario Attardi (82. Maurice Herriger), Faissal El Amrani (82. Toni Carpino), Oleksii Yermolaiev - Trainer: Aziz Ait Ben Omar - Co-Trainer: Demetrio Scelta
Schiedsrichter: Alexander Windges (Düsseldorf) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Florian Osmani (26.), 0:2 Giuseppe Licausi (28.), 0:3 Leon Wallraf (73.)
FK Jugoslavija Wuppertal – SV Solingen 08/10 1:1
FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Dogan Can, Alper Tosun, Miralem Kljajic, Mohamed Bouaasria, Noel-Yacob Okbe, Faris Hodzic (82. Ivan Stojanovic), Bojan Blazic, Kai-Philipp Höcht (74. Oguzhan Bayraktar), Osman Öztürk, Aleksandar Stanojevic - Trainer: Florim Zeciri
SV Solingen 08/10: Marvin Misiak, Jonas Möller, Cihan Demirtas, Giuseppe Vraka (46. Altin Shala), Francis-Elekwachi Abaegbu, Robin Raaphael Heist, Akin Müjde, Savvas Kioroglou (60. Luan Ismajli), Kevin Kassunga, David Kuyu, Max Niklas Zäh (74. Hasan Kaan Hayta) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal
Schiedsrichter: Iyilik Emre - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Noel-Yacob Okbe (43.), 1:1 Max Niklas Zäh (68.)
SV 09/35 Wermelskirchen – SSVg Velbert II 3:0
SV 09/35 Wermelskirchen: Stefano Salpetro, Burak Altundag, Cedric Haldenwang, Sean Soares, Siyamend Alo, Luca Postic, Florian Börsch, Nick Salpetro, Ferat Sari (63. Yannik Noah Wylezol), Ahmad Ahmad (77. Anis Geus), Furkan Asut (79. Justin Katona) - Trainer: Nico Postic - Co-Trainer: Carmelo Salpetro - Co-Trainer: Frank Niewöhner
SSVg Velbert II: Jonathan Freitag, Ayman Amezigar (70. Mahmud Omairatte), Hagen Schneider, Pascal Kubina, Adriano Campitiello, Ilkem Yildirim, Ilias Hassi (41. Rostyslav Proskura), Dmytro Kislin, Lirik Krasniqi (70. Furkan Kurt), Niklas Böhm (41. Faruk Hepgüler), Giovanni Marose - Spielertrainer: Massimo Mondello
Schiedsrichter: Marcel Fenger - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Furkan Asut (14.), 2:0 Sean Soares (34.), 3:0 Nick Salpetro (58. Foulelfmeter)
Türkgücü Velbert – SG Hackenberg 3:1
Türkgücü Velbert: Jan-Luca Klein, Marwan Mriche Nachit, Vitaliy Golik (93. Kerem Isik), Edin Husidic, Filippas Filippou, Kerem Dogan, Seonghyeok Lee, Mert Celik, Oguzhan Coruk (80. Cengiz Saral), Ahrom Yoo - Trainer: Emre Okatan
SG Hackenberg: Sebastian Weber, Dennis Adamiec (63. Began Saiti), Martin Bormann, Maximilian Wagner, Oliver Adamiec, David Tischler (36. Simone-Fabio Donadio), Edward Yamoah (59. Moritz Kerkien), Lennard Wagemann, Martin Schneider (70. Leon Michael Sierant), Mario De Siena, Emilio Perrone - Trainer: Zdenko Kosanovic
Schiedsrichter: Dominik Gußdorf (Neuss) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Seonghyeok Lee (8.), 1:1 Maximilian Wagner (20.), 2:1 Ahrom Yoo (51.), 3:1 Mert Celik (84.)
TuSpo Richrath – TSV Ronsdorf 5:0
TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Marius Lindemann, Emil Vincazovic (62. Athanasios Melas), Achraf Chayeb (80. Cedric Joshua Wrobel), Kevin Kluthe, Arian Ugljani (74. Gabriel Iacovino), Tim Scharpel, Justin Kotlorz, Brando de Gracia, Alen Vincazovic (95. Julian Pape), Gianluca Gagliardi (74. Henrik Scholz) - Trainer: Lukas Beruda - spielender Co-Trainer: Alexander Rüttgers - spielender Co-Trainer: Julian Pape
TSV Ronsdorf: Noah Joel Fischer, Julian Bente (46. Felix Oliver Zymla), Lasse Palsbroecker, Jörn Zimmermann (62. Sven Jürgen von der Horst), Nico Langels, Jona Miklas Ernst (62. Amos Claude Tusevo), Habib Camara, Nico Fuchs, Phil Ketzscher, Sebastian Schmieta, Konstantinos Likidis - Trainer: Denis Levering
Schiedsrichter: Cedric Schmidt - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Brando de Gracia, 2:0 Alen Vincazovic, 3:0 Brando de Gracia, 4:0 Brando de Gracia, 5:0 Gabriel Iacovino
SSV Berghausen – FSV Vohwinkel Wuppertal 0:3
SSV Berghausen: Daniel Nellen, Frederik Halbey, Tobias Schöning, Raphael Schruff, Leon Cvetanovic, Musa Ceesay, Justin Bartoschek, Lukas Kobischke, Leon Mockschan (79. Davide Lo Martire), Yaran Mejid (59. Max Pluschke), Dariusz-Alexander Tontsch - Trainer: Ralf Dietrich
FSV Vohwinkel Wuppertal: Björn Tobias Heußen, Niklas Stolle (77. Sami Tajar), Luis Cosimo Fritzsch (84. Jonas Schneider), Nico Korpilla, Niklas Burghard, Ercan Akhan, Alphonso Henock Manata, Tim Zemlianski (68. Thomas Held), Blend Janko (68. Denis Arslan), Nico Sudano, Niklas Dörrier (77. Leon Miguel Zahran) - Trainer: Christian Bialke
Schiedsrichter: Damian Schmidt - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Alphonso Henock Manata (7.), 0:2 Blend Janko (37.), 0:3 Thomas Held (89.)
BV Gräfrath – SC Viktoria Wuppertal Rott 89 7:0
BV Gräfrath: Jan Hückeler, Emmanuel Valery Houssou, Dustin Kinkler, Miko Kurth, Agostino Barretta (69. Joseph Kojo Armah), Tom Walther, Alessio Mangia (73. Mertcan Das), Max Zymla, Marvin Calcerrada-Sesek, Arbnor Ejupi, Ismail Cakici (46. Yves-David Tshala) - Trainer: Kaan Kursun
SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Mamadou Cire Diallo, Prince Chijoke Osuoha, David Amankwah Darko, Pablo Daniel Morais Silva, Abbas Alali (63. Joel Lennox Müller), Ilyas Ikan Asbih, Ibrahim Tarik Molla (58. Kelvingrey Tabe Takor Tabi), Semi Molla, Manaf Ali-Koura (58. Liwaa El-Sarag), Nermin Hadzic, Alan Kalongi (74. Steve Tchenou Wantong) - Trainer: Yousef Hidroj
Schiedsrichter: Raffael Beier (Düsseldorf) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Alessio Mangia (22.), 2:0 Marvin Calcerrada-Sesek (52.), 3:0 Alessio Mangia (55.), 4:0 Ismet Can Agadakmaz (82.), 5:0 Arbnor Ejupi (87.), 6:0 Arbnor Ejupi (88.), 7:0 Ismet Can Agadakmaz (90.)
23. Spieltag
So., 15.03.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - DV Solingen II
So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - TuSpo Richrath
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - Cronenberger SC
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 15.03.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - BV Gräfrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 15.03.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - Türkgücü Velbert
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SSV Berghausen
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Thomasstadt Kempen - CSV Marathon Krefeld
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr VfL Tönisberg - TuRa Brüggen
Sa., 14.03.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - 1. FC Viersen
Sa., 14.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Sportfreunde Neuwerk
So., 15.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 15.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - OSV Meerbusch
SV Rindern – Borussia Veen 2:2
SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Robert Boßmann, Wiktor Romanow, Cem Artas (87. Lukas Müller), Dano Evrard, Finn Tiemer, Leon Naß (76. Mohamad Al Ahmad), Christian Ploenes (80. Luca Alexander Polders), Marten Albrecht, Marlon Irsch (69. Peter Mayr), Mika Winkler (51. Piet Kramer) - Spielertrainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens
Borussia Veen: Janek Keusemann, Jakob Münzner (69. David Höptner), Ken Klemmer (73. Linus van Treek), Hendrik Terlinden, Leon van Bonn, Jonas Höptner, Marius Gietmann, George Michael Wiedemann (85. Tom Conrad), Jan Büren, Tim Lange, Jonas van den Brock (56. Marc Balonier) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner
Schiedsrichter: Leon Tiemer (Duisburg) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Marten Albrecht (12.), 2:0 Christian Ploenes (42.), 2:1 George Michael Wiedemann (61.), 2:2 Jan Büren (78.)
Rot: David Höptner (91./Borussia Veen/Foulspiel)
VfL Rhede – Alemannia Pfalzdorf 7:3
VfL Rhede: Marius Bauhaus, Luca Lorei, Tony Marcel Drescher, Luca Maximilian Schultze, Kian Trompert, Noah Paß (62. Nick Ebben), Len Stenneken, Amar Mesic (61. Elias Francesco Librandi), Maximilian Kreutzer (62. Fabian Wennemaing), Iker Prudencio, Leon Franken (71. David Adegboyega Weade) - Trainer: Niklas Schemmer
Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, David Rudolf Rothemel, Tom Voß, Tom-Luca Janßen (45. Noel Köppe), Nils Mildenberger, Nick Helmus (62. Marvin Flounders), Luca Stratemann, Danijel Lorenz (57. Pascal Müller), Klaas Hendricks (28. Christian Urbanek), Joep Renkens, Jamie Caspers (45. Samouil Schiefer) - Trainer: Raphael Erps
Schiedsrichter: Jan Fähndrich (Essen) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Leon Franken (4.), 2:0 Iker Prudencio (12.), 3:0 Leon Franken (27.), 4:0 Len Stenneken (47.), 5:0 Amar Mesic (52.), 6:0 Leon Franken (53.), 7:0 Iker Prudencio (56.), 7:1 Samouil Schiefer (60.), 7:2 Marvin Flounders (73.), 7:3 Marvin Flounders (85.)
TuS Xanten – TuS Stenern 2:2
TuS Xanten: Jan Kallen, Jonas Vengels, Benjamin Alic (46. Velibor Geroschus), Luan Schreiber, Jesse Sticklat, Norwin Meyer, Luca Franz Joachim Binias, Gerrit Jenowsky, Marvin Braun, Mats Ole Wardemann (67. Jehovany Pedro da Silva), Christopher Kimbakidila (71. Noah Afonso Malangi) - Trainer: Mirco Dietrich - spielender Co-Trainer: Marvin Braun
TuS Stenern: Philipp Juttner, Steffen Lensing, Alexander Tetiet, Lennart Nordmann, Niklas Kraft, Benjamin Lückel, Tristan Senteler (84. Luca Wiesmann), Alexander Biermann (63. David Heveling), Max Nikolas Waschki (56. Noah Schweckhorst), Tom-Luka Wanders (56. Fabian Simmrow), Kubilay Serbes - Trainer: Simon Meyering
Schiedsrichter: Bekir Durmus (Krefeld) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Kubilay Serbes (10.), 1:1 Christopher Kimbakidila (15.), 1:2 Tom-Luka Wanders (35.), 2:2 Luan Schreiber (49.)
SGE Bedburg-Hau – SV 08/29 Friedrichsfeld 1:2
SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Martin Tekaat, Henrik Schümmer (77. Sebastian van Brakel), Nicolas Rode, Theo Gerard, Fabio Dittrich, Tim Helmus, Len Deckers, Julian Diedenhofen (24. Christoph Gorißen), Theo Panke (69. Gislain Ngesang), Falko Kersten - Trainer: Bernard Alijaj
SV 08/29 Friedrichsfeld: Lukas Botor, Heinrich Heleniak, Onur Baran, Maximilian Spartz (64. Nico Wittwer), Samid Kurtanovic, Manuel Kausch, Rafael David Buch (81. Collin Isselhorst), Joel Grzeskowiak (72. Daniel Viktor Weiz), Gianluca Buhlmann, Eray Tuncel (81. Jean-Pascal Kraus), Emir Zerdo (64. Amar Kesetovic) - Trainer: Almir Duric - Co-Trainer: Tim Schubert
Schiedsrichter: Ferhat-Emre Calik (Krefeld) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Onur Baran (7.), 0:2 Collin Isselhorst (85.), 1:2 Sebastian van Brakel (90.+5)
SV Blau-Weiß Dingden II – Viktoria Goch II 2:1
SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders, Markus van Stegen, Phil Hülzevoort, Memetsah Cakar (87. Niclas Meteling), Yannik Hundt (78. Niklas Nienhaus), Marco Harbring, Tim Vehns (72. Leonardo Moschüring), Jonah Koopmann (92. Steven Terörde), Philipp Arnold, Tim Harbring (66. Felix Leyking), John Gertzen - Trainer: Dirk Juch
Viktoria Goch II: Lars Thielen, Lars Johnson, Konstantin Schütz, Tim Müller, Kai Jaschek, Thomas Langenberg, Marvin Gisberts, Louis Bruns, Jiro Jude Maximilian Großhans (61. Benedikt Vöckel), Dogan Erkis (61. Max Hebben), Marvin Kürbs - spielender Co-Trainer: Ali Baghi - Trainer: Ernes Tiganj
Schiedsrichter: Pierre Schulte - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Kai Jaschek (20.), 1:1 Tim Harbring (60.), 2:1 Marco Harbring (69.)
Hamminkelner SV – DJK Twisteden 4:1
Hamminkelner SV: Sascha Tünte, Niklas Hollenberg, Sebastian Weinkath, Kevin Beverungen (65. Yannick Weidemann), Till Schürmann, Kitischa Lukas Gutenberger, Lars Ortius, Tom Wirtz (77. Jan Nepicks), Hassan Hamzaoglu (46. Nick-Constantin Otto), Felix Becker (65. Linus Kammeier), Leon Norman Bender (87. Tim Graaf) - Trainer: Erdal Dasdan
DJK Twisteden: Martin Voß, Yannik Thielen, Steffen Douteil (36. Niklas Heußen), Henri Hirschmann (46. Jordi Leck), Alexander Rasch, Lars Douteil (36. Leonard Hartings), Tom Cappel, Nico Lenz (63. Elias Janßen), Fabian Rasch, Chris Kleuskens (88. Niclas Pooth), Torben Schellenberg - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Co-Trainer: Jan van de Meer - Co-Trainer: Rainer Winkels
Schiedsrichter: Maik Dreyer - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Hassan Hamzaoglu (8.), 2:0 Felix Becker (16.), 3:0 Felix Becker (26.), 3:1 Nico Lenz (45.+1), 4:1 Tom Wirtz (60. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Niklas Hollenberg (69./Hamminkelner SV/Wiederholtes Foulspiel)
Sportfreunde 97/30 Lowick – SV Haldern 4:0
Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Lary Terhart, Niels Langenhoff, Leonard Langenbrink, Steyn Wassink (79. Finn Terhart), Hannes Böing (70. Jakob Paschen), Lukas Oostendorp (73. Kilian Jansen), Lasse Bennemann, Elija Cürsgen (70. Pierre Walber), Florian Wiegrink (74. David Ostendorf), Peter Hund - Spielertrainer: Marvin Tünte - Trainer: Marcus Schaffeld
SV Haldern: Nils Schweckhorst, Stefan Hebing, Robin Gissing, Phil Winzer (80. Patrick Hildenhagen), Elias Krüger, Milot Seesing, Hendrik Heynen, Jan Middendorf, Alexander Rackel, Karl Isling, Veit Boßmann - Trainer: Christian Böing
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Leonard Langenbrink (2. Foulelfmeter), 2:0 Leonard Langenbrink (56. Foulelfmeter), 3:0 Leonard Langenbrink (58.), 4:0 Peter Hund (85.)
TSV Weeze – Westfalia Anholt 0:1
TSV Weeze: Lukas Janssen, Florian Thomas, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler (63. Christian Feegers), Klaus Winters (46. Florian Feddema), Max Büren, Hakan Erkis, Yannick Gorthmanns, Nils Giltjes, Julian Kühn (53. Maik van Teeffelen), Frederik Osterkamp (46. Nderim Cerkinaj) - Co-Trainer: Dominik Huismann - Trainer: Ferhat Ökce
Westfalia Anholt: Julius Geven, Mike Schirrmacher (73. Finn Filip Spiekers), Nick Schirrmacher, Daniel Buscher, Thorben Versteegen, Oliver Paus, Filipe Oliveira Leite (56. Elfadin Maksuti), Tugay Mushin Cemil Haberci (90. Jonah Elias Roes), Luca Müller, Emnor Haliti (35. Daniel Lueb), Pierre Weyerhorst (56. Til Spiegelhoff) - Trainer: David Kraft
Schiedsrichter: Florian Behler - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Til Spiegelhoff (90.+2 Foulelfmeter)
Rot: Julius Geven (33./Westfalia Anholt/Notbremse)
Kevelaerer SV – Sportfreunde Broekhuysen 0:1
Kevelaerer SV: Ben-Luca Ingenfeld, Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Gian-Luca Dittrich (81. Tom Schax), Leo Wienhofen, Marvin Schulz (92. Dennis Hermens), Robin Kaschubat, Tobias Bolz, Malik Bongers, Jona Wassen (64. Phil Willems), Maximilian Gastens - Trainer: Patrick Znak
Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers, Leon Peun, Nils Lachmann, Lars Peters, Justin Theelen (79. Luca Schmermas), Stan Hesen (72. Sores Civan Agirman), Hendrik Hünnekens, Noah Christian Thier, Sven van Bühren (65. Tom Beterams), Maurice Horster (91. Joshua Frenzen), Nils Hannaleck (86. Marius Brüx) - Spielertrainer: Sebastian Clarke
Schiedsrichter: Ayhan Ünal (Duisburg) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Maurice Horster (72.)
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TuS Xanten
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Rhede
So., 15.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Kevelaerer SV
So., 15.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 15.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Hamminkelner SV
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TSV Weeze
So., 15.03.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SGE Bedburg-Hau
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Rindern
SC 1920 Oberhausen – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 1:4
SC 1920 Oberhausen: Farian Steppkes, Marko Djurdjevic, Mohamed Lamine Jegham (46. Ömer-Faruk Calik), Erenay Bektas, Bülent Demirci (83. Ridwan Yakubu Usmanu), Timur Ertural, David Möllmann, Reid Osei (75. Cihan Mutlu), Julian Krasniqi, Justin Wunder, Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin
FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Hendrik Paul Bodo Bornschein, David Markovic, Jesko Dezelak, Melvin Sijercic, Tom Straub, Adis Dedic, Luis Gizinski (86. Lukas Nowicki), Enedin Hadrovic (80. Mert Aközbek), Emilio Bajrami (77. Besnik Saljiji), Astrit Krasniqi (87. Emir Karabegovic), Phil Hardelauf (80. Lukas Koch) - Trainer: Abdelaziz Zenzoul
Schiedsrichter: Tolga Özdemir (Duisburg) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Yusuf Allouche (9.), 1:1 Jesko Dezelak (16.), 1:2 Luis Gizinski (32.), 1:3 Adis Dedic (39.), 1:4 Luis Gizinski (48.)
SV Genc Osman Duisburg – Mülheimer SV 07 4:1
SV Genc Osman Duisburg: Ali Günes Karabiyik, Bünyamin Burak Sari (68. Mahde Hadekhalaf Kaeede), Enis Koray Kücük, Hussein Alameddine, Tekin Mang (86. Dominik Zagrovic), Argjent Emrula, Emre Onur, Furkan Cakmak (59. Felix Mpianza), Yassine Bel-Mustapha (68. Ishak Öztürk), Sandro Garcia Melian, Mert Yagci (90. Osman Simsek) - Co-Trainer: Tarkan Yildirim - Trainer: Hakan Katircioglu - Co-Trainer: Tugay Arslan
Mülheimer SV 07: Atilla Yildiz, Noah Jamal Schindlegger (71. Denys Kalashnik), Michel Roth, Nick Bennmann, Robin Götze, Thore Uteg, Simon Grün, Asim Bedirhan Simsek (71. Luca Felix Rausch), Lennard Kaiser (81. Henry Philipp Lücke), Mohammad Iyad Shihada, Pascal Roenz - Trainer: Christian Mikolajczak
Schiedsrichter: Leon Maurice Ulrich - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Mert Yagci (9. Foulelfmeter), 2:0 Mert Yagci (51.), 3:0 Argjent Emrula (63.), 3:1 Thore Uteg (66.), 4:1 Argjent Emrula (79.)
Rheinland Hamborn – Duisburger FV 08 3:1
Rheinland Hamborn: Deniz Aktas, Kaan Akgül (59. Emirhan Canarslan), Joel Schoof, Nurettin Kayaoğlu, Julian Lösbrock, Mehmed-Sena Özen, Ömer Talha Yurdakul (67. Yunus Emre Kocaoglu), Eren Taskin (85. Mehmet-Ali Cengiz), Ahmet Efe Aris (74. Ferdi Acar), Joel Preuß (90. Valdet Totaj), Samet Sadiklar - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Julien Schneider-İriç - Co-Trainer: Mikail Demirel
Duisburger FV 08: Jonas Buschmann, Gracjan Adamowicz, Yu Taya, Lars Gronemann (46. Obed-Samuel Adjamah) (81. Julian Sistig), Yavuz Kalyoncu, Hüseyin Rasitoglou, Tayfun Yildirim (67. Aiyoub Andich), Yasar Emin Uzun, Noah Devran Andich Abdeslam (59. Kevin Mouhamed), Ismail Öztürk, Filip Dimeski - Trainer: Mustafa Öztürk
Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Samet Sadiklar (2.), 2:0 Samet Sadiklar (24.), 2:1 Ismail Öztürk (40. Foulelfmeter), 3:1 Ömer Talha Yurdakul (53.)
SV Rhenania Hamborn – SuS 21 Oberhausen 4:1
SV Rhenania Hamborn: Mirkan Sezgin, Dursun Can, Eric Belanga (81. Anthony Amadi), Mohammed Faiz, Samuel Kaba Frimpong (84. Okan Yilmaz), Bünyamin Özdemir (76. Mahmut Yahya Kalkan), Yusuf Turnali (65. Mohamed Amin Mallouki Guerrid), Pasquale Conti, Tugra Dilekci, Blinort Namoni, Andrija Kurandic (88. Murat Alkurt) - Trainer: Yalcin Nezir
SuS 21 Oberhausen: Kai Habendorf, Gino Priszma (46. Brahim Mountacer), Niko Lazar (64. Alexander Louis Hernaut), Chris-Evans Pieritz, Tom Schulokat, Kevin Skoda (70. Ensar Yildiz), Leo Prinz, Jonas Florczak (55. Muhammet Emin Canim), Hürkan Kindac, Talha Canim, Abdulhamit Canim (46. Akbar Soule) - Co-Trainer: Niklas Lindisch - Trainer: Kevin Weber
Schiedsrichter: Dennis Klösters (Goch) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Eric Belanga (45.+2), 2:0 Andrija Kurandic (48.), 3:0 Andrija Kurandic (51.), 4:0 Blinort Namoni (55.), 4:1 Brahim Mountacer (90.)
GSG Duisburg – SuS 09 Dinslaken 3:2
GSG Duisburg: Musafi Shehu, Robin Hochmuth, Danijel Arsenovic, Luan Petsch, Milan Macar, Egzon Zabergja, Hayato Takei, Luis Holznagel (91. Perry Oppong Meusel), Marcel Möller (68. Philipp Bruns), Mamadou Billo Kante, Edis Junuzovic (81. Mertcan Gümüs) - Co-Trainer: Gian Luca Holznagel - Trainer: Alessandro Vergaro
SuS 09 Dinslaken: Alexander Kraus, Jens Krönung (70. Max Suchomel), Jan Bongartz, Maik Wosnitza (44. Colin Schmitt), Erion Xhemajli (59. Nico Knödlseder), Viktor Klejonkin, Tim Waclawek, Ben Nehrling, Noah Donai (44. Adrian Broja), Stefan Frieler, Tim Wollbrinck - Spielertrainer: Timm Golley
Schiedsrichter: Isa Hacisalihoglu - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Stefan Frieler (3.), 1:1 Mamadou Billo Kante (9.), 2:1 Edis Junuzovic (31.), 3:1 Edis Junuzovic (41.), 3:2 Adrian Broja (77.)
Rot: Timm Golley (80./SuS 09 Dinslaken/)
Gelb-Rot: Stefan Frieler (83./SuS 09 Dinslaken/Reklamieren)
Gelb-Rot: Adrian Broja (91./SuS 09 Dinslaken/Foul)
Schwarz-Weiß Alstaden – Spvgg Meiderich 06/95 6:0
Schwarz-Weiß Alstaden: Ajara Djamal Ehlert, Danny Walkenbach, Fabian Stratmann, Ardit Zekjiri, Camara Kessery, Sergen Sezen, Serdy Nguala, Almin Essler, Ali Gülcan (82. Yugo Funazuka), Boran Sezen - Trainer: Bilal Fezzani
Spvgg Meiderich 06/95: Noah Krappen, Dennis Freikamp, Nick Kirstein, Wolfgang Manuel Lutze, Lukas Roman, John Ebuka Meremikwu, Julian Dzieza, Louis Runge, Tobias Marco Freiwald (86. Muhammed Özdogan), Riccardo Nitto (79. Finn Rosenstengel) - Trainer: Oliver Petzold
Schiedsrichter: Michael Dröghoff - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Serdy Nguala (14.), 2:0 Boran Sezen (55.), 3:0 Fabian Stratmann (67.), 4:0 Boran Sezen (80.), 5:0 Sergen Sezen (86.), 6:0 Marcel Janßen (88.)
VfB Homberg II – Duisburger SV 1900 0:4
VfB Homberg II: Frederic Michel, Finn Lempert, Ben Louis Riebling, Dennis Golomb, Samuel Lindner, Florian Czarnecki, Karim Moustafa (74. Niklas Oliver Potreck), Til Müller (90. Viacheslav Hrebniev), Semir Demiri (83. Florian Gashi), David Bothe (67. Illia Venhelaites), Maurice Laroche - Trainer: Tobias Schiek
Duisburger SV 1900: Tobias Prigge (64. Dr. Timo Mohr), Jan Stuber, Youmssi Fotso, Raffael Schütz, Thomas Kirsch, Thilo Körperich, Kevin Sonneveld (88. Jan Zuweis), Nico Klotz (88. Stephan Nachtigall), Andre Meier, Noel Felten (45. Mahmut Savci), Kadir Yildirim (77. Moritz Kerlen) - Trainer: Sergio Pinto Cruz - Trainer: Damian Opdenhövel
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Raffael Schütz (35. Foulelfmeter), 0:2 Kadir Yildirim (40.), 0:3 Kadir Yildirim (75.), 0:4 Moritz Kerlen (86.)
TuS Asterlagen – Viktoria Buchholz 3:2
TuS Asterlagen: Oguz Dalli, Emre Can Aydin, Yunus Emre Turgut, Mario-Catalin Codreanu, Ahmet Aldemir, Tunahan Karakaya (63. Metin Özmen) (80. Ömer Kocaoglan), Enes Isiktas, El Houcine Bougjdi, Khalid Al-Bazaz, Derman Disbudak, Diar Mustafa (46. Emir Turan) - Trainer: Muhammet Isiktas
Viktoria Buchholz: Jann Singh, Luca Gaetano Motuzzi, David Szekeres, Rimuto Sasaki, Samson Ayodele, Eliah Jung, Tobias Eickmanns, Semih Vißer, Colin Onyeocha (93. Kenshin Iwai), Timo Wirtz (61. Fabian Rahmacher), Elias Benedikt Schnell - Trainer: Tim Sobisch - Trainer: Stephan Bork
Schiedsrichter: Jan Kelleter - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Samson Ayodele (6.), 1:1 Tunahan Karakaya (49.), 1:2 Elias Benedikt Schnell (53.), 2:2 Metin Özmen (76.), 3:2 Enes Isiktas (90.)
1. FC Mülheim-Styrum – VfL Repelen 1:1
1. FC Mülheim-Styrum: Lukas Schmidt, Mohamed Bentaleb, Kaan Atik, Marco Olivieri (75. Ayuk Etengeneng), Yasin Gümüs, Mohamed-Ali Al Naboush, Mert Kaan Kesici, Eray-Jasin Kara, Taha Benhamza (65. Abdullah Bentaleb), Harry Owusu Amponsah (60. Takeru Kokubu), Thimo Warnke - Trainer: Eser Ucak - Trainer: Ömer Özmen
VfL Repelen: Robin Meischner, Berkant Gebes, Marvin Trentzsch (53. Andrew Appiah), Robin Rasche, Leandro Adams (46. Izzettin Kuci), Mehmet Ügüdür, Tobias Tatzel, Yassin Ait Dada, Amar Pilavdzic, Yubery Santo Stielke, Arjeton Krasniqi - Trainer: Sercan Baloğlu - Co-Trainer: Naser Ameti
Schiedsrichter: Luca Maximilian Gewiss (Hamminkeln) - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Kaan Atik (32.), 1:1 Yubery Santo Stielke (65.)
23. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - VfB Homberg II
So., 15.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Rhenania Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSG Duisburg
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SC 1920 Oberhausen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 15.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - TuS Asterlagen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Rheinland Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg
VfB Frohnhausen – FC Blau-Gelb Überruhr 8:0
VfB Frohnhausen: Kerem-Ali Temur, Dasilva Mavinga Matondo (67. Nico Prang), Ilyas Khazaz, Milad Mansoori (63. Sinan Yilmaz), Florian Usein (16. Rida Hallak), Issa Issa, Issa Adnan Said (78. Joel Martin Dinzolele), Canel Ucan (57. Kevin Zamkiewicz), Essowavana Gbegouni, Mohamed Said, Prince Chigamezu Igbozuruike - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said
FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Andreas Angerer, Chafiq Guettari, Noel Tautges (70. Caner Celik), Yoshitaka Myojin, Alexandru-Gabi Gheorghe, Bilal Gökyesil, Draoui Nour-Edine, Faithful Gold-Toluhi, Jumaru Nishikawa, Ryota Nomura - Trainer: Sascha Tautges
Schiedsrichter: Yannik Erens - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Issa Issa (7.), 2:0 Prince Chigamezu Igbozuruike (10.), 3:0 Mohamed Said (40.), 4:0 Mohamed Said (50.), 5:0 Mohamed Said (52.), 6:0 Milad Mansoori (57.), 7:0 Essowavana Gbegouni (67.), 8:0 Mohamed Said (90. Foulelfmeter)
Sportfreunde Niederwenigern II – Sportfreunde Königshardt 2:2
Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Sebastian Schnell (84. Benedikt Michael Thielecke), Marcel Modro, Marius Beyer, Malte Eckert, Leon Welticke, Sebastian Axt (46. Jan Adolphs), Lutz Dahlhaus (65. Florian Finger), Marcel Schräer, Noah Seyer (62. Matthias Hendricks), Justin Barke - Trainer: Lars Diefenthal
Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski, Mathias Grgic, Felix Knappmann, Laurenz Hübinger (66. Sven Ebbe Süsselbeck), Denis Karic, Charalambos Pommer (46. Simon Palmen), Silas Baffour, Muris Kesko, Maurice Gardey - Trainer: Kenan Hodzic
Schiedsrichter: Rolf Kramer (Wuppertal) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Laurenz Hübinger (45.+9), 0:2 Muris Kesko (45.+9), 1:2 Malte Eckert (55.), 2:2 Justin Barke (90.)
SV Burgaltendorf – DJK Arminia Lirich 1920 3:0
SV Burgaltendorf: Mike Justenhofen, Leon Metke (83. Sky Eric Lietzau), Georgios Ketsatis, Caspar Schelewski (77. Denis Naumov), Jason-Lee Gerhardt, Jannis Böhner, Jonas Rölver, Kevin Barra, Mehmet Can Köstekci, Michael Siminenko (83. Kai Nakowitsch), Alkan Albayrak (63. Nico Van Der Heuvel) - Co-Trainer: Ricardo Zweck - spielender Co-Trainer: David Moreno Gonzalez - Trainer: Andreas Krippel
DJK Arminia Lirich 1920: Jonas Hartmann, Ben Pribbernow, Dominik Krath (46. Marouan Jenfi), Albin Alimusaj (77. Nils Beusing), Mehriz Fezzani, Manuel Augenstein, Anthony Annan, Tim Danel (57. Eric Salobir), Daniel Enudi, Leroi Donovan Ndjiago (80. Yahia El-Haouari), Andre Peters - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert
Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 157
Tore: 1:0 Kevin Barra (6.), 2:0 Jonas Rölver (46.), 3:0 Jason-Lee Gerhardt (77.)
Fatihspor Essen 2001 – Spvgg Sterkrade-Nord 0:3
Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Sami Essa Suleiman (63. Serhat Yirmibes), Can Tunctürk, Mounir Till Asrih (75. Cihan Aksakal), Tolga Yigit, Samed Fidan (63. Callistus Chima Ojukwu), Jez Fremnong, Baki Caki, Oktay Cinar (71. Baris Kaya), Ayman Mallih, Kaan Kazim Karakus - Trainer: Adem Durmus
Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Malte Simon Benninghoff, Lukas Kallweit, Jason Michael Schiewer (59. Justin Beckmann), Nico Spickermann, Nick Perenz, Celil Kuzu, Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi, Danny Perenz, Elias Rams (81. Dean Torben Nowoczin) - Trainer: Oguzhan Cuhaci
Schiedsrichter: Jens Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Jason Michael Schiewer (12.), 0:2 Celil Kuzu (45.+2), 0:3 Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi (79.)
Vogelheimer SV – SuS Haarzopf 3:2
Vogelheimer SV: Lucca Ramon van Bebber, Yannik Schümberg (81. Fouad Zaitouni), Marc Nickel, Deniz Senol, David Dottai, Obiora Uzukwu, Mika Luis Pfundner, Glory Samuel Kamamona, Edis-Cem Yilmaz (42. Janik Noah Eichmann), Naoufal Nouri, Emre Kilav (65. Schafik Fraitat) - Trainer: Carsten Isenberg
SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Maximilian Härtel (46. Joshua Coffie), Maurice Grube (65. Jan Seeling), Timo Brandt, Marvin Pape (73. Patrick Demme), Enrico Ratz (65. Thierry Buma), Michael Seidelmann, Fabian Sörries (52. Ben Ansorge), Luiz Alessio Sachs, Yunosuke Seo, Felix Franken - Trainer: Matthias Walter
Schiedsrichter: Henning Wübbels - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Enrico Ratz (9.), 0:2 Enrico Ratz (11.), 1:2 Naoufal Nouri (51.), 2:2 Naoufal Nouri (66.), 3:2 Mika Luis Pfundner (77.)
Heisinger SV – Rot-Weiss Essen II 1:2
Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Kevin Patrick Konrad (60. Steffen Köfler), Nik Leiler (74. Jan-Lukas Lippeck), Marvin Prellwitz, Semih Cimen, Merlin Kirsten, Julian Bluni, Lein Frehmann, Tobias Köfler, Jonas Lippeck - Trainer: Slavko Franjic - Trainer: Frank Burchhardt
Rot-Weiss Essen II: Marcel Lenz, Hamid Kuka (90. Ilias Mpalntoumis), Burak Bahadir, Randy-Tamufor Atanga-Akwen (64. Jan-Luca Geurtz), Ole Nissen, Kevin Grund (86. Timo Dargel), Marcel Faber, Orcun Mengenli, Marcel Platzek, Joel Bema (64. Arda Islam) - Trainer: Stefan Lorenz - Co-Trainer: Marcel Gomolinski
Schiedsrichter: Martin Krane (Wuppertal) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Joel Bema (6.), 0:2 Marcel Platzek (18.), 1:2 Jan-Lukas Lippeck (90.+3)
DJK Arminia Klosterhardt – Fortuna Bottrop 1:3
DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Jannik Bystron, Emre Yalcin, Lennart Elias Rühl (46. Samuel Zegadlo), Fabian Abel (88. Athanassios Angelos Gentidis), Niklas Gehrmann (80. John Salobir), Max Langerbein (65. Melvin Glogic), Hamza Velic (46. Meik Kunz), Niklas Daunheimer, Jan-Niklas Pia - Trainer: Marcel Landers
Fortuna Bottrop: Cedric Lohe, Marcel Hegemann, Hussein Solh, Luca Fischer, Jan Larisch, Stefan Pitkowski (88. Danny Schrödl), Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe (70. Thilo Grollmann), Lennart Dickmann (75. Can Michalski), Lennart Jablonski (79. Robin Nordmann), Niklas Wenderdel (82. Emre Kilic) - Trainer: Sebastian Stempel
Schiedsrichter: Johannes Alberts (Essen) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Lennart Jablonski (24.), 0:2 Hannes Ostgathe (45.+2), 1:2 Samuel Zegadlo (73.), 1:3 Can Michalski (84.)
SpVgg Sterkrade 06/07 – Dostlukspor Bottrop 6:0
SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller, Lukas Geers, Mats Müller, Joel Bayram (80. Nicolas Strömann), Enver Ünal (76. Damian Noel Hendricks), Robin Papert (72. Zahir Kaynar), Moritz Anderheide, Sverre Müller, Damian Vergara Schlootz (72. Ian Kohlgruber), Aaron Langen (63. Jannik Hoppe) - Trainer: Lars Mühlbauer - Co-Trainer: Jannik Bauer
Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Arif Elyesa Mendil, Berat Arslan (76. Jan Endres), Emre Ünlü (72. Dogukan Turan), Devin Yildirim, Baris Erdogan, Tolga Yildirim, Khaled Al-Kadi (56. Can Uçar), Jonah Konzer, Abbas Jaafar, Ismail Talha Uzan - Trainer: Can Uçar
Schiedsrichter: Jonathan Nam Fröhlich - Zuschauer: 222
Tore: 1:0 Sverre Müller (13.), 2:0 Robin Papert (24.), 3:0 Damian Vergara Schlootz (60.), 4:0 Damian Vergara Schlootz (78.), 5:0 Sverre Müller (81.), 6:0 Moritz Anderheide (90.)
TuSEM Essen 1926 – SpVgg Steele 1:3
TuSEM Essen 1926: Lukas Killmann, Fabian Riesener, Florian Pawelzik, Rico Zölzer, Lukas Paulun, Serkan Özer (67. Modou Jaiteh), Jan Guthoff (56. Sanjay Bhandari), Frederick Gipper (59. Philipp Alexander Glahn), Fabio Herrmann (59. Felix Herzinger), Rico Frederik Hoffmann (49. Nadyar Khaled), Leo Derksen - Trainer: Lucas Bründermann
SpVgg Steele: Dominik Langenberg, Dominic Hörstgen (46. Bastian Lübeck), Fabian Handke, Leon Tüns, Dominik Bongartz, Lirim Imeri (79. Tatsuro Sakamoto), Maurice Jednicki, Erol Hermann (79. Thoma Bubullima), Asiato-Shouda Sanganaza, Louis Smeilus (85. Benedict Uwa Davis-West), Luis Richard (73. Asiato-Shouda Sanganaza) - Trainer: Dirk Möllensiep
Schiedsrichter: Mahmut Öz - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Louis Smeilus (33.), 0:2 Louis Smeilus (41.), 0:3 Bastian Lübeck (55.), 1:3 Sanjay Bhandari (78.)
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 18:45 Uhr SpVgg Steele - VfB Frohnhausen
So., 15.03.26 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 15.03.26 14:00 Uhr SuS Haarzopf - DJK Arminia Klosterhardt
So., 15.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Fatihspor Essen 2001
So., 15.03.26 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Rot-Weiss Essen II
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Vogelheimer SV
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SV Burgaltendorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - TuSEM Essen 1926
So., 15.03.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: