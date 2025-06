Alle Zugänge und Abgänge der Bezirksliga 5 2025/26

1. FC Mülheim-Styrum

Trainer: Eser Ucak

Zugänge: Mesut Cömez (Fatihspor Mülheim), Mohamad Alabdou (Alemannia Essen), Muhammad Naif (Alemannia Essen), Serkan Cekic (Fatihspor Mülheim), Murat Ergin (Fatihspor Mülheim), Abdulhamit Canim (SV Genc Osman Duisburg), Thimo Warnke (DJK Arminia Klosterhardt II), Ensar Yildiz (FC Sterkrade 72), Mohamed-Ali Al Naboush (SV Adler Osterfeld), Sebastian-Kevin Freis (VfB Obermarxloh)

Abgänge: Muhammed Demiral (Fatihspor Mülheim), Blerim Hysenlekaj (Fatihspor Mülheim), Miran Zuberovski (Fatihspor Mülheim), Raphael Fechus (Fatihspor Mülheim), Mohammed Yassine (Fatihspor Mülheim)



Duisburger FV 08

Trainer: Mustafa Öztürk

Zugänge: Emre Yildiz (), Dorian Sistig (), Julian Sistig (), Kevin Mouhamed (), Kevin Mouhamed (VfB Speldorf), Davud Kocagöz (), Davud Kocagöz (SV Budberg), Leandro Petric (GSG Duisburg), Tayfun Yildirim (Duisburger SV 1900), Philipp Asamoah (SV Duissern), Torun Can Gül (FSV Duisburg), Emre Yildiz (TSV Bruckhausen)

Abgänge: Eren Güner (DJK Blau-Weiß Mintard), Steffen Murke (VfB Homberg II), Julian Daniel Gardocki (VfL Rheinhausen), Niklas Lange (VfL Rheinhausen), Enes Balci (MSV Moers III)



Duisburger SV 1900

Trainer: Sergio Pinto Cruz, Damian Opdenhövel

Zugänge: Nico Klotz (TuS Asterlagen), Tobias Prigge (TuS Asterlagen), Marcel Gesemann (TuS Asterlagen), Julian Grevelhörster (TuS Asterlagen), Tim Ramroth (TuS Asterlagen), Benedikt Thülig (TuS Asterlagen), Raffael Schütz (TuS Asterlagen), Andre Meier (TuS Asterlagen), Kadir Yildirim (SG Duisburg-Süd 98/20), Mahmut Savci (SG Duisburg-Süd 98/20), Berkay Basri Ersöz (TuS Asterlagen), Moritz Kerlen (DSC Preußen), Darwin Schäfer (TuS Mündelheim), Charité Ikabanga (DSC Preußen)

Abgänge: Hamza Velic (DJK Arminia Klosterhardt), Önder Karabulut (Duisburger SV 1900 II), Tobias Wünnenberg (Duisburger SV 1900 II), Alexander Piwetz (SpVgg Steele), Tayfun Yildirim (Duisburger FV 08), Momochiyo Kawaguchi (unbekannt), Egzon Krasniqi (SV Duissern)



FC Neukirchen-Vluyn 09/21

Trainer: Abdelmalek Zenzoul, Abdelaziz Zenzoul

Zugänge: Damien Kaiser (Sportfreunde Hamborn 07), Luis Gizinski (GSV Moers), Enedin Hadrovic (Spvgg Sterkrade-Nord), Jakob Adam Kempken (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Luigi Lo Curto (TuS Xanten), Phil Hardelauf (SV Budberg), Emilio Bajrami (SV Budberg), Emir Karabegovic (GSG Duisburg), Lukas Nowicki (VfB Speldorf), Mert Aközbek (SV Straelen)

Abgänge: Yassine Riad (1. FC Lintfort), Niklas Heimberg (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Arjeton Krasniqi (VfL Repelen), Ajdin Mehinovic (VfL Repelen), Yassin Ait Dada (VfL Repelen), Marvin Trentzsch (VfL Repelen), Enes Celik (VfL Repelen), Astrit Krasniqi (VfL Repelen), Konstantinos Siainis (TV Asberg), Petros Siainis (TV Asberg), Franck Sylla (TV Asberg), Ehad Qorri (), Khalil Al-Bazal (), Sezgin Akyüz (pausiert), Melvin Sijercic (ins Ausland ausgewandert), Djamel Faiz Chaal (VfL Tönisberg II)



GSG Duisburg

Trainer: Zgjim Dautaj

Zugänge: Zgjim Dautaj ()

Abgänge: Abdul Afiz Tholley (DJK Arminia Klosterhardt), Yannik Schürmann (DSC Preußen), Marvin Pape (OSV Meerbusch), Prince Chigamezu Igbozuruike (VfB Frohnhausen), Emir Karabegovic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Tim Füten (VfB Speldorf), Leandro Petric (Duisburger FV 08), Joel Grzeskowiak (SV 08/29 Friedrichsfeld), Kai-Stefan Neul (SV Duissern), Konstantin Nedic (Spvgg Meiderich 06/95), Kevin Hesse (SV Duissern), Claudio Bemba (1. FC Spich), Callistus Chima Ojukwu (Fatihspor Essen 2001)



Mülheimer SV 07

Trainer: Damir Salkovic

Zugänge: Lennard Kaiser (Sportfreunde Hamborn 07), Kevin-Dean Krystofiak (Sportfreunde Hamborn 07), Michel Roth (Sportfreunde Hamborn 07)

Abgänge: Mohammad Iyad Shihada (Schwarz-Weiß Alstaden), Moise Ndongala Nansoko (Schwarz-Weiß Alstaden), Luis Richard (SpVgg Steele), Robin Tschierske (VfB Speldorf), Jann Singh (Viktoria Buchholz)



Rheinland Hamborn

Trainer: Fahri Ulutas, Julien Schneider

Zugänge: Burkay Bostanci (SV Schermbeck), Patrick Dertwinkel (SC Düsseldorf-West), Ibrahim Üzüm (TuS Asterlagen), Yunus Emre Kocaoglu (TuS Asterlagen), Mehmet-Ali Cengiz (1. FC Lintfort), Josef Abi-Haidar (TSV Bruckhausen), Joel Preuß (GSV Moers), Valdet Totaj (SV Scherpenberg), Samet Sadiklar (SV Scherpenberg), Joel Schoof (SV Scherpenberg), Nico Frömmgen (SV Scherpenberg), Etinosa Igbionawmhia (SV Scherpenberg), Leon-Stephan Lüdtke (DJK Lösort Meiderich), Muhammet Sadiklar (SV Genc Osman Duisburg), Julien Schneider (SC Düsseldorf-West), Obadja Turan (GSV Moers)

Abgänge: Mervan Aydin (unbekannt), Mert-Turay Berberoglu (), Ahmet Efe Aris (SV Genc Osman Duisburg), Granit Haliti (), Emre Bayrak (), Taylan Tezcan (DJK Adler Oberhausen), Mervan Aydin (SV Wanheim 1900), Ahmet Can Temel (FSV Duisburg), Eren Canpolat (), Emirhan Canarslan (SV Rhenania Hamborn), Ahmed Annachat (), Can Serdar (SV Rhenania Hamborn), Ahmed Annachat (SV Genc Osman Duisburg), Emre Bayrak (SV Rhenania Hamborn), Adnan Laroshi (1. FC Hirschkamp), Granit Haliti (Rumelner TV)



SC 1920 Oberhausen

Trainer: Erkan Aydin

Zugänge: Nabil Hamkar (FC Sterkrade 72), Ümit Mutlu (SC 1920 Oberhausen III), Burak Demirci (SC 1920 Oberhausen III), Julian Krasniqi (SV Adler Osterfeld), Marvin Stanczyk (FC Sterkrade 72), Bryan Osei (Essener SC Preußen), Ömer-Faruk Calik (SpVgg Sterkrade 06/07)

Abgänge: Bilal Fezzani (Schwarz-Weiß Alstaden), Ertunc Turan (DJK Adler Oberhausen), Philipp Demler (Schwarz-Weiß Alstaden), Wassim Jabri (Schwarz-Weiß Alstaden)



Schwarz-Weiß Alstaden

Trainer: Bilal Fezzani

Zugänge: Bilal Fezzani (SC 1920 Oberhausen), Ekin Yolasan (SC Buschhausen 1912), Sergen Sezen (1. FC Lintfort), Boran Sezen (1. FC Lintfort), Philipp Demler (SC 1920 Oberhausen), Mohammad Iyad Shihada (Mülheimer SV 07), Moise Ndongala Nansoko (Mülheimer SV 07), Sandro Garcia Melian (SV Genc Osman Duisburg), Wassim Jabri (SC 1920 Oberhausen), Serdy Nguala (Mülheimer FC 97), Reynold Neuhaus (TB Oberhausen 1889 III)

Abgänge: Marcel Andrej Parak (RW Oberhausen II), Aaron Langen (SpVgg Sterkrade 06/07), Enis Koray Kücük (SV Genc Osman Duisburg), Bjarne Neumann (VfB Bottrop), Fabio Saporito (VfR 08 Oberhausen), Timo Mrozek (VfR 08 Oberhausen), Can Luca Gad (VfR 08 Oberhausen), Jannik Haferkamp (VfR 08 Oberhausen), Dustin Masek (VfR 08 Oberhausen), Elias Balozzi (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Sebastian Stollen (VfR 08 Oberhausen), Sven Konarski (Spvgg Sterkrade-Nord II), Michael-Detlef Andres (unbekannt)



Spvgg Meiderich 06/95

Trainer: Oliver Petzold

Zugänge: Finn Rosenstengel (DSC Preußen), Fynn Heinzelmann (DSC Preußen), Tim Cornelißen (DSC Preußen), Muhammed Özdogan (DSC Preußen), Max Trotzkowski (DSC Preußen), Berkay-Taha Karabel (DSC Preußen), Noah Krappen (SV Wanheim 1900), Nico Merks (TuS Asterlagen), Konstantin Nedic (GSG Duisburg), Aristote Tshiani (SpVgg Steele), Elhadj Kamara (DJK Lösort Meiderich)

Abgänge: Dominik Varlemann (SV Scherpenberg), Duncan-Dirk Schmidtke (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III), Cüneyt Türk (TSV Safakspor Oberhausen), Cihad Saral (TSV Safakspor Oberhausen), Haci Ekizkaya (Viktoria Beeck II)



SuS 09 Dinslaken

Trainer: Timm Golley

Zugänge: Raphael Rosenthal (SC Wacker Dinslaken), Michael Skaletz (), Michael Skaletz (SV Spellen)

Abgänge: Florian Gaal (Eintracht Walsum)



SuS 21 Oberhausen

Trainer: Patrick Theisen

Zugänge: Nils Ole Brühl (FC Kray), Alexander Louis Hernaut (SG Essen-Schönebeck II), Benludvig Elad (SG Essen-Schönebeck II), Luca Bergermann (Fortuna Bottrop), Mirkan Sezgin (SV Genc Osman Duisburg), Rene Carel (DJK Dellwig 1910)

Abgänge: Ralf Thiel (VfB Bottrop), Thuto Schneider (DJK Blau-Weiß Mintard), Niklas Balsliemke-Louven (Blau-Weiß Fuhlenbrock), André Ayimah (unbekannt), Dennis Bartsch (unbekannt), Merlin Sabanov (DJK SG Altenessen), Tobias Uehmann (RuWa Dellwig), Robin Zander (unbekannt)



SV Genc Osman Duisburg

Trainer: Yalcin Nezir

Zugänge: Enis Koray Kücük (Schwarz-Weiß Alstaden), Ahmet Efe Aris (Rheinland Hamborn), Emre Onur (DJK Arminia Klosterhardt), Ugur Özmen (TSV Bruckhausen), Hussein Alameddine (VfB Bottrop), Emirhan Dickmann (SuS 09 Dinslaken), Ali Günes Karabiyik (Ratingen 04/19 II), Laze Dimovski (TSV Bruckhausen), Osman Simsek (GSV Moers), Tugay Arslan (), Ahmed Annachat (Rheinland Hamborn), Semir Demiri (Sportfreunde Hamborn 07), Mikail Öztürk (), Jan Hendrik Preuten (SV Genc Osman Duisburg II), Oguz Karagüzel (Sportfreunde Bulmke)

Abgänge: Fatih Cevikol (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Yusuf Cemal Cicekdal (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Muhammet Sadiklar (Karriereende), Abdulhamit Canim (Unbekannt ), Mehmet Can Ekelik (Unbekannt ), Tevfik Kücükarslan (SV Scherpenberg), Enes Bayram (Unbekannt ), Deniz Steven Zarifoglu (FSV Duisburg), Murat Özkul (FSV Duisburg), Mehmet Can Ekelik (TSV Safakspor Oberhausen), Yigit Yusuf Özkan (Sportfreunde Hamborn 07 II), Sandro Garcia Melian (Schwarz-Weiß Alstaden), Muhammet Sadiklar (Rheinland Hamborn), Mertcan Akdeniz (VfB Speldorf), Abdulhamit Canim (1. FC Mülheim-Styrum), Fabio Minino (VfR Krefeld-Fischeln), Enes Bayram (1. FC Hirschkamp), Furkan Cakmak (SV Rhenania Hamborn), Mirkan Sezgin (SuS 21 Oberhausen), Tugay Ayasli (Fatihspor Mülheim), Ibrahim Kücükarslan (FSV Duisburg)



SV Rhenania Hamborn

Trainer: Sebastian Balzer

Zugänge: Emirhan Canarslan (Rheinland Hamborn), Enes Özden (DJK Vierlinden), Bünyamin Özdemir (SV 08/29 Friedrichsfeld), Yildiray Yarar (FC Bosporus Düsseldorf), Alperen Bülbül (DJK Lösort Meiderich), Can Serdar (Rheinland Hamborn), Nurettin Kayaoğlu (Mülheimer FC 97), Bülent Koca (Sportfreunde Hamborn 07 II), Emre Bayrak (Rheinland Hamborn), Lesinat Eminence Miaka (DJK Vierlinden), Emanuel Amissah (Sportfreunde Hamborn 07), Furkan Cakmak (SV Genc Osman Duisburg)

Abgänge: Ramazan Mutlu (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Emirkan Dikyol (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Batuhan Dikyol (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Bliner Namoni (Sportfreunde Hamborn 07), Eray Tan Bostanci (SV Rhenania Hamborn II)



TuS Asterlagen

Trainer: Salih Altin, Fatih Altin

Zugänge: keine

Abgänge: Tobias Prigge (), Ibrahim Üzüm (Rheinland Hamborn), Yunus Emre Kocaoglu (Rheinland Hamborn), Chukwu Ifeanyi (SV Sodingen), Burak Akarca (CSV Marathon Krefeld), Nico Klotz (Duisburger SV 1900), Tobias Prigge (Duisburger SV 1900), Marcel Gesemann (Duisburger SV 1900), Julian Grevelhörster (Duisburger SV 1900), Tim Ramroth (Duisburger SV 1900), Benedikt Thülig (Duisburger SV 1900), Raffael Schütz (Duisburger SV 1900), Andre Meier (Duisburger SV 1900), Diar Mustafa (VfB Homberg II), Tunahan Karakaya (VfB Homberg II), Berkay Basri Ersöz (Duisburger SV 1900), Hasan Sahin (SV Wanheim 1900), Nico Merks (Spvgg Meiderich 06/95), Eyüp Tuncel (VfL Rheinhausen II), Ali Evli (VfL Rheinhausen II), Atilla Ünlü (VfL Rheinhausen II), Sefa Sert (VfL Rheinhausen II), Muhammed Emin Ates (VfL Rheinhausen II), Bekir Tarkan Seyhan (VfL Rheinhausen II), Tayfun Bozkurt (VfL Rheinhausen II)



VfB Homberg II

Trainer: Tobias Schiek

Zugänge: Diar Mustafa (TuS Asterlagen), Tunahan Karakaya (TuS Asterlagen), Viacheslav Hrebniev (GSV Moers), Ben Louis Riebling (DJK Arminia Klosterhardt), Jan Aigner (GSV Moers II), Steffen Murke (Duisburger FV 08), Felix Gotthardt (VfB Homberg), Maurice Laroche (VfB Homberg), Liam Hildebrandt (VfB Homberg), Til Müller (VfB Homberg), Anes Huskic (Rumelner TV), Vanessa Rotaru (Vereinslos)

Abgänge: Marco Schmitz (), Ben Baumann (), Ufuk Derin (), Nick Dorna (), Joshua Arnold Peter Dowedeit (), Rostyslav Proskura (), Tobias Justin Schulz (), Sven van Dyck (), Mykyta Yurchenko (), Nick Dorna (VfL Rheinhausen), Ufuk Derin (VfL Rheinhausen), Luis Lötters (VfL Rheinhausen), Joshua Arnold Peter Dowedeit (TV Jahn Hiesfeld), Rostyslav Proskura (SSVg Velbert II)



VfL Repelen

Trainer: Sercan Balo?lu

Zugänge: Arjeton Krasniqi (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Ajdin Mehinovic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Yassin Ait Dada (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Marvin Trentzsch (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Enes Celik (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Astrit Krasniqi (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Hendrik Schons (1. FC Lintfort), Clemens Genkel (GSV Moers II), Jan Albus (GSV Moers II), Robin Rasche (GSV Moers), Leandro Adams (GSV Moers), Max Brauckmann (GSV Moers), Leon Gabenstein (GSV Moers)

Abgänge: Andrija Kurandic (Viktoria Goch), Enes Parimli (SV Schwafheim), Linus Neukirchen (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Florian Preuß (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Dominic Hellwarth (VfL Repelen), Emre Karip (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Murat Kara (SV Duissern)



Viktoria Buchholz

Trainer: Göksan Arslan, Christoph Gebhard

Zugänge: Denis Ballgjini (), Hasan Aydin (Sportfreunde Hamborn 07), Fabian Czech (FC Taxi Duisburg), Til Simon Ullrich (), Evangelos Binas (), Semih Vißer (), Finn Franken (), Haruto Ishizaki (), Elias Benedikt Schnell (Mülheimer SV 07 II), Colin Onyeocha (DJK Arminia Lirich 1920), Jann Singh (Mülheimer SV 07)

Abgänge: Nicola Serra (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Constantin Redeker (DJK Blau-Weiß Mintard), Jonathan Pletziger (Ziel unbekannt), Gianluca Altomonte (Karriereende), Zadok Kobina Amissah Abakah (Ziel unbekannt), Marc - Aime Rigione (Ziel unbekannt)