Wintertransfers der Bezirksliga 5 - alle Zugänge und Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5 - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Mülheim-Styrum
Trainer: Eser Ucak
Zugänge: Ahmed Ammari (), Taha Benhamza (SpVgg Steele)
Abgänge: Mesut Cömez (), Sahin Karabudak (), Celal Karabudak (), Serkan Cekic (), Abdullah Bayram (), Murat Ergin (), Abdulhamit Canim (), Muhammet Emin Canim (), Talha Canim (), Muhammad Naif (), Mohamad Alabdou (), Serkan Cekic (1. FC Mülheim-Styrum II), Ensar Yildiz (SuS 21 Oberhausen), Sebastian-Kevin Freis (VfB Obermarxloh), Deniz Eren Pisgin (TGD Essen-West), Abdulhamit Canim (SuS 21 Oberhausen), Talha Canim (SuS 21 Oberhausen), Muhammet Emin Canim (SuS 21 Oberhausen)
Duisburger FV 08
Trainer: Mustafa Öztürk
Zugänge: Deniz Kaya (), Kejan Güzel (DJK Blau-Weiß Mintard), Lars Gronemann (MTV Union Hamborn)
Abgänge: Dorian Sistig (FC Taxi Duisburg), Berhan Catik (VfL Rheinhausen II), Philipp Asamoah (GSG Duisburg)
Duisburger SV 1900
Trainer: Sergio Pinto Cruz, Damian Opdenhövel
Zugänge: Özgur Karabulut (Duisburger SV 1900 II)
Abgänge: Adrian Fritz-Sanchez (TuS Mündelheim), Ramón Brünglinghaus (SV Duissern), Lars Brandes (OSC Rheinhausen), Hayato Takei (GSG Duisburg), Charité Ikabanga (Duisburger SV 1900 II), Darwin Schäfer (unbekannt)
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Trainer: Abdelmalek Zenzoul, Abdelaziz Zenzoul
Zugänge: Patric Böhnisch ()
Abgänge: Abd-Elhadi Awn (Rumelner TV)
GSG Duisburg
Trainer: Alessandro Vergaro
Zugänge: Alessandro Vergaro (SV Schwafheim), Ceyhun Dagdemir (SV Budberg), Luis Miguel Hoffart (FC Kray), Heiko Holznagel (), Hayato Takei (Duisburger SV 1900), Bryan Noah Prince Agbodjan (Duisburger FV 08 II), Philipp Asamoah (Duisburger FV 08), Musafi Shehu (), Karim Ikebaben (1. FC Lintfort III), Danijel Arsenovic (VfB Speldorf), Luis Holznagel (VfB Speldorf), Luan Petsch (Mülheimer FC 97), Edis Junuzovic (Büdericher SV), Jasin El Ouarti (), Nils Wolf (Viktoria Buchholz)
Abgänge: Zgjim Dautaj (Rücktritt), Colin Figura (), Obed Okyere Boateng (), Kayodie Jacob Eniola (), Moritz Dohmen (), Thanh Nguyen (), Arda Keskin (), Aykut Kaynar (VfB Uerdingen), Elyesa Aydin (Duisburger FV 08 II)
Mülheimer SV 07
Trainer: Philipp Reis
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Rheinland Hamborn
Trainer: Fahri Ulutas, Julien Schneider-?riç
Zugänge: Luka Frano Beric (NK Bjelovar), Imran Ömür (Dümptener TV), Emirhan Canarslan (SV Rhenania Hamborn), Kerem Bostanci (SV Rhenania Hamborn), Deniz Aktas (GSV Moers), Julian Lösbrock (GSV Moers), Mohammed Monir Ayyad (VfB 03 Hilden), Nurettin Kayaoğlu (SV Rhenania Hamborn), Ahmet Efe Aris (SV Genc Osman Duisburg)
Abgänge: Melih Kavak (Rheinland Hamborn II), Tarik Kurt (), Luis Bukvasevic (), Ahmet Can Temel (SV Genc Osman Duisburg II)
SC 1920 Oberhausen
Trainer: Erkan Aydin
Zugänge: Farian Steppkes (SV Rot-Weiss Mülheim), Mohammad Almahmoud Alhussain (Rhenania Bottrop), Elvis Prince Grohmann (), Emmanuel Eme Jacob (SV Sarajevo Oberhausen)
Abgänge: Milosz Posluszny (), Marvin Stanczyk (SuS 21 Oberhausen), Mert Ali Eroglu (Sportfreunde Hamborn 07 II)
Schwarz-Weiß Alstaden
Trainer: Bilal Fezzani
Zugänge: Marvin Graf (Reaktiviert), Almin Essler (SV Sarajevo Oberhausen), Ali Gülcan (SV Scherpenberg), Alexander Gbür (Sportfreunde Hamborn 07)
Abgänge: Alexander Krobok (Sportfreunde Königshardt), Sandro Garcia Melian (SV Genc Osman Duisburg)
Spvgg Meiderich 06/95
Trainer: Oliver Petzold
Zugänge: keine
Abgänge: Konstantin Nedic (SV Duissern), Samid Kurtanovic (SV 08/29 Friedrichsfeld), Fares Alfandi (SV Duissern), Devin Cetin (1. FC Dersimspor)
SuS 09 Dinslaken
Trainer: Timm Golley
Zugänge: keine
Abgänge: Gabriel Kiselgof (Abgang), Raphael Rosenthal (SC Wacker Dinslaken), Gabriel Kiselgof (SC Wacker Dinslaken)
SuS 21 Oberhausen
Trainer: Kevin Weber
Zugänge: Hürkan Kindac (Fortuna Bottrop), Marvin Stanczyk (SC 1920 Oberhausen), Jihan Jeremi Bayram (DJK Arminia Lirich 1920), Ensar Yildiz (1. FC Mülheim-Styrum), Furkan Dogruel (VfL Repelen), Marc Niklas Tietz (SG Kupferdreh-Byfang), Abdulhamit Canim (1. FC Mülheim-Styrum), Talha Canim (1. FC Mülheim-Styrum), Muhammet Emin Canim (1. FC Mülheim-Styrum)
Abgänge: Fabio Theisen (), Nils Ole Brühl (), Jasper Luemba (), John-Pantelis Schumann (DKSV Helene Essen), Justin Wunder (), Benludvig Elad (), Patrick Jakof (), Jasper Luemba (SV Borbeck), Ife-Oluwa Awolaja (), Fabio Theisen (SG Essen-Schönebeck), Benludvig Elad (FC Kray), Luca Bergermann (SG Essen-Schönebeck)
SV Genc Osman Duisburg
Trainer: Hakan Katircioglu
Zugänge: Elyesa Onur (SG Essen-Schönebeck), Dominik Zagrovic (VfR Krefeld-Fischeln), Furkan Cakmak (SV Rhenania Hamborn), Yassine Bel-Mustapha (Vogelheimer SV), Tekin Mang (Rhenania Bottrop), Sandro Garcia Melian (Schwarz-Weiß Alstaden)
Abgänge: Burak Yildiz (pausiert bis Sommer 2026), Ugur Özmen (SV Rhenania Hamborn), Ahmet Efe Aris (Rheinland Hamborn), Jan Hendrik Preuten (DJK Vierlinden), Semir Demiri (VfB Homberg II)
SV Rhenania Hamborn
Trainer: Yalcin Nezir
Zugänge: Pasquale Conti (SC Croatia Mülheim), Mirkan Sezgin (Mülheimer FC 97), Ugur Özmen (SV Genc Osman Duisburg), Andrija Kurandic (Viktoria Goch), Mahmut Yahya Kalkan (FSV Duisburg), Cenk Kocak (Sportfreunde Hamborn 07), Anthony Amadi (SV Schwafheim), Warhell Amadi (), Mohammed Faiz (TuS Asterlagen), Mohamed Amin Mallouki Guerrid (), Halis Yayla (TSV Bruckhausen), Mamadou Lamarana Diallo (Sportfreunde Hamborn 07)
Abgänge: Furkan Cakmak (SV Genc Osman Duisburg), Lesinat Eminence Miaka (DJK Lösort Meiderich), Emirhan Canarslan (Rheinland Hamborn), Kerem Bostanci (Rheinland Hamborn), Nurettin Kayaoğlu (Rheinland Hamborn), Mertcan Kaya (Karriereende), Emre Bayrak (Sportfreunde Hamborn 07), Gennaro Harling (Sportfreunde Hamborn 07), Alperen Bülbül (GW Roland Meiderich), Selahattin Güner (BV Osterfeld 1919)
TuS Asterlagen
Trainer: Muhammet Isiktas
Zugänge: Ouassim El Harrouyi (TVD Velbert zg.), Rabbi Tony Da Silva (1. FC Viersen), Sefa Karakurt (Duisburger FV 08 II), Diar Mustafa (VfB Homberg II), Tunahan Karakaya (VfB Homberg II), Mehmet Boztepe (BV Gräfrath)
Abgänge: Mohammed Faiz (SV Rhenania Hamborn), Ferdi Acar (), Yassin Bougjdi (), Serkan Yilmaz (), Shotaho Mizuguchi (), Khalil Al-Bazal ()
VfB Homberg II
Trainer: Tobias Schiek
Zugänge: Nick Gerritzen (SV 08/29 Friedrichsfeld), Semir Demiri (SV Genc Osman Duisburg), Florian Gashi (FC Albania Duisburg)
Abgänge: Anes Huskic (Rumelner TV), Florian Gashi (FC Albania Duisburg), Diar Mustafa (TuS Asterlagen), Tunahan Karakaya (TuS Asterlagen), Etienne Kallies (TV Asberg)
VfL Repelen
Trainer: Sercan Baloglu
Zugänge: keine
Abgänge: Furkan Dogruel (SuS 21 Oberhausen)
Viktoria Buchholz
Trainer: Tim Sobisch, Stephan Bork
Zugänge: keine
Abgänge: Haruto Ishizaki (Vogelheimer SV), Göksan Arslan (1. FC Dersimspor), Nils Wolf (GSG Duisburg)
1. FC Mülheim-Styrum
Trainer: Eser Ucak
Zugänge: Mesut Cömez (Fatihspor Mülheim), Mohamad Alabdou (Alemannia Essen), Muhammad Naif (Alemannia Essen), Serkan Cekic (Fatihspor Mülheim), Murat Ergin (Fatihspor Mülheim), Abdulhamit Canim (SV Genc Osman Duisburg), Thimo Warnke (DJK Arminia Klosterhardt II), Mohamed-Ali Al Naboush (SV Adler Osterfeld), Sebastian-Kevin Freis (VfB Obermarxloh), Muhammet Emin Canim (FSV Duisburg), Talha Canim (FSV Duisburg), Arif Solmaz (Fatihspor Mülheim), Mert Kaan Kesici (VfB Speldorf), Ahmed Ammari (), Taha Benhamza (SpVgg Steele)
Abgänge: Muhammed Demiral (Fatihspor Mülheim), Blerim Hysenlekaj (Fatihspor Mülheim), Miran Zuberovski (Fatihspor Mülheim), Raphael Fechus (Fatihspor Mülheim), Mohammed Yassine (Fatihspor Mülheim), Bahadir Karatas (Eintracht Duisburg), Gianluca Barone (Mülheimer FC 97), Eugene Ofosu-Ayeh (Fatihspor Essen 2001), Mesut Cömez (), Sahin Karabudak (), Celal Karabudak (), Serkan Cekic (), Abdullah Bayram (), Murat Ergin (), Abdulhamit Canim (), Muhammet Emin Canim (), Talha Canim (), Muhammad Naif (), Mohamad Alabdou (), Serkan Cekic (1. FC Mülheim-Styrum II), Ensar Yildiz (SuS 21 Oberhausen), Sebastian-Kevin Freis (VfB Obermarxloh), Deniz Eren Pisgin (TGD Essen-West), Abdulhamit Canim (SuS 21 Oberhausen), Talha Canim (SuS 21 Oberhausen), Muhammet Emin Canim (SuS 21 Oberhausen)
Duisburger FV 08
Trainer: Mustafa Öztürk
Zugänge: Emre Yildiz (), Dorian Sistig (), Julian Sistig (), Kevin Mouhamed (), Kevin Mouhamed (VfB Speldorf), Davud Kocagöz (), Davud Kocagöz (SV Budberg), Leandro Petric (GSG Duisburg), Tayfun Yildirim (Duisburger SV 1900), Philipp Asamoah (SV Duissern), Torun Can Gül (FSV Duisburg), Emre Yildiz (TSV Bruckhausen), Manuel Harloff (Duisburger FV 08 II), Deniz Kaya (), Kejan Güzel (DJK Blau-Weiß Mintard), Lars Gronemann (MTV Union Hamborn)
Abgänge: Eren Güner (DJK Blau-Weiß Mintard), Steffen Murke (VfB Homberg II), Julian Daniel Gardocki (VfL Rheinhausen), Niklas Lange (VfL Rheinhausen), Enes Balci (MSV Moers III), Ahmed El Moussaoui (Sportfreunde Hamborn 07 II), Eren Ates (GSG Duisburg), Mark Kiss (SV Duissern), Koki Okamura (GSV Moers), Mertkan Ünlü (VfL Rheinhausen II), Hussein Qasim Abdo (DJK Arminia Lirich 1920), Dorian Sistig (FC Taxi Duisburg), Berhan Catik (VfL Rheinhausen II), Philipp Asamoah (GSG Duisburg)
Duisburger SV 1900
Trainer: Sergio Pinto Cruz, Damian Opdenhövel
Zugänge: Nico Klotz (TuS Asterlagen), Tobias Prigge (TuS Asterlagen), Marcel Gesemann (TuS Asterlagen), Julian Grevelhörster (TuS Asterlagen), Tim Ramroth (TuS Asterlagen), Benedikt Thülig (TuS Asterlagen), Raffael Schütz (TuS Asterlagen), Andre Meier (TuS Asterlagen), Kadir Yildirim (SG Duisburg-Süd 98/20), Mahmut Savci (SG Duisburg-Süd 98/20), Berkay Basri Ersöz (TuS Asterlagen), Moritz Kerlen (DSC Preußen), Darwin Schäfer (TuS Mündelheim), Charité Ikabanga (DSC Preußen), Özgur Karabulut (Duisburger SV 1900 II)
Abgänge: Hamza Velic (DJK Arminia Klosterhardt), Önder Karabulut (Duisburger SV 1900 II), Tobias Wünnenberg (Duisburger SV 1900 II), Alexander Piwetz (SpVgg Steele), Tayfun Yildirim (Duisburger FV 08), Momochiyo Kawaguchi (unbekannt), Egzon Krasniqi (SV Duissern), Burak Karakum (FC Taxi Duisburg), Avdulla Krasniqi (SV Wanheim 1900), Ryoya Aota (Türkiyemspor Essen), Nico Klotz (VfL Brackenheim), Adrian Fritz-Sanchez (TuS Mündelheim), Ramón Brünglinghaus (SV Duissern), Lars Brandes (OSC Rheinhausen), Hayato Takei (GSG Duisburg), Charité Ikabanga (Duisburger SV 1900 II), Darwin Schäfer (unbekannt)
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Trainer: Abdelmalek Zenzoul, Abdelaziz Zenzoul
Zugänge: Damien Kaiser (Sportfreunde Hamborn 07), Luis Gizinski (GSV Moers), Enedin Hadrovic (Spvgg Sterkrade-Nord), Jakob Adam Kempken (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Luigi Lo Curto (TuS Xanten), Phil Hardelauf (SV Budberg), Emilio Bajrami (SV Budberg), Emir Karabegovic (GSG Duisburg), Lukas Nowicki (VfB Speldorf), Mert Aközbek (SV Straelen), Ferid Dzanan (DJK Arminia Lirich 1920), Elmin Pedljic (TV Asberg), Abd-Elhadi Awn (TSV Bruckhausen), Patric Böhnisch ()
Abgänge: Yassine Riad (1. FC Lintfort), Niklas Heimberg (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Arjeton Krasniqi (VfL Repelen), Ajdin Mehinovic (VfL Repelen), Yassin Ait Dada (VfL Repelen), Marvin Trentzsch (VfL Repelen), Enes Celik (VfL Repelen), Konstantinos Siainis (TV Asberg), Petros Siainis (TV Asberg), Franck Sylla (TV Asberg), Ehad Qorri (), Khalil Al-Bazal (), Sezgin Akyüz (pausiert), Melvin Sijercic (ins Ausland ausgewandert), Djamel Faiz Chaal (VfL Tönisberg II), Alend Said-Ali (TV Asberg), Khalil Al-Bazal (TuS Asterlagen), Lukas Moritz Remark (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Sezgin Akyüz (1. FC Lintfort III), Konstantin Stepanow (SC Rheinkamp III), Abd-Elhadi Awn (Rumelner TV)
GSG Duisburg
Trainer: Alessandro Vergaro
Zugänge: Zgjim Dautaj (), Eren Ates (Duisburger FV 08), Mohamed Magassouba (VfB Uerdingen), Mamadou Billo Kante (VfB Uerdingen), Aykut Kaynar (VfB Uerdingen), Milan Macar (VfL Repelen), Leonard Omaj (Duisburger FV 08 II), Florian Gashi (SV Orsoy), Agon Shabanaj (Rumelner TV III), Elias Peitz (TuS Baerl), Philipp Bruns (Viktoria Buchholz II), Robin Hochmuth (Rumelner TV III), Stephen yaw Nkrumah (A-Jugend), Armin Alihodzic (VfB Speldorf), Arda Keskin (VfB Uerdingen), Adil Can Büyükimdat (FC Sterkrade 72), Kayodie Jacob Eniola (FC Moers-Meerfeld), Obed Okyere Boateng (DJK Lösort Meiderich), Alessandro Vergaro (SV Schwafheim), Ceyhun Dagdemir (SV Budberg), Luis Miguel Hoffart (FC Kray), Heiko Holznagel (), Hayato Takei (Duisburger SV 1900), Bryan Noah Prince Agbodjan (Duisburger FV 08 II), Philipp Asamoah (Duisburger FV 08), Musafi Shehu (), Karim Ikebaben (1. FC Lintfort III), Danijel Arsenovic (VfB Speldorf), Luis Holznagel (VfB Speldorf), Luan Petsch (Mülheimer FC 97), Edis Junuzovic (Büdericher SV), Jasin El Ouarti (), Nils Wolf (Viktoria Buchholz)
Abgänge: Abdul Afiz Tholley (DJK Arminia Klosterhardt), Yannik Schürmann (DSC Preußen), Marvin Pape (OSV Meerbusch), Prince Chigamezu Igbozuruike (VfB Frohnhausen), Emir Karabegovic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Tim Füten (VfB Speldorf), Leandro Petric (Duisburger FV 08), Joel Grzeskowiak (SV 08/29 Friedrichsfeld), Kai-Stefan Neul (SV Duissern), Konstantin Nedic (Spvgg Meiderich 06/95), Kevin Hesse (SV Duissern), Claudio Bemba (1. FC Spich), Callistus Chima Ojukwu (Fatihspor Essen 2001), Noah Donai (SuS 09 Dinslaken), Mehmet Coskun (TuS Asterlagen), Karlen Nikoyan (Eintracht Walsum), Batuhan Boydas (GSG Duisburg II), Zgjim Dautaj (Rücktritt), Colin Figura (), Obed Okyere Boateng (), Kayodie Jacob Eniola (), Moritz Dohmen (), Thanh Nguyen (), Arda Keskin (), Aykut Kaynar (VfB Uerdingen), Elyesa Aydin (Duisburger FV 08 II)
Mülheimer SV 07
Trainer: Philipp Reis
Zugänge: Lennard Kaiser (Sportfreunde Hamborn 07), Kevin-Dean Krystofiak (Sportfreunde Hamborn 07), Michel Roth (Sportfreunde Hamborn 07), Mohammad Iyad Shihada (Schwarz-Weiß Alstaden)
Abgänge: Moise Ndongala Nansoko (Schwarz-Weiß Alstaden), Luis Richard (SpVgg Steele), Robin Tschierske (VfB Speldorf), Jann Singh (Viktoria Buchholz)
Rheinland Hamborn
Trainer: Fahri Ulutas, Julien Schneider-?riç
Zugänge: Ibrahim Üzüm (TuS Asterlagen), Yunus Emre Kocaoglu (TuS Asterlagen), Mehmet-Ali Cengiz (1. FC Lintfort), Josef Abi-Haidar (TSV Bruckhausen), Joel Preuß (GSV Moers), Valdet Totaj (SV Scherpenberg), Samet Sadiklar (SV Scherpenberg), Joel Schoof (SV Scherpenberg), Nico Frömmgen (SV Scherpenberg), Etinosa Igbionawmhia (SV Scherpenberg), Leon-Stephan Lüdtke (DJK Lösort Meiderich), Muhammed Sadiklar (SV Genc Osman Duisburg), Julien Schneider-İriç (SC Düsseldorf-West), Obadja Turan (GSV Moers), Ahmet Can Temel (FSV Duisburg), Djalal Ilyas Drouche (FSV Duisburg), Luka Frano Beric (NK Bjelovar), Imran Ömür (Dümptener TV), Emirhan Canarslan (SV Rhenania Hamborn), Kerem Bostanci (SV Rhenania Hamborn), Deniz Aktas (GSV Moers), Julian Lösbrock (GSV Moers), Mohammed Monir Ayyad (VfB 03 Hilden), Nurettin Kayaoğlu (SV Rhenania Hamborn), Ahmet Efe Aris (SV Genc Osman Duisburg)
Abgänge: Ahmet Efe Aris (SV Genc Osman Duisburg), Taylan Tezcan (DJK Adler Oberhausen), Mervan Aydin (SV Wanheim 1900), Ahmet Can Temel (FSV Duisburg), Eren Canpolat (), Emirhan Canarslan (SV Rhenania Hamborn), Can Serdar (SV Rhenania Hamborn), Ahmed Annachat (SV Genc Osman Duisburg), Emre Bayrak (SV Rhenania Hamborn), Adnan Laroshi (1. FC Hirschkamp), Granit Haliti (Rumelner TV), Obadja Turan (GSV Moers II), Mert-Turay Berberoglu (Schwarz-Weiß Alstaden), Barkin Cömert (Türkiyemspor Essen), Melih Kavak (Rheinland Hamborn II), Tarik Kurt (), Luis Bukvasevic (), Ahmet Can Temel (SV Genc Osman Duisburg II)
SC 1920 Oberhausen
Trainer: Erkan Aydin
Zugänge: Nabil Hamkar (FC Sterkrade 72), Ümit Mutlu (SC 1920 Oberhausen III), Burak Demirci (SC 1920 Oberhausen III), Julian Krasniqi (SV Adler Osterfeld), Marvin Stanczyk (FC Sterkrade 72), Bryan Osei (Essener SC Preußen), Ömer-Faruk Calik (SpVgg Sterkrade 06/07), Zakaria Benhannoun (FC Marokko Herne), Golekuh Caesar (DJK Blau-Weiß Mintard II), Nevio Möllmann (Dostlukspor Bottrop zg.), Milosz Posluszny (DJK Adler Union Frintrop II), Jason Tylor Romagnoli (Spvgg Sterkrade-Nord), Mert Horata (DJK Vierlinden), Serkan Barutcu (Türkiyemspor Essen), Farian Steppkes (SV Rot-Weiss Mülheim), Mohammad Almahmoud Alhussain (Rhenania Bottrop), Elvis Prince Grohmann (), Emmanuel Eme Jacob (SV Sarajevo Oberhausen)
Abgänge: Bilal Fezzani (Schwarz-Weiß Alstaden), Ertunc Turan (DJK Adler Oberhausen), Philipp Demler (Schwarz-Weiß Alstaden), Wassim Jabri (Schwarz-Weiß Alstaden), Hussein Solh (Fortuna Bottrop), Ajara Djamal Ehlert (Schwarz-Weiß Alstaden), Fabian Stratmann (Schwarz-Weiß Alstaden), Milosz Posluszny (), Marvin Stanczyk (SuS 21 Oberhausen), Mert Ali Eroglu (Sportfreunde Hamborn 07 II)
Schwarz-Weiß Alstaden
Trainer: Bilal Fezzani
Zugänge: Bilal Fezzani (SC 1920 Oberhausen), Ekin Yolasan (SC Buschhausen 1912), Sergen Sezen (1. FC Lintfort), Boran Sezen (1. FC Lintfort), Philipp Demler (SC 1920 Oberhausen), Moise Ndongala Nansoko (Mülheimer SV 07), Sandro Garcia Melian (SV Genc Osman Duisburg), Wassim Jabri (SC 1920 Oberhausen), Serdy Nguala (Mülheimer FC 97), Reynold Neuhaus (TB Oberhausen 1889 III), Ajara Djamal Ehlert (SC 1920 Oberhausen), Fabian Stratmann (SC 1920 Oberhausen), Ardit Zekjiri (TuS Asterlagen), Ludwig-Kofo Asenso (SC Frintrop 05/21 II), Yugo Funazuka (SSV Erkrath), Mert-Turay Berberoglu (Rheinland Hamborn), Camara Kessery (Mülheimer FC 97), Marvin Graf (Reaktiviert), Almin Essler (SV Sarajevo Oberhausen), Ali Gülcan (SV Scherpenberg), Alexander Gbür (Sportfreunde Hamborn 07)
Abgänge: Marcel Andrej Parak (RW Oberhausen II), Aaron Langen (SpVgg Sterkrade 06/07), Enis Koray Kücük (SV Genc Osman Duisburg), Bjarne Neumann (VfB Bottrop), Fabio Saporito (VfR 08 Oberhausen), Timo Mrozek (VfR 08 Oberhausen), Can Luca Gad (VfR 08 Oberhausen), Jannik Haferkamp (VfR 08 Oberhausen), Dustin Masek (VfR 08 Oberhausen), Elias Balozzi (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Sebastian Stollen (VfR 08 Oberhausen), Sven Konarski (Spvgg Sterkrade-Nord II), Michael-Detlef Andres (unbekannt), Maurice Gardey (Sportfreunde Königshardt), Michael-Detlef Andres (Essener SC Preußen), Felix Beusing (FC Internationale Oberhausen 2023), Marvin Alexi (Sportfreunde Walsum 09), Mohammad Iyad Shihada (Mülheimer SV 07), Alexander Krobok (Sportfreunde Königshardt), Sandro Garcia Melian (SV Genc Osman Duisburg)
Spvgg Meiderich 06/95
Trainer: Oliver Petzold
Zugänge: Finn Rosenstengel (DSC Preußen), Fynn Heinzelmann (DSC Preußen), Tim Cornelißen (DSC Preußen), Muhammed Özdogan (DSC Preußen), Max Trotzkowski (DSC Preußen), Berkay-Taha Karabel (DSC Preußen), Noah Krappen (SV Wanheim 1900), Nico Merks (TuS Asterlagen), Konstantin Nedic (GSG Duisburg), Aristote Tshiani (SpVgg Steele), Elhadj Kamara (DJK Lösort Meiderich), Ugonna Tony Ahukanna (Vereinslos), Abdullah Kablan (Spvgg Meiderich 06/95 II)
Abgänge: Dominik Varlemann (SV Scherpenberg), Cüneyt Türk (TSV Safakspor Oberhausen), Cihad Saral (TSV Safakspor Oberhausen), Devan Steven Smith (DJK Lösort Meiderich), Talha Yamakli (TSV Safakspor Oberhausen), Konstantin Nedic (SV Duissern), Samid Kurtanovic (SV 08/29 Friedrichsfeld), Fares Alfandi (SV Duissern), Devin Cetin (1. FC Dersimspor)
SuS 09 Dinslaken
Trainer: Timm Golley
Zugänge: Raphael Rosenthal (SC Wacker Dinslaken), Michael Skaletz (), Michael Skaletz (SV Spellen), Gabriel Kiselgof (SC Wacker Dinslaken), Lucas Birnbaum (SV 08/29 Friedrichsfeld), Adrian Broja (DJK Vierlinden), Noah Donai (GSG Duisburg), Sönke Bureick (SuS 09 Dinslaken II)
Abgänge: Florian Gaal (Eintracht Walsum), Julian Schubert (VfB Lohberg II), Raphael Rosenthal (Suspendierung), Gabriel Kiselgof (Abgang), Raphael Rosenthal (SC Wacker Dinslaken), Gabriel Kiselgof (SC Wacker Dinslaken)
SuS 21 Oberhausen
Trainer: Kevin Weber
Zugänge: Nils Ole Brühl (FC Kray), Alexander Louis Hernaut (SG Essen-Schönebeck II), Benludvig Elad (SG Essen-Schönebeck II), Luca Bergermann (Fortuna Bottrop), Rene Carel (DJK Dellwig 1910), Hürkan Kindac (Fortuna Bottrop), Marvin Stanczyk (SC 1920 Oberhausen), Jihan Jeremi Bayram (DJK Arminia Lirich 1920), Ensar Yildiz (1. FC Mülheim-Styrum), Furkan Dogruel (VfL Repelen), Marc Niklas Tietz (SG Kupferdreh-Byfang), Abdulhamit Canim (1. FC Mülheim-Styrum), Talha Canim (1. FC Mülheim-Styrum), Muhammet Emin Canim (1. FC Mülheim-Styrum)
Abgänge: Ralf Thiel (VfB Bottrop), Niklas Balsliemke-Louven (Blau-Weiß Fuhlenbrock), André Ayimah (unbekannt), Dennis Bartsch (unbekannt), Merlin Sabanov (DJK SG Altenessen), Robin Zander (Rhenania Bottrop), Fabio Theisen (), Nils Ole Brühl (), Jasper Luemba (), John-Pantelis Schumann (DKSV Helene Essen), Justin Wunder (), Benludvig Elad (), Patrick Jakof (), Jasper Luemba (SV Borbeck), Ife-Oluwa Awolaja (), Fabio Theisen (SG Essen-Schönebeck), Benludvig Elad (FC Kray), Luca Bergermann (SG Essen-Schönebeck)
SV Genc Osman Duisburg
Trainer: Hakan Katircioglu
Zugänge: Enis Koray Kücük (Schwarz-Weiß Alstaden), Ahmet Efe Aris (Rheinland Hamborn), Emre Onur (DJK Arminia Klosterhardt), Ugur Özmen (TSV Bruckhausen), Hussein Alameddine (VfB Bottrop), Emirhan Dickmann (SuS 09 Dinslaken), Ali Günes Karabiyik (Ratingen 04/19 U23 II), Laze Dimovski (TSV Bruckhausen), Osman Simsek (GSV Moers), Tugay Arslan (), Ahmed Annachat (Rheinland Hamborn), Semir Demiri (Sportfreunde Hamborn 07), Mikail Öztürk (), Elyesa Onur (SG Essen-Schönebeck), Dominik Zagrovic (VfR Krefeld-Fischeln), Furkan Cakmak (SV Rhenania Hamborn), Yassine Bel-Mustapha (Vogelheimer SV), Tekin Mang (Rhenania Bottrop), Sandro Garcia Melian (Schwarz-Weiß Alstaden)
Abgänge: Fatih Cevikol (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Yusuf Cemal Cicekdal (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Muhammed Sadiklar (Karriereende), Abdulhamit Canim (Unbekannt), Mehmet Can Ekelik (Unbekannt), Tevfik Kücükarslan (SV Scherpenberg), Enes Bayram (Unbekannt), Deniz Steven Zarifoglu (FSV Duisburg), Murat Özkul (FSV Duisburg), Mehmet Can Ekelik (TSV Safakspor Oberhausen), Yigit Yusuf Özkan (Sportfreunde Hamborn 07 II), Sandro Garcia Melian (Schwarz-Weiß Alstaden), Muhammed Sadiklar (Rheinland Hamborn), Mertcan Akdeniz (VfB Speldorf), Abdulhamit Canim (1. FC Mülheim-Styrum), Fabio Minino (VfR Krefeld-Fischeln), Enes Bayram (1. FC Hirschkamp), Furkan Cakmak (SV Rhenania Hamborn), Tugay Ayasli (Fatihspor Mülheim), Ibrahim Kücükarslan (FSV Duisburg), Hakan Yildirim (SV Duissern), Deniz Erdem (Rhenania Bottrop), Martini Lombaya (Eintracht Gladbach), Burak Yildiz (pausiert bis Sommer 2026), Ugur Özmen (SV Rhenania Hamborn), Ahmet Efe Aris (Rheinland Hamborn), Jan Hendrik Preuten (DJK Vierlinden), Semir Demiri (VfB Homberg II)
SV Rhenania Hamborn
Trainer: Yalcin Nezir
Zugänge: Emirhan Canarslan (Rheinland Hamborn), Enes Özden (DJK Vierlinden), Bünyamin Özdemir (SV 08/29 Friedrichsfeld), Yildiray Yarar (FC Bosporus Düsseldorf), Alperen Bülbül (DJK Lösort Meiderich), Can Serdar (Rheinland Hamborn), Nurettin Kayaoğlu (Mülheimer FC 97), Bülent Koca (Sportfreunde Hamborn 07 II), Emre Bayrak (Rheinland Hamborn), Lesinat Eminence Miaka (DJK Vierlinden), Emanuel Amissah (Sportfreunde Hamborn 07), Furkan Cakmak (SV Genc Osman Duisburg), Ahmet Efe Uslu (SV Rhenania Hamborn), Pasquale Conti (SC Croatia Mülheim), Mirkan Sezgin (Mülheimer FC 97), Ugur Özmen (SV Genc Osman Duisburg), Andrija Kurandic (Viktoria Goch), Mahmut Yahya Kalkan (FSV Duisburg), Cenk Kocak (Sportfreunde Hamborn 07), Anthony Amadi (SV Schwafheim), Warhell Amadi (), Mohammed Faiz (TuS Asterlagen), Mohamed Amin Mallouki Guerrid (), Halis Yayla (TSV Bruckhausen), Mamadou Lamarana Diallo (Sportfreunde Hamborn 07)
Abgänge: Ramazan Mutlu (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Emirkan Dikyol (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Batuhan Dikyol (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Bliner Namoni (Sportfreunde Hamborn 07), Eray Tan Bostanci (SV Rhenania Hamborn II), Muhammet Kara (SV Rhenania Hamborn II), Melih Can Evcil (TSV Bruckhausen), Furkan Cakmak (SV Genc Osman Duisburg), Lesinat Eminence Miaka (DJK Lösort Meiderich), Emirhan Canarslan (Rheinland Hamborn), Kerem Bostanci (Rheinland Hamborn), Nurettin Kayaoğlu (Rheinland Hamborn), Mertcan Kaya (Karriereende), Emre Bayrak (Sportfreunde Hamborn 07), Gennaro Harling (Sportfreunde Hamborn 07), Alperen Bülbül (GW Roland Meiderich), Selahattin Güner (BV Osterfeld 1919)
TuS Asterlagen
Trainer: Muhammet Isiktas
Zugänge: Enes Isiktas (FC Blau-Gelb Überruhr), El Houcine Bougjdi (SV Scherpenberg), Muhammet Isiktas (FC Blau-Gelb Überruhr), Emre Can Aydin (VfB Bottrop), Yunus Emre Turgut (DJK Vierlinden), Khalil Al-Bazal (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Khalid Al-Bazaz (FC Kosova Düsseldorf), Mario-Catalin Codreanu (SF Wanne-Eickel), Salih Efe Aydin (GSV Moers), Ali Ehrary (Bader SV 91 zg.), Ahmet Aldemir (VfB Speldorf), Yassin Bougjdi (VfL Repelen), Ömer Kocaoglan (VfL Rheinhausen), Mohammed Faiz (SpVg Schonnebeck II), Ahmet Can Küc (Mülheimer FC 97 II), Mehmet Coskun (GSG Duisburg), Fynn Müller (SV Scherpenberg), Derman Disbudak (1. FC Viersen), Ouassim El Harrouyi (TVD Velbert zg.), Rabbi Tony Da Silva (1. FC Viersen), Sefa Karakurt (Duisburger FV 08 II), Diar Mustafa (VfB Homberg II), Tunahan Karakaya (VfB Homberg II), Mehmet Boztepe (BV Gräfrath)
Abgänge: Ibrahim Üzüm (Rheinland Hamborn), Yunus Emre Kocaoglu (Rheinland Hamborn), Chukwu Ifeanyi (SV Sodingen), Burak Akarca (CSV Marathon Krefeld), Nico Klotz (Duisburger SV 1900), Tobias Prigge (Duisburger SV 1900), Marcel Gesemann (Duisburger SV 1900), Julian Grevelhörster (Duisburger SV 1900), Tim Ramroth (Duisburger SV 1900), Benedikt Thülig (Duisburger SV 1900), Raffael Schütz (Duisburger SV 1900), Andre Meier (Duisburger SV 1900), Diar Mustafa (VfB Homberg II), Tunahan Karakaya (VfB Homberg II), Berkay Basri Ersöz (Duisburger SV 1900), Hasan Sahin (SV Wanheim 1900), Nico Merks (Spvgg Meiderich 06/95), Ardit Zekjiri (Schwarz-Weiß Alstaden), Tayfun Bozkurt (OSC Rheinhausen III zg.), Mohammed Faiz (SV Rhenania Hamborn), Ferdi Acar (), Yassin Bougjdi (), Serkan Yilmaz (), Shotaho Mizuguchi (), Khalil Al-Bazal ()
VfB Homberg II
Trainer: Tobias Schiek
Zugänge: Diar Mustafa (TuS Asterlagen), Tunahan Karakaya (TuS Asterlagen), Viacheslav Hrebniev (GSV Moers), Ben Louis Riebling (DJK Arminia Klosterhardt), Jan Aigner (GSV Moers II), Steffen Murke (Duisburger FV 08), Felix Gotthardt (VfB Homberg), Maurice Laroche (VfB Homberg), Liam Hildebrandt (VfB Homberg), Til Müller (VfB Homberg), Anes Huskic (Rumelner TV), Vanessa Rotaru (Vereinslos), Niklas Oliver Potreck (SV Budberg II), Andre Puszko (VfB Homberg), Nick Gerritzen (SV 08/29 Friedrichsfeld), Semir Demiri (SV Genc Osman Duisburg), Florian Gashi (FC Albania Duisburg)
Abgänge: Marco Schmitz (), Ben Baumann (), Ufuk Derin (), Nick Dorna (), Joshua Dowedeit (), Rostyslav Proskura (), Tobias Justin Schulz (), Sven van Dyck (), Mykyta Yurchenko (), Nick Dorna (VfL Rheinhausen), Ufuk Derin (VfL Rheinhausen), Luis Lötters (VfL Rheinhausen), Joshua Dowedeit (TV Jahn Hiesfeld), Rostyslav Proskura (SSVg Velbert II), Jan Aigner (GSV Moers II), Roujih Laktineh (Viktoria Beeck II), Anes Huskic (Rumelner TV), Florian Gashi (FC Albania Duisburg), Diar Mustafa (TuS Asterlagen), Tunahan Karakaya (TuS Asterlagen), Etienne Kallies (TV Asberg)
VfL Repelen
Trainer: Sercan Baloglu
Zugänge: Arjeton Krasniqi (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Ajdin Mehinovic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Yassin Ait Dada (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Marvin Trentzsch (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Enes Celik (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Hendrik Schons (1. FC Lintfort), Clemens Genkel (GSV Moers II), Jan Albus (GSV Moers II), Robin Rasche (GSV Moers), Leandro Adams (GSV Moers), Max Brauckmann (GSV Moers), Leon Gabenstein (GSV Moers)
Abgänge: Andrija Kurandic (Viktoria Goch), Enes Parimli (SV Schwafheim), Linus Neukirchen (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Florian Preuß (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Dominic Hellwarth (VfL Repelen), Emre Karip (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Murat Kara (SV Duissern), Artin Al-Mando (GSV Moers III), Milan Macar (GSG Duisburg), Yassin Bougjdi (TuS Asterlagen), Badri Müller (SV Millingen), Furkan Dogruel (SuS 21 Oberhausen)
Viktoria Buchholz
Trainer: Tim Sobisch, Stephan Bork
Zugänge: Denis Ballgjini (), Hasan Aydin (Sportfreunde Hamborn 07), Fabian Czech (FC Taxi Duisburg), Til Simon Ullrich (), Evangelos Binas (), Semih Vißer (), Finn Franken (), Haruto Ishizaki (), Elias Benedikt Schnell (Mülheimer SV 07 II), Colin Onyeocha (DJK Arminia Lirich 1920), Jann Singh (Mülheimer SV 07), Samson Ayodele (TVD Velbert zg.), Willis Elikplim Atamudzi Paintsil (SG Essen-Schönebeck)
Abgänge: Nicola Serra (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Constantin Redeker (DJK Blau-Weiß Mintard), Jonathan Pletziger (Ziel unbekannt), Gianluca Altomonte (Karriereende), Zadok Kobina Amissah Abakah (Ziel unbekannt), Louis Andy Junior Dey (TuRa 88 Duisburg), Marc - Aime Rigione (Mülheimer FC 97), Ben Hampel (Rumelner TV II), Cagri Düven (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Haruto Ishizaki (Vogelheimer SV), Göksan Arslan (1. FC Dersimspor), Nils Wolf (GSG Duisburg)
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: