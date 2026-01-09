Wintertransfers der Bezirksliga 1 - alle Zugänge und Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1 - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Grevenbroich-Süd
Trainer: Christian Niebel
Zugänge: Lindrit Elmazi (FC Tannenhof), Samir Kastanjeva (FC Tannenhof), Robin-Oliver Wenschuch (SG Orken-Noithausen), Shinji Oba (OSV Meerbusch II)
Abgänge: keine
ASV Mettmann
Trainer: Khalid Channig
Zugänge: Khalid Channig (Vereinslos), Martin Schoberth (Vereinslos)
Abgänge: Sebastian Pichura (Rücktritt), Sebastian Pichura (Rücktritt), Gökhan Bulat (Türkgücü Velbert)
CfR Links Düsseldorf
Trainer: Panagiotis Liomas
Zugänge: Yu Matsuda (), Malte Boermans (Reaktiviert)
Abgänge: keine
DJK Sparta Bilk
Trainer: Jörn Heimann
Zugänge: Konstantin Garidis (DJK Sparta Bilk II), Daiki Hara (SC St. Tönis 1911/20)
Abgänge: Marco Meyer (Sportfreunde Gerresheim), Paul Felix Hoffmeister (SP.-VG. Hilden 05/06), Luc-Colin Okicic (SC Germania Reusrath)
DSC 99 Düsseldorf
Trainer: Sascha Walbröhl
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Lohausener SV
Trainer: Nikos Tsakiris
Zugänge: keine
Abgänge: keine
MSV Düsseldorf
Trainer: Goran Tomic
Zugänge: keine
Abgänge: Celil Günes (SC Hardt), Ouassim Bousalah (TuS Gerresheim)
Ratingen 04/19 U23 II
Trainer: Andreas Voss
Zugänge: Taygan Lofcali (ASC Ratingen-West), Kyuma Harada (TVD Velbert zg.)
Abgänge: Sergej Karlicsek (FC Taxi Duisburg), Engincan Yildiz (Vereinslos), Engincan Yildiz (SSVg Heiligenhaus)
Rhenania Hochdahl
Trainer: Peter Burek
Zugänge: keine
Abgänge: Othman Allaiti (), Nuri Gülmez (Rhenania Hochdahl II), Adrian Naglic (FC Hellas Düsseldorf), Mohamed El Quitar (SC Düsseldorf-West II), Othman Allaiti (SC Unterbach II)
SG Benrath-Hassels
Trainer: Nermin Ramic
Zugänge: Amar Bukva (FK Bosna Örebro)
Abgänge: Hiromasa Sato (VSF Amern)
SV Hösel
Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Zugänge: Ali Can Aktag ()
Abgänge: Sahin Irevül (TV Kalkum-Wittlaer)
SV Uedesheim
Trainer: Ignacio Gutierrez, Oliver Seibert
Zugänge: Maurice Girke (DJK Gnadental), Maik Ferber (SC Kapellen-Erft)
Abgänge: Sebastian Lopez (VdS 1920 Nievenheim), Jonas Hellenkamp (SV Uedesheim II), Marlon Kurth (Sportfreunde Vorst)
SVG Neuss-Weissenberg
Trainer: Dirk Schneider
Zugänge: Yusuf Bilazer (SVG Neuss-Weissenberg), Kaan Erdogan (SVG Neuss-Weissenberg), Marius Over (TuS Wickrath)
Abgänge: Nico Wachmeister (Türkiyemspor Mönchengladbach)
TSV Bayer Dormagen
Trainer: Marko Niestroj, Ayhan Karadeniz
Zugänge: keine
Abgänge: Etienne Zagorica (DJK Gnadental)
TSV Eller 04
Trainer: Kerim Kara
Zugänge: Nikolaos Gidopoulos (1. Spvg. Solingen Wald 03), Raul- Florin Ghite (1. Spvg. Solingen Wald 03), Kevin Momayi (VfB Schwelm), Brian Prince Oldenburg (SG Unterrath), Anas El-Rifai (Holzheimer SG)
Abgänge: Idriss Amadou Peki (), Joel Harrison (Ausland), Abdul Majaj (Ziel unbekannt), Tim Kasparek (Pausiert), Maximielian Prince Wayne Andam (Ziel unbekannt), Abdul Majaj (VfL Benrath)
TSV Meerbusch II
Trainer: Ronny Kockel
Zugänge: Ronny Kockel (VfR Krefeld-Fischeln), Felix Seifert (SC St. Tönis 1911/20 II)
Abgänge: Tolgahan Günes (Polizei SV Neuss III), Nico Velija (Linner SV)
TV Kalkum-Wittlaer
Trainer: Navid Fazeli
Zugänge: Murat Yildiz (SC Düsseldorf-West), Melvin Ridder (DJK Adler Union Frintrop), Kevin Oellers (Rot-Weiß Lintorf III), Sahin Irevül (SV Hösel)
Abgänge: keine
VdS 1920 Nievenheim
Trainer: Thomas Boldt
Zugänge: Sebastian Lopez (SV Uedesheim), Max Schnelker (SV 1926 Rheidt)
Abgänge: keine
1. FC Grevenbroich-Süd
Trainer: Christian Niebel
Zugänge: Salim Tliashinov (SV Rot-Weiß Elfgen), Mert Derin (1. FC Grevenbroich-Süd II), Mustafa Can Parlak (SC Kapellen-Erft), Nils Klöther (SC Kapellen-Erft), Christian Niebel (SV Schelsen), Fatih Gedik (SC Kapellen-Erft), Resul Ahmeti (FC Kosova Düsseldorf), Lindrit Elmazi (FC Tannenhof), Samir Kastanjeva (FC Tannenhof), Robin-Oliver Wenschuch (SG Orken-Noithausen), Shinji Oba (OSV Meerbusch II)
Abgänge: Michael Giesen (1. FC Grevenbroich-Süd II), Botan Melik (KFC Uerdingen), Fabian Kuhn (1. FC Grevenbroich-Süd II), Gökan Lekesiz (Anadolu Türkspor Krefeld), Luca Peters (SuS Gohr)
ASV Mettmann
Trainer: Khalid Channig
Zugänge: Ramu Azemi (SV Rot-Weiß Wülfrath), David Amankwah Darko (SSV Germania Wuppertal), Ezequiel Tomas Gomez (SC Sonnborn), Tristan Maresch (SSV Bergisch Born), Ahmet Kizilisik (SV Rot-Weiß Wülfrath), Daniel Rehag (Vereinslos), Dursun Muhammed Curuk (SV Rot-Weiß Wülfrath), Dursun Muhammed Curuk (Vereinslos), Anas Kaddouri (SC 08 Radevormwald), Gökhan Bulat (Türkgücü Gütersloh), Abdulrahman Kaddour (Langenberger SV 1916), Abdulrahman Kadour (Langenberger SV 1916), Maximilian Eisenbach (1. FC Wülfrath), Khalid Channig (Vereinslos), Martin Schoberth (Vereinslos)
Abgänge: Ahmed Öztürk (SSV Bergisch Born), Baris Atas (VfB Speldorf), Steven Winterfeld (TFC Wuppertal 95/10), Carlos Penan (MSV Düsseldorf), Mehmet Boztepe (BV Gräfrath), Sebastian Pichura (Rücktritt), Sebastian Pichura (Rücktritt), Gökhan Bulat (Türkgücü Velbert)
CfR Links Düsseldorf
Trainer: Panagiotis Liomas
Zugänge: Fabian Gombarek (KSC Tesla 07 II zg.), Dennis Schreuers (FC Büderich), Alexander von Ameln (FC Büderich), Jan Ruhnau-Geuenich (), Yoshito Kohira (Inter Monheim), Thomas Ntanos (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Marcel Schröder (TuS Gerresheim), Pierre-Isaac Mouaya (TSV Eller 04), Rikuto Maruki (SC Düsseldorf-West), Colin Amos (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Michael Tuo (Sportfreunde Gerresheim), Eren Otlu (unbekannt), Yu Matsuda (), Malte Boermans (Reaktiviert)
Abgänge: Minister Antwi (SV Wersten 04), Kenan Agzikara (Pausiert), Daniel Giesbrecht (Zurück in die Heimat), David Bohnen (CfR Links Düsseldorf II), Joost Maximilian Richter (CfR Links Düsseldorf II), Tom Geiser (CfR Links Düsseldorf II), Yasin Arslan (CfR Links Düsseldorf II), Okan Baydar (CfR Links Düsseldorf II), Aldo Lile (CfR Links Düsseldorf II)
DJK Sparta Bilk
Trainer: Jörn Heimann
Zugänge: Moritz Holz (), Moritz Holz (VfB 03 Hilden II), Gianluca De Meo (), Paul Felix Hoffmeister (), Tim Louis Tiefenthal (), Alexander Hendrik Schnittert (), Dario Ljubic (Ratingen 04/19), Jannick Wagner (SV Rheinwacht Stürzelberg), Marcel Kachnowski (SC Germania Reusrath), Ihab Hichami (TuS Gerresheim), Konstantin Garidis (DJK Sparta Bilk II), Daiki Hara (SC St. Tönis 1911/20)
Abgänge: Justin Jones (VfR Büttgen), Adnan Hotic (TSV Eller 04), Marvin Mund (SC Kapellen-Erft), Marcel Cremer (DJK Novesia Neuss), Biagio Giuliano Rizzelli (SC Germania Reusrath), Florian Gnida (DSC 99 Düsseldorf), Ayoub Alaiz (DSC 99 Düsseldorf), Faruk Oduncu (Lohausener SV), Jannick Wagner (SV Rheinwacht Stürzelberg II), Marco Meyer (Sportfreunde Gerresheim), Paul Felix Hoffmeister (SP.-VG. Hilden 05/06), Luc-Colin Okicic (SC Germania Reusrath)
DSC 99 Düsseldorf
Trainer: Sascha Walbröhl
Zugänge: Youssef Driouch (), Jacob Theuringer (Borussia Münster), Florian Gnida (DJK Sparta Bilk), Ayoub Alaiz (DJK Sparta Bilk)
Abgänge: Maciej Jan Herod (Sportfreunde Siepen), Slagjan Kraljevski (KSC Makedonija)
Lohausener SV
Trainer: Nikos Tsakiris
Zugänge: Louis Haarmann (SC Weitmar 45), Hyojung Lee (Rather SV), Niklas Doppke (Lohausener SV II), Luis Vincent Herbrich (BV 04 Düsseldorf), Saliou Mamadou Gaye (SG Unterrath), Faruk Oduncu (DJK Sparta Bilk), Roland Sitnikov (SCV Neuenbeken)
Abgänge: Tim Maximilian Vircsik (Lohausener SV II), Jun Kimura (SG Dölbau), Aljusan Jasarov (VfR Krefeld-Fischeln), Laurance Doru Celik (unbekannt), Alexios Mantzas (unbekannt), Valentino Caligaris (Ausland), Dominik Jürgensen (Lohausener SV III), Nikola Raicevic (Lohausener SV III), Luis Vincent Herbrich (BV 04 Düsseldorf)
MSV Düsseldorf
Trainer: Goran Tomic
Zugänge: Amine Azzizi (SV Solingen 08/10), Anas El Morabiti (SV Solingen 08/10), Shunsuke Takahashi (FC Kosova Düsseldorf), Simon Aymanns (SV Wersten 04), Ouassim Charroud (HSV Langenfeld II), Lukas Dieninghoff (1. FC Mönchengladbach), Carlos Penan (ASV Mettmann), Sinan Kurt (Holzheimer SG), Drilon Istrefi (SC Union Nettetal), Aram Abdelkarim (Holzheimer SG), Tom Voss (SV Breinig), Aleksandar Pranjes (1. FC Viersen)
Abgänge: Araz Panahi Motamed (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Jürgen Simon Sai (TVD Velbert zg.), Yassin Zennati (SV Oberbilk 09), Derman Disbudak (1. FC Viersen), Amar Prutina (Unbekannt), Stephan Mebus (Rhenania Hochdahl), Celil Günes (SC Hardt), Ouassim Bousalah (TuS Gerresheim)
Ratingen 04/19 U23 II
Trainer: Andreas Voss
Zugänge: Nolan Manassa (Ratingen 04/19), Maximilian Kronauer (Ratingen 04/19), Deniz Emre Mert Akyüz (Ratingen 04/19), Amin Balkaa (Ratingen 04/19), Habeb Zandinan (Ratingen 04/19), Eleftherios Vasileiadis (Ratingen 04/19), Leo Kaiser (Ratingen 04/19), Osazuwa Victor Uwas (Ratingen 04/19), Tolga Ceylan (Ratingen 04/19), Urim Rexha (VfB 03 Hilden), Eleftherios Vasileiadis (), Taygan Lofcali (ASC Ratingen-West), Kyuma Harada (TVD Velbert zg.)
Abgänge: Max Kohmann (SG Unterrath), Ali Can Aktag (SG Unterrath), Dustin Hörz (SG Unterrath), Yasin Bünyamin Uzun (SV Hösel), Valdrin Salihi (ASV Tiefenbroich), Ali Günes Karabiyik (SV Genc Osman Duisburg), Schayan Safarpour-Malekabad (TV Kalkum-Wittlaer), Zissis Alexandris (), Erkan Ari (), Fabio Di Gaetano (), Tobias Dobry (), Henry Kaiser (), Slone Matondo (), Tim Potzler (), Daniel Gorden Raul (), Leon Maurice Wolf (SSVg Heiligenhaus), Paul Christian Berger (DV Solingen II), Ayoub Nebhani (Lions Sport-Club Bonn), Eren Bilgicli (FC Bosporus Düsseldorf), Anes Danijali (SV Hösel), Sergej Karlicsek (FC Taxi Duisburg), Engincan Yildiz (Vereinslos), Engincan Yildiz (SSVg Heiligenhaus)
Rhenania Hochdahl
Trainer: Peter Burek
Zugänge: Feyzullah Demirkol (SC Unterbach), Oliver Krizanovic (SC Unterbach), Chrisowalandis Papadopoulos (VfB 03 Hilden II), David Szewczyk (VfB 03 Hilden II), Irfan Nebi (TuS Gerresheim), Stephan Mebus (MSV Düsseldorf), Mohamed Barkammich (DV Solingen), Arbnor Alija (TSV Union Wuppertal)
Abgänge: Finn Twiste (SC Unterbach), Ali Kassar (VfL Benrath), Kutaiba Kassar (VfL Benrath), Zakari Kassar (VfL Benrath), Jaro Vogtmüller (VfB 03 Hilden II), Abdelilah Zarok (VfB 03 Hilden II), David Eberle (Rhenania Hochdahl II), Othman Allaiti (), Nuri Gülmez (Rhenania Hochdahl II), Adrian Naglic (FC Hellas Düsseldorf), Mohamed El Quitar (SC Düsseldorf-West II), Othman Allaiti (SC Unterbach II)
SG Benrath-Hassels
Trainer: Nermin Ramic
Zugänge: Kilian Laux (SV Wersten 04), Malik Koco (SV Uedesheim), Ajdin Koco (SV Uedesheim), Immanuel Kwarteng (FSV Duisburg), Min-kyu Kim (DV Solingen), Tan Mersinli (FC Bosporus Düsseldorf), Kolja Pusch (TSV Meerbusch), Amar Bukva (FK Bosna Örebro)
Abgänge: Faris Hodzic (FK Jugoslavija Wuppertal), Merim Hodzic (FK Jugoslavija Wuppertal), Mohamad Jeha (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Dzenan Sinanovic (Unbekannt), Lilian Wessels (Studium USA), Dzenan Sinanovic (TuS Grevenbroich), Amer Natur (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Shunta Onishi (FC Büderich), Pascal Tonou (SG Unterrath), Hiromasa Sato (VSF Amern)
SV Hösel
Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Zugänge: Fabian Schürings (VfB Speldorf), Yasin Bünyamin Uzun (Ratingen 04/19 U23 II), Ezra Oduro (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Levent Olgun (FC Bosporus Düsseldorf), Taras Nichyk (SSVg Heiligenhaus), Levent Olgun (spielender Co-Trainer), Tomislav Mirosavljevic (SSVg Heiligenhaus), Lionel Tchakounte (SSVg Heiligenhaus), Anes Danijali (Ratingen 04/19 U23 II), Ali Can Aktag ()
Abgänge: Nico Polster (TV Kalkum-Wittlaer), Alexander Schulze (Pausiert), Kris Leipzig (Karriereende), Anton Hamann (Pausiert), Frederik Schulze (Pausiert), Mesut Güngör (Pausiert), Maximilian Esken (SV Hösel III), Florian Stoll (Frührente), Sahin Irevül (TV Kalkum-Wittlaer)
SV Uedesheim
Trainer: Ignacio Gutierrez, Oliver Seibert
Zugänge: Celal-Can Yücel (SC Kapellen-Erft), Marlon Kurth (), Nico In Het Panhuis (DJK VfL Willich), Gabriel August (SV Rosellen), Samuel Campillo (SC Kapellen-Erft), Ferdi Walburg (), Kai-Philip Domagala (SV Rosellen), Bilal Ebanhesaten (SC Kapellen-Erft), Dabo Mamadou (FSV Duisburg), Farid El Ouamari (DJK Sparta Bilk II), Maurice Girke (DJK Gnadental), Maik Ferber (SC Kapellen-Erft)
Abgänge: Kevin Zorn (SG Orken-Noithausen), Yannick Höyng (DJK Germania Hoisten), Malik Koco (unbekannt), Ajdin Koco (unbekannt), Shintaro Ominami (unbekannt), Ibrahim Rtobi (unbekannt), Ali Gürcali (VfL Benrath), Malik Koco (SG Benrath-Hassels), Ajdin Koco (SG Benrath-Hassels), Shintaro Ominami (Polizei SV Neuss), Sebastian Lopez (VdS 1920 Nievenheim), Jonas Hellenkamp (SV Uedesheim II), Marlon Kurth (Sportfreunde Vorst)
SVG Neuss-Weissenberg
Trainer: Dirk Schneider
Zugänge: Fynn Kaemmerling (Sportfreunde Neersbroich III), Yusuf Bilazer (SVG Neuss-Weissenberg), Kaan Erdogan (SVG Neuss-Weissenberg), Marius Over (TuS Wickrath)
Abgänge: Bryan Schomann (SC Kapellen-Erft), Robin Reuter (SV Wersten 04), Osarumen Elliot Lawrence (Türkgücü Ratingen), Nico Wachmeister (Türkiyemspor Mönchengladbach)
TSV Bayer Dormagen
Trainer: Marko Niestroj, Ayhan Karadeniz
Zugänge: Jan Rakow (DJK Gnadental), Luca Knuth (), Luca Knuth (SC Kapellen-Erft), Noa Gabriel Guerreiro Batista (DJK Gnadental)
Abgänge: Bek Osaj (Pausiert), Maximilian Schroeder (DJK Roland Köln-West), Etienne Zagorica (DJK Gnadental)
TSV Eller 04
Trainer: Kerim Kara
Zugänge: Osei Kwadwo Appiah (), Yoshiki Urata (DV Solingen), Jan-Eric Heydn (TuS Gerresheim), Ioannis Latrovalis (TuRU Düsseldorf), Rasim Syuleyman (DV Solingen), Nick Lentz (SSV Erkrath), Takumi Miyata (TSV Urdenbach), Adnan Hotic (DJK Sparta Bilk), Abdul Majaj (TSV Eller 04), Masahiro Ota (SC Düsseldorf-West), Joel Harrison (Ausland), Nikolaos Gidopoulos (1. Spvg. Solingen Wald 03), Raul- Florin Ghite (1. Spvg. Solingen Wald 03), Kevin Momayi (VfB Schwelm), Brian Prince Oldenburg (SG Unterrath), Anas El-Rifai (Holzheimer SG)
Abgänge: Osei Kwadwo Appiah (FC Bosporus Düsseldorf), Burak Köktürk (SSV Erkrath), Gaku Adachihara (Japan), Oumar Bah (Ziel unbekannt), Minseo Cho (Ziel unbekannt), Yuto Matsuda (Ziel unbekannt), Kazumu Tashiro (Ziel unbekannt), Clinton Owusu (Ausland), Yavuz Erdogan (Ziel unbekannt), Olcay Sahan (Ausland), Oumar Bah (SSV Erkrath), Pierre-Isaac Mouaya (CfR Links Düsseldorf), Yavuz Erdogan (VfB 03 Hilden II), Diego Ventura de Sousa (BV 04 Düsseldorf), Idriss Amadou Peki (), Joel Harrison (Ausland), Abdul Majaj (Ziel unbekannt), Tim Kasparek (Pausiert), Maximielian Prince Wayne Andam (Ziel unbekannt), Abdul Majaj (VfL Benrath)
TSV Meerbusch II
Trainer: Ronny Kockel
Zugänge: Dennis Krause (DJK VfL Willich), Boyan Boev (SC St. Tönis 1911/20), Nick Benda (DJK VfL Willich), Jonathan Frederick Walter (DJK VfL Willich), Maximilian Seibert (DJK VfL Willich), Hussein Nadir (DJK VfL Willich), Nils Reiher (DJK VfL Willich), Florian Saljii (1. FC Mönchengladbach), Leon Prinz (OSV Meerbusch), Ylber Rrahmani (VfR Krefeld-Fischeln), Hrustan Kadric (VfR Krefeld-Fischeln), Enno Maximilian Werling (TSV Meerbusch), Milo Neumann (TSV Meerbusch), Julius Cabalzar (TSV Meerbusch), Ryan Semakula (TSV Meerbusch), Nico Velija (SV Vorst), Moner Najim Abdulredh (SV Vorst), Pascal Reischke (SV Vorst), Jonas Christopher Doerkes (DJK VfL Willich), Castro Boloko (Rot-Weiß Venn), Lucas Walhöfer (DJK VfL Willich), Eric Torsten Schulz (DJK VfL Willich), Ronny Kockel (VfR Krefeld-Fischeln), Felix Seifert (SC St. Tönis 1911/20 II)
Abgänge: Mustafa Kalincik (FC Hellas Krefeld), Yusuf Sahin (SG Unterrath), Quinton Washington (TuS Wickrath), Romel Seena Anyomi (TuS Wickrath), Timo Fabian Kaufmann (OSV Meerbusch), Enis Muslija (TSV Meerbusch III), Yassine Hammouchi (SSV Strümp), Fatih Mehmet Cinar (SSV Strümp), Corey Washington (SSV Strümp), Lars Kruse (OSV Meerbusch), Theodor Domenico Pollino (OSV Meerbusch), Saba Khargelia (OSV Meerbusch), Junior Rainer Dos Santos Steuer (OSV Meerbusch), Stefan Rott (FC Rot-Weiß Berrendorf 1926), Abdülhakim Yildirim (Türkiyemspor Mönchengladbach), Leander Boden (VfB 03 Hilden II), Tarique Maurice Hurd (VfB 03 Hilden II), Semih Muhammed Hayirlioglu (BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Dustin Pieczka (TSV Krefeld-Bockum II), Tolgahan Günes (Polizei SV Neuss III), Nico Velija (Linner SV)
TV Kalkum-Wittlaer
Trainer: Navid Fazeli
Zugänge: Mouad Hamdaoui (Sportfreunde Gerresheim), Ayumu Akiyama (), Dejan Schmitz (), Schayan Safarpour-Malekabad (Ratingen 04/19 U23 II), Nico Polster (SV Hösel), Murat Yildiz (SC Düsseldorf-West), Melvin Ridder (DJK Adler Union Frintrop), Kevin Oellers (Rot-Weiß Lintorf III), Sahin Irevül (SV Hösel)
Abgänge: Maurice Bersch (Rather SV), Dean Jurnicek (Rather SV), Uros Markovic (SC Unterbach), Mert Kefeli (GSV Moers), Altan Top (Rather SV), Arlind Sulejmani (TuS Breitscheid), Alexander Lange (SC Rheinkamp)
VdS 1920 Nievenheim
Trainer: Thomas Boldt
Zugänge: Pascal Becker (), Emilio Jose Heinrich Perk (), Almin Hamidovic (SV Rot-Weiß Elfgen zg.), Deniz Samet Ödemis (Reaktiviert), Alexandros Adamantidis (VdS 1920 Nievenheim II), Enes Celik (FC SF Delhoven), Pascal Becker (SVG Neuss-Weissenberg II), Nils Carsten Kunz (SC Kapellen-Erft), Roberto Leon Grillo (VdS 1920 Nievenheim), Jannis Kehl (VdS 1920 Nievenheim), Tim Winkel (VdS 1920 Nievenheim), Kelvin Sanchez del Villar (Reaktiviert), Sebastian Lopez (SV Uedesheim), Max Schnelker (SV 1926 Rheidt)
Abgänge: Joseph Balikcioglu (VdS 1920 Nievenheim II), Jost Kirchhoff (VdS 1920 Nievenheim II), Maurice Anton Cornely (VdS 1920 Nievenheim II), Moritz Machon (VdS 1920 Nievenheim II), Marius Pala (Pausiert), Lars Hoffmann (VdS 1920 Nievenheim II), Maximilian Kuhs (DJK Tusa 06 Düsseldorf)
