Wintertransfers der Bezirksliga 2 - alle Zugänge und Abgänge

BV Gräfrath

Trainer: Kaan Kursun

Zugänge: Agostino Barretta (TSV Solingen), Shiekh Osama Alkandah (SV Solingen 08/10 II), Arbnor Ejupi (SSVg Velbert II), Joseph Kojo Armah (SV Rot-Weiß Wülfrath), Mertcan Das (SSVg 06 Haan), Samuel Scheele (Reaktiviert), Yannick Kirchner (1. FC Sport-Ring Solingen), Ali Kilinc (DV Solingen II), Marius Dittmann (SV Solingen 08/10 II), Mehmet Boztepe (ASV Mettmann), Ismail Cakici (1. FC Sport-Ring Solingen), Yves-David Tshala (1. FC Wülfrath), Abdulkadir Avan (SV Rot-Weiß Wülfrath)

Abgänge: Nabil Azouagh (TFC Wuppertal 95/10), Alper Güldali (TFC Wuppertal 95/10), Julian Flieter (Ziel unbekannt), Adrian Zdjelar (Ziel Unbekannt), Sven Pletzing (Karriereende), Fouad Lamri (Ziel unbekannt), Adrian Zdjelar (SC Sonnborn), Abdulkadir Avan (SV Rot-Weiß Wülfrath), Berzan Kilic (VfL Wuppertal 22), Fouad Lamri (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Felix Zymla (SSV 07 Sudberg zg.), Furkan Kurt (Cronenberger SC), Chahir Abu Khorma (TVD Velbert zg.), Marco Kränzle Pereira (Unbekannt), Yannick Kirchner (Unbekannt), Mehmet Boztepe (TuS Asterlagen)



Cronenberger SC

Trainer: Samir El Hajjaj

Zugänge: Samir El Hajjaj (), Robert Marcin Okulski (Cronenberger SC II), Ghiath Alhamwi (Cronenberger SC II), Robin Brkic (SV Rot-Weiß Wülfrath), Bradley Lofolomo (SV Hilden-Nord zg.), Peter Kinge (SV Hilden-Nord zg.), Gian-Luca Stindt (SSV Bergisch Born), Bruno Silva Ferreira (SC Sonnborn), Efe Colak (TSG Sprockhövel), Aldin Hamidovic (TSG Sprockhövel), Kilian Bernhard Sacher (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Elijah Dobo-Makaya (Sportfreunde Gerresheim), Furkan Kurt (BV Gräfrath), Younes El-Abdouni (Wuppertaler SV), Kleomenis Tsioutsioulitis (SC Velbert), Murat Yildirim (SV Jägerhaus Linde), Arda Nergiz (Sportfreunde Baumberg), Luke Corvin Jahnke (1. FC Wülfrath), Dominik Schäfer (1. FC Wülfrath), Alan Kalongi (1. Spvg. Solingen Wald 03)

Abgänge: Dylan Oberlies (1. Spvg. Solingen Wald 03), Pascal Peinecke (FK Jugoslavija Wuppertal), Nico Korpilla (FSV Vohwinkel Wuppertal), Maikel Klein (SSV Bergisch Born), Julian Kray (TuS Ennepetal), Eliot Cakolli (), Paul Marvin Caspar (1. Spvg. Solingen Wald 03), Muhammet-Fathi Ödemis (SSV Bergisch Born), Jean Baumgarten (FK Jugoslavija Wuppertal), Tarik Makkaoui (SSV Bergisch Born), Dominik Schäfer (1. FC Wülfrath), Lukas Trier (1. FC Wülfrath), Ryuji Kuwajima (Holzheimer SG), Amos Claude Tusevo (unbekannt), Prosper Malua-Kikangila (SC Velbert), Sebastian Schmieta (TSV Ronsdorf), Ramzi Ben Hamada (FC Remscheid), Satoshi Ueno (1. FC Wülfrath), Luca Alessio Lenz (FK Jugoslavija Wuppertal), Seungho Noh (Sportfreunde Hamborn 07), Elijah Dobo-Makaya (unbekannt), Hakan Türkmen (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Berat Kahraman (unbekannt), Ghiath Alhamwi (Abgang), Furkan Kurt (Abgang), Elijah Dobo-Makaya (Sportfreunde Gerresheim), Furkan Kurt (SSVg Velbert II), Berat Kahraman (SSVg Velbert II), Murat Yildirim (TuS Grün-Weiß Wuppertal)



DV Solingen II

Trainer: Sahin Sezer, Mustafa Mermerci

Zugänge: Nusret Yagmur (DV Solingen), Yannis Boddenberg (BV Bergisch Neukirchen), Tim-Laurin Boddenberg (SSV Lützenkirchen), Paul Christian Berger (Ratingen 04/19 U23 II), Anass Ziry (BV Bergisch Neukirchen), Umutcan Önel (Ohne Verein), Ayoub Lakhal (SV Union Velbert), Emre Karademir (1. FC Sport-Ring Solingen), Vladyslav Balakai (TuS Quettingen), Mohamed Amime Benlabhar (FC Marokko Herne), Maksym Romanchuk (TSV Beyenburg), Artem Manzhelieiev (TSV Solingen), Mikail Aksoy (), Mustafa Mermerci (), Sahin Sezer (reaktiviert), Harald Heidrich (reaktiviert), Karla Mahr (reaktiviert), Ömer Adiyaman (reaktiviert), Emre Mujde (SV Solingen 08/10), Aktay Sezer (TuS Quettingen)

Abgänge: Burak Bozdag (Unbekannt), Ali Kilinc (Unbekannt), Serkan Ucar (Unbekannt), Goran Antelj (BV Bergisch Neukirchen), Seyyid Taha Ünlü (SV Solingen 08/10 II), Massimiliano la Mendola (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Ali Kilinc (BV Gräfrath), Levent Plesina (1. FC Monheim II), Anass Ziry (Genclerbirligi Opladen)



FK Jugoslavija Wuppertal

Trainer: Florim Zeciri

Zugänge: Pascal Peinecke (Cronenberger SC), Jean Baumgarten (Cronenberger SC), Aleksandar Stanojevic (SSV Bergisch Born), Yassin Bouaasria (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Zakaria Jarrayi (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Mohamed Bouaasria (), Noel-Yacob Okbe (TSV Ronsdorf II), Leonardo Gabriel Solenko (), Faris Hodzic (SG Benrath-Hassels), Merim Hodzic (SG Benrath-Hassels), Bojan Blazic (1. Spvg. Solingen Wald 03), Luca Alessio Lenz (Cronenberger SC)

Abgänge: Sacir Baltic (), Robin-Florin Dubina (), Semir Bogunic (), Dejan Radumilo (TSV Ronsdorf II)



FSV Vohwinkel Wuppertal

Trainer:

Zugänge: Nico Korpilla (Cronenberger SC), Pascal Glittenberg (SSV Germania Wuppertal), Thomas Held (SSV Germania Wuppertal), Leon Miguel Zahran (SSVg Velbert II), Gjilf Shabani (SC Velbert), Louis Marvin Engelhardt (Stella Azzurra Velbert zg.), Nils Ole Engels (SSVg Velbert II), Niklas Burghard (FC Remscheid), Ercan Akhan (VfB 03 Hilden)

Abgänge: Ercan Akhan (Unbekannt), John-Max Kowalski (Unbekannt), Timm Schreiber (Unbekannt), Frederic Lühr (TSV Gruiten), Marc Bach (Wuppertaler SV), John-Max Kowalski (SC Velbert), Ercan Akhan (VfB 03 Hilden), Gjilf Shabani (SSVg Heiligenhaus), Pascal Glittenberg (SSV Germania Wuppertal)



HSV Langenfeld

Trainer: Roberto Marquez

Zugänge: Maksym Panicz (Dersimspor Solingen), Tim Zimmermann (Sportfreunde Baumberg), Lorenz Staehler (HSV Langenfeld), Oleksii Yermolaiev (HSV Langenfeld), Rojan Ince (TuRU Düsseldorf), Soufian Alkhabbachi (Sportfreunde Baumberg II), Marin Lilic (SV Rheinwacht Stürzelberg), Bilal Azhil (Inter Monheim), Giuseppe Licausi (SC Germania Reusrath), Nabil Al Khabbachi (Sportfreunde Baumberg II), Franck-Ryan Nanwo-Tchagna (1. FC Spich U23 III), Faissal El Amrani (HSV Langenfeld II), Ginet Celebi (Genclerbirligi Opladen)

Abgänge: Jan Friederichsen (1. FC Monheim II), Nils Sprengel (FC Tannenhof), Marcel Jeske (BV Bergisch Neukirchen), Heiko Schornstein (BV Bergisch Neukirchen), Nikolaos Georgiou (VfL Benrath), Ayoub El Morabiti (Unbekannt), Alexander Hotea-Mironescu (Unbekannt), Gianluca Gagliardi (Unbekannt), Eric Hellwig (Unbekannt), Hidi Kadessy (Unbekannt), Gian Luca Schumann (Unbekannt), Aktay Sezer (Unbekannt), Sascha Willms (Unbekannt), Severin Krayer (Unbekannt), Ouassim Charroud (Unbekannt), Mohamed Sinouh (Unbekannt), Ben Rapp (HSV Langenfeld II), Hidi Kadessy (SV Solingen 08/10), Alexander Hotea-Mironescu (SV Solingen 08/10), Eric Hellwig (VfB 06 Langenfeld), Gian Luca Schumann (SC Germania Reusrath), Lasse Theus (SC Germania Reusrath), Aktay Sezer (TuS Quettingen), Ayoub El Morabiti (FC Türkspor Hilden), Mohamed Sinouh (Inter Monheim), Marin Lilic (SV Rheinwacht Stürzelberg)



SC Germania Reusrath

Trainer: Marco Schobhofen

Zugänge: Daniel Mücke (BV Bergisch Neukirchen), Lucas Bock (BV Bergisch Neukirchen), Armel Ange Kouassi (SSV Leverkusen-Alkenrath), Biagio Giuliano Rizzelli (DJK Sparta Bilk), Gian Luca Schumann (HSV Langenfeld), Lasse Theus (HSV Langenfeld), Luca David Breuer (SV Altenberg 1948), Yaran Mejid (TSV Urdenbach), Daniel Adamek (BV Bergisch Neukirchen), Gianluca Cserep (1. FC Monheim), Luc-Colin Okicic (DJK Sparta Bilk)

Abgänge: Henning Barenbrügge (SC Germania Reusrath II), Marcel Kachnowski (DJK Sparta Bilk), Giuseppe Licausi (HSV Langenfeld), Anael Mazaza (Unbekannt), Anael Mazaza (TuS Marialinden), Nils Fischer (SC Germania Reusrath II), Yaran Mejid ()



SC Viktoria Wuppertal Rott 89

Trainer: Yousef Hidroj

Zugänge: Kevin Robert Gilej (), Emre Cöl (SV Rot-Weiß Wülfrath II), Alan Kalongi (), Alan Kalongi (), Alan Kalongi (), Marlon Eyambe Asah (SSV Germania Wuppertal II), Prince Chijoke Osuoha (SSV Bergisch Born), Maxford- Akuamoah Sampong (TVD Velbert zg.), Anastasios Pescelidis (TVD Velbert zg.)

Abgänge: Yassin Bouaasria (FK Jugoslavija Wuppertal), Zakaria Jarrayi (FK Jugoslavija Wuppertal), Renaz Tekemen (SC Sonnborn), Ayman El Khawas (VfL Wuppertal 22), Kilian Bernhard Sacher (Cronenberger SC), Florian Eggert (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II), Saša Bitunjac (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II), Ersen Dogan (SSV Germania Wuppertal II), Dmytro Ulianko (SSV Germania Wuppertal), Tarik Özkan (SSV Germania Wuppertal), Sergen Isler (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Ilker Topal (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Kevin Robert Gilej (VfL Gennebreck), Roberto Chipereanu (TFC Wuppertal 95/10)



SG Hackenberg

Trainer: Zdenko Kosanovic

Zugänge: Moritz Kerkien (SSV Germania Wuppertal), Oliver Adamiec (Hastener TV), Dennis Adamiec (Hastener TV), Dennis Krzanowski (Hastener TV), Edward Yamoah (Hastener TV), David Tischler (Hastener TV), Esad Aynaci (TS Struck), Justin Rudolph (SC Schwarz-Weiß Köln III), Bruno Staudt (DJK TuS Hordel), Malik Ijfiri (SSV Bergisch Born), Lennard Wagemann (Wuppertaler SV), Noah Kraushaar (SG Hackenberg II)

Abgänge: Valentino Cucuzza (TuRa Remscheid-Süd), Alessio Bisignano (SV 09/35 Wermelskirchen), Dietmar Bechthold (SG Hackenberg II), Alejandro Halbach (SG Hackenberg II), Jonathan Garrido-Pereira (SG Hackenberg II), Andreas Merchel (TuRa Remscheid-Süd)



SSV Berghausen

Trainer: Ralf Dietrich

Zugänge: Burak Mehmet Gülel (SSV Berghausen), Frederik Halbey (SSV Berghausen), Max Pluschke (SSV Berghausen), Faris Shikh Ibrahim (SSV Berghausen), Paul Tauschke (SSV Berghausen), Rzgin Issa (TuSpo Richrath), Tobias Schöning (SV Wersten 04), Dariusz-Alexander Tontsch (SV Wersten 04), Jannik Junius (SSV Delrath), Lukas Kobischke (SV Wersten 04)

Abgänge: Leart Bekteshi (), Darius Wischnewski (SP.-VG. Hilden 05/06), Oliver Wazakowski (Karriereende), Nils Dames (Karriereende), Henrik Scholz (TuSpo Richrath), Bünyamin Tosun (Inter Monheim)



SSV Germania Wuppertal

Trainer: Ünsal Bayzit

Zugänge: Justin Beller (TSV Union Wuppertal), Mustafa Alkan (TSV Union Wuppertal), Yousef Rasoli (TSV Union Wuppertal), Nazar Kasianchuk (TSV Union Wuppertal), Eren Özkan (TSV Union Wuppertal), Deniz-Tugca Temel (TSV Union Wuppertal), Alkan Sahingöz (TSV Union Wuppertal), Hazim Dezic (TSV Union Wuppertal), Ege Erdem (TSV Union Wuppertal), Bilal Benchelh (TSV Union Wuppertal), Omar Sarsour (TSV Union Wuppertal), Daniel Kohlbach (TSV Union Wuppertal), Mersad Alijevic (TSV Union Wuppertal), Ignacio Nedic Llorente (TSV Union Wuppertal), Cem Bodur (TSV Union Wuppertal), Philipp Aurelio Rautenberg (TSV Union Wuppertal), Ogulcan Ünal (TSV Union Wuppertal), Serdar Özdemir (TSV Union Wuppertal), Salem Alijevic (TSV Union Wuppertal), Kaan Özkan (TSV Union Wuppertal), Danylo Plakhin (TSV Union Wuppertal), Benedikt Steven (TSV Union Wuppertal), Stefan Kroon (TSV Union Wuppertal), Serafin Rossa (TSV Union Wuppertal), Mustafa Sungur (TSV Union Wuppertal), Enes Hirlak (TSV Union Wuppertal), Kevin Denters (TSV Union Wuppertal), Christoph Schneider (TSV Union Wuppertal), Cumhur Bayzit (TSV Union Wuppertal), Mahir Yildirim (TSV Union Wuppertal), Ünsal Bayzit (TSV Union Wuppertal), Arsen Mustafa (VfB Schwelm), Sami Issa (TSV Ronsdorf II), Ilja Fjodorovs (VfB Schwelm), Pascal Glittenberg (FSV Vohwinkel Wuppertal), Robert Eisch (SC Rheinbach II), Dmytro Ulianko (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Tarik Özkan (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Kouadia Wilfried Taki (TSV Ronsdorf), Levin Ilias Ceylan (SSV Bergisch Born), Fatih Özbayrak (ETB Schwarz-Weiß Essen), Facundo Nicolas Mansilla (TSV Union Wuppertal)

Abgänge: Pascal Glittenberg (FSV Vohwinkel Wuppertal), Thomas Held (FSV Vohwinkel Wuppertal), Vla Camine Eugene Coulibaly (Sportfreunde Siepen), Leon Elbl (SV Jägerhaus Linde), Sven Christian Gatzenmeier (SV Jägerhaus Linde), Marius Schubert (SV Jägerhaus Linde), Nico Schary (SV Jägerhaus Linde), Niklas Alexander Nauß (TSV Einigkeit Dornap), David Schumann (SV Jägerhaus Linde), Marvin Mühlhause (Karriereende), Moritz Kerkien (SG Hackenberg), David Amankwah Darko (ASV Mettmann), Marco Lorenz Hennenberg (SSV Germania Wuppertal zg.), Ruslan Zinakov (SC Sonnborn), Hakan Sagmak (Karriereende), Jannick Weitzel (TSV Ronsdorf II), Gianluca Lio (TSV Ronsdorf II), Mattis Groth (TSV Ronsdorf II), Kian Khalaf (TSV Ronsdorf II), Julian Blesgen (TSV Ronsdorf II), Linus Sacher (SG Kupferdreh-Byfang), Basiel Bakho Kone Gwach Kan (SV Rot-Weiß Wülfrath), Salem Alijevic (SC Breite Burschen Barmen), Arsen Mustafa (VfB Schwelm), Mustafa Sungur (FK Jugoslavija Wuppertal III)



SSVg Velbert II

Trainer: Massimo Mondello

Zugänge: Rostyslav Proskura (VfB Homberg II), Lukas Malte Elsner (FC Blau-Gelb Überruhr), Soufiane Boumouchoun (SV Rot-Weiß Wülfrath), Faruk Hepgüler (Dostlukspor Bottrop zg.), Ahmet Batuhan Sahin (SC Velbert II), Abel Hagos (VfB Frohnhausen), Hagen Schneider (Fortuna Sittard U 19), Elias Hans (TSV Solingen), Niklas Böhm (TuS Hattingen II), Mahmud Omairatte (ASV Mettmann II), Özgür Karakas (SSVg Heiligenhaus), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund), Mateo Sime Pavlinusic (SC Velbert II), Constantin John (SC Velbert II), Dmytro Kislin (SSVg Velbert), Furkan Kurt (Cronenberger SC), Berat Kahraman (Cronenberger SC), Giovanni Marose (FC Mettmann 08)

Abgänge: Leon Miguel Zahran (FSV Vohwinkel Wuppertal), Stavros Spyrou (unbekannt), Demir Zendeli (unbekannt), Merdan Kilic (unbekannt), Patrice Koliba Koivogui (Frankreich), Lovejit Singh Pelia (unbekannt), Ioannis Athanassiou (pausiert), Arbnor Ejupi (BV Gräfrath), Nils Ole Engels (unbekannt), Luis Christoffer Garcia Pintor (unbekannt), Vincent Gomez (unbekannt), Stavros Spyrou (SpVgg Steele), Nils Ole Engels (FSV Vohwinkel Wuppertal), Hasan Ücüncü (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II), Ioannis Athanassiou (SV Union Velbert), Luis Christoffer Garcia Pintor (TuS Ennepetal), Mamady Doumbouya (Langenberger SV 1916), Elias Hans (unbekannt), Aissa Sealiti (unbekannt), Noah Großmann (TSV Einigkeit Dornap), Lukas Malte Elsner (DJK Blau-Weiß Mintard), Ahmet Batuhan Sahin (TSV Einigkeit Dornap), Roni Ongun (unbekannt)



SV 09/35 Wermelskirchen

Trainer: Nico Postic

Zugänge: Jannic Jens Kilter (SSV Bergisch Born), Yannik Noah Wylezol (SSV Bergisch Born), Baran Aka (Hastener TV), Luca Fischer (Hastener TV), Florian Börsch (Hastener TV), Tim Lukas Bachmann (A-Jugend), Semih San (Cronenberger SC), Alessio Bisignano (SG Hackenberg), Metin Kocal (FC Remscheid), Furkan Asut (FC Remscheid)

Abgänge: Nevzat Aktas (SC Ayyildiz Remscheid), Tamas Kosztolanyi (SSV Bergisch Born II), Finn Pannack (Dabringhauser TV), Can Mahircan Nergiz (Noch offen), Marco Ekkehard Saturno (TuRa Remscheid-Süd), Enrico Maierle (VfR Wipperfürth 1914), Marvin Dattner (Dabringhauser TV), Alessio Bisignano (TuRa Remscheid-Süd), Eren Yilmaz (unbekannt), Resit Cetin (SC Ayyildiz Remscheid), Cengiz Cetin (SC Ayyildiz Remscheid)



SV Rot-Weiß Wülfrath

Trainer: Zeljko Nikolic

Zugänge: Adil El Hajui (1. FC Wülfrath), Abdulkadir Avan (BV Gräfrath), Arber Berbatovci (SC Obersprockhövel), Maikel Schleiden (1. FC Sport-Ring Solingen), Mohammad Sreij (SG Unterrath), Ibo Cöl (Türkgücü Velbert), Günter Dembski (Türkgücü Velbert), Antonio Bano (Türkgücü Velbert), Yannick Schreiber (TSV Einigkeit Dornap II), Basiel Bakho Kone Gwach Kan (SSV Germania Wuppertal), Fabion Baljiu (SC Velbert II), Stephensunny Udoree Chukwudi (1. FC Wülfrath), Nabil Jaouadi (SG Unterrath), Alihan Adigüzel (TVD Velbert zg.)

Abgänge: Ahmet Kizilisik (), Soufiane Boumouchoun (SSVg Velbert II), Joseph Kojo Armah (BV Gräfrath), Vitaliy Golik (Türkgücü Velbert), Rahman Senel (Langenberger SV 1916), Ramu Azemi (ASV Mettmann), Ahmet Kizilisik (ASV Mettmann), Dursun Muhammed Curuk (ASV Mettmann), Florian Ricken (DV Solingen), Robin Brkic (Cronenberger SC), Alfonso del Cueto (FC Kosova Düsseldorf), Emre Erciyes (TSV Einigkeit Dornap), Hammza Al Khalil (SV Ararat Gevelsberg), Yafes Demirbas (Langenberger SV 1916), Leutrin Ibrahimi (Langenberger SV 1916), Mirac Aktas (Langenberger SV 1916), Yannick Schreiber (FC Iraklis Neviges II), Ibo Cöl (Trennung), Antonio Bano (Trennung), Günter Dembski (Trennung), Adis Babic (SSV Bergisch Born), Abdulkadir Avan (BV Gräfrath), Imeri Lorjan (Türkgücü Velbert)



SV Solingen 08/10

Trainer: Rosario Tilaro, Erdim Soysal

Zugänge: Marvin Stahlhaus (1. Spvg. Solingen Wald 03), Hidi Kadessy (HSV Langenfeld), Tayfun Altin (1. FC Monheim), Berdan Yusuf Yalcin (Dersimspor Solingen), Alexander Hotea-Mironescu (HSV Langenfeld), Kevin Kassunga (SV Schlebusch), Marvin Misiak (FC Remscheid), Francis-Elekwachi Abaegbu (VfB 03 Hilden)

Abgänge: Ömer-Samet Aydin (), Amine Azzizi (MSV Düsseldorf), Anas El Morabiti (MSV Düsseldorf), Julien Wolf (SV Solingen 08/10 II), Matteo Agrusa (), Alessandro Romano (), Ali Assakour (), Eray Bastas (1. FC Monheim), Tayfun Altin (Unbekannt), Abdoulaye Diallo (SV Solingen 08/10 II), Oleksandr Herman (SV Solingen 08/10 II), Emre Mujde (Unbekannt), Ben Marcel Jelitte (Unbekannt), Emre Mujde (DV Solingen II)



TSV Ronsdorf

Trainer: Denis Levering

Zugänge: Felix Anton Suhre (SSV 07 Sudberg zg.), Sebastian Schmieta (Cronenberger SC), Jannick Weitzel ()

Abgänge: Pascal Homberg (TSV Ronsdorf II), Mouad Boulgani (VfB Schwelm), Eric Weishaupt (Sportfreunde Dönberg), Kouadia Wilfried Taki (SSV Germania Wuppertal)



Türkgücü Velbert

Trainer: Emre Okatan

Zugänge: Vitaliy Golik (SV Rot-Weiß Wülfrath), Efe Türk (SC Velbert II), Muhammed Sami Kahraman (SSV 07 Sudberg zg.), Pablo Daniel Morais Silva (SSV 07 Sudberg zg.), Pablo Silva (SSV 07 Sudberg zg.), Seonghyeok Lee (SC Sonnborn), Leon Jovceski (1. FC Monheim), Ndangoh Nanjoh Godlove (), Yalcin Yilmaz (), Gökhan Bulat (ASV Mettmann), Imeri Lorjan (SV Rot-Weiß Wülfrath)

Abgänge: Emre Cakat (SV Rot-Weiß Wülfrath II), Alie Mansaray (Glück-Auf Sterkrade), Nicolai-Luca Gaulke (SV Union Velbert), Ibo Cöl (SV Rot-Weiß Wülfrath), Günter Dembski (SV Rot-Weiß Wülfrath), Antonio Bano (SV Rot-Weiß Wülfrath), Vulnet Mustafoski (FC Bewegung), Emre Osman (FC Langenberg), Emre Günaydin (Langenberger SV 1916), Ismet Can Agadakmaz (), Abbas Alali (), Manaf Ali-Koura (), Vinicius De Andrade Souza (), Deniz Elmazi (), Kossivi Stefan Etse (), Muhammed Sami Kahraman (), Yoka Van Ceciguy (), Muhammed Sami Kahraman (Cronenberger SC II), Deniz Elmazi (Sportfreunde Siepen), Yoka Van Ceciguy (Hellas Wuppertal)



TuSpo Richrath

Trainer: Lukas Beruda

Zugänge: Tim Scharpel (TSV Urdenbach), Henrik Scholz (SSV Berghausen), Marko Cerovic (KSC Tesla 07), Elias Dittmann (TSV Solingen), Gianluca Gagliardi (HSV Langenfeld II), Justin Kotlorz (TSV Urdenbach), Maximilian Rene Kretzschmar (BV Bergisch Neukirchen), Athanasios Melas (TSV Urdenbach), Cedric Joshua Wrobel (TuSpo Richrath), Achraf Chayeb (TSV Urdenbach), Emre Sahin (Inter Monheim)

Abgänge: Sajad Naseri (1. FC Monheim II), Rzgin Issa (SSV Berghausen), Abderrahman Elmajjaoui (AC Italia Hilden), Florian Heuschkel (SP.-VG. Hilden 05/06), Lars Sekulla (TuSpo Richrath II), Rene Marius Bugiel (), Maximilian Knaack (TuSpo Richrath II), Fabian Gilbeau (TuSpo Richrath II)

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: