Wintertransfers der Bezirksliga 6 - alle Zugänge und Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6 - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

Bezirksliga 6: Alle Transfers der Saison in der Übersicht

DJK Arminia Klosterhardt

Trainer: Marcel Landers

Zugänge: Phil Wolff (Sportfreunde Hamborn 07), Abdul Afiz Tholley (GSG Duisburg), Max Langerbein (SC Rot-Weiß Oberhausen), Hamza Velic (Duisburger SV 1900), Aiman-Mohammed Faraj (Dostlukspor Bottrop), Melvin Glogic (SpVg Schonnebeck), Jonas Kimbesi (Spvgg Sterkrade-Nord), Johnathan Rey Sauceda (Foro S.C.), Jesse Sauceda (Foro S.C.), Athanassios Angelos Gentidis (SG Essen-Schönebeck), Niklas Daunheimer ()

Abgänge: Samet Kanoglu (RWT Herne), Moritz Osthoff (SV Blau-Weiß Dingden), Oguzhan Mirac Cengiz (Spvgg Sterkrade-Nord), Mirac Bayram (1. FC Hirschkamp), Jan Niklas Schröer (Rhenania Bottrop), Olcay Yilmaz (), Emre Onur (SV Genc Osman Duisburg), Kevin Kirchner (RW Oberhausen II), Ben Louis Riebling (VfB Homberg II), Johann Müller (SG Essen-Schönebeck), Artur Veselov (SC Buschhausen 1912), Kevin Eickmann (), Dennis Washofer (), Olcay Yilmaz (VfB Bottrop), Dominik Langenberg (Unbekannt), Jonas Kimbesi (Unbekannt)



DJK Arminia Lirich 1920

Trainer: Jens Szopinski

Zugänge: Jihan Jeremi Bayram (DJK Adler Oberhausen), Bryan Kelechi Tatan Ogbonna Ebob (TuS Union 09 Mülheim), Onur Ibrahim Gümüs (DJK Arminia Klosterhardt II), Sahid Tahivu (DJK Blau-Weiß Mintard II), Morries Osei Martey (Rot-Weiss Essen II), Yahia El-Haouari (SC Frintrop 05/21), Ugochukwu Akubuike (FC Sterkrade 72), Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu (TB Oberhausen 1889), Leutrim Alimusaj (SV Eintracht Hohkeppel), Alassane Ibrahim Guira (Sportfreunde Altenessen), Hussein Qasim Abdo (Duisburger FV 08), Arndt Binder (Rumelner TV), Nabil Hamkar (), Felix Beusing (FC Internationale Oberhausen 2023), Nils Beusing (FC Internationale Oberhausen 2023)

Abgänge: Can Demiregen (Spvgg Sterkrade-Nord), Tolga Korkmaz (SV Adler Osterfeld), Colin Onyeocha (Viktoria Buchholz), Nat-Lemuel Aboagye (Glück-Auf Sterkrade), Noah Afonso Malangi (TuS Xanten), Justin Neumann (MSV Duisburg II), Julian Mali (RuWa Dellwig), Thierry Buma (SuS Haarzopf), Joshua Coffie (SuS Haarzopf), Ferid Dzanan (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Deyan Enes Kurt (SV Genc Osman Duisburg II), Leon Bruckwilder (SC Eintracht Oberhausen), Julian Grzanna (Karriereende), Bryan Kelechi Tatan Ogbonna Ebob (DJK Arminia Lirich 1920 II), Arnel Terzic (Blau-Weiß Fuhlenbrock IV), Eliezer Mazala (Suspendiert), Alassane Ibrahim Guira (Neuer Verein nicht bekannt), Paul-Yannick Schumacher (DJK Arminia Lirich 1920 II), Jihan Jeremi Bayram (SuS 21 Oberhausen), Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu (TB Oberhausen 1889), Hussein Qasim Abdo (SV Genc Osman Duisburg III)



Dostlukspor Bottrop

Trainer: Can Uçar

Zugänge: Hüssein El-Moussa (VfB Bottrop), Emrullah Bayhoca (), Burak Taspinar (), Nassim Ahkim (FC Welheim), Ismail Talha Uzan (SV Zweckel), Hussein Maatouk (VfB Bottrop), Ibrahim Kadi (Dostlukspor Bottrop II), Mahmud Alkadi (Dostlukspor Bottrop II), Marvin Hillenbrand (Rhenania Bottrop)

Abgänge: Aiman-Mohammed Faraj (DJK Arminia Klosterhardt), Samet Güldü (unbekannt), Merdan Senyüz (FC Welheim II), Masoud Mohammad (FC Welheim II), Emrullah Bayhoca (1. FC Hirschkamp), Burak Taspinar (1. FC Hirschkamp), Cesur Oruc (Rhenania Bottrop)



Fatihspor Essen 2001

Trainer: Adem Durmus

Zugänge: Jez Frempong (SC Velbert II), Emre Kandemir (Türkiyemspor Essen), Callistus Chima Ojukwu (GSG Duisburg), Ünsal Durmus (SpVgg Steele), Emre Bektas (Fatihspor Essen 2001 II), Eugene Ofosu-Ayeh (1. FC Mülheim-Styrum), Samet Alpay (Fatihspor Essen 2001 II), Fatih Gün (Fatihspor Essen 2001 II), Oktay Cinar (SuS Haarzopf), Kaan Kazim Karakus (DJK SG Altenessen), Mounir Till Asrih (DJK SG Altenessen), Tony Maugin (Firtinaspor Herne), Ayman Mallih (Firtinaspor Herne), Zakaria Bouallaga (Firtinaspor Herne)

Abgänge: Justin Kotermann (NK Croatia Essen), Evaristus Ebube Chukwu Peterson (AL-ARZ Libanon), Joel Lombardi (FC Stoppenberg), Wiktor Owczarczak (NK Croatia Essen), Sorin Hondrila (SV Türkiyemspor Bochum), Tarkan Yerek (SSV Buer), Kaan Kazim Karakus (DJK SG Altenessen), Volkan Yerek (Türkiyemspor Essen), Orkun Oktay (Türkiyemspor Essen), Adin Selimovic (Suspendiert), Adin Selimovic (Türkiyemspor Essen)



FC Blau-Gelb Überruhr

Trainer: Sascha Tautges

Zugänge: Eljvir Ahmet (SSVg Heiligenhaus)

Abgänge: Ahmet Tugrul Tepebas (SSVg Heiligenhaus), Rene Burczyk (SSVg Heiligenhaus), Ibrahim Bayraktar (SSVg Heiligenhaus), Leon Fritsch (DJK Blau-Weiß Mintard), Enes Isiktas (Ziel unbekannt), Muhammet Isiktas (Ziel unbekannt), Lukas Malte Elsner (SSVg Velbert II), Alper Islam (SC Velbert), Eljvir Ahmet (SSVg Heiligenhaus), Mika Mrstik (1. FC Wülfrath), Sedat Disci (Vereinslos), Sohail Nadi (SV Biemenhorst), Enes Isiktas (TuS Asterlagen), Muhammet Isiktas (TuS Asterlagen), Bright John Essien (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Sedat Disci (VfB Frohnhausen), Berat Arican (Mülheimer FC 97), Enes Cakir (Mülheimer FC 97), Takamasa Kaneko (1. FC Wülfrath), Emre Kocamaz (SpVgg Erle 19)



Fortuna Bottrop

Trainer: Sebastian Stempel

Zugänge: Sebastian Stempel (VfL Grafenwald), Thilo Grollmann (Rhenania Bottrop), Elyes Tebourski (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Emre Kilic (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Jonas Justus (Fortuna Bottrop), Ramon Langnickel (Fortuna Bottrop), Marcel Hegemann (VfL Grafenwald), Fynn Henkel (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Amanuel Haile (SC Buschhausen 1912), Hussein Solh (SC 1920 Oberhausen), Ilias Kadi (BV Rentfort), Niklas Wenderdel (Rhenania Bottrop), Luca Fischer (Rhenania Bottrop), Ben Maarten Jansen (Rhenania Bottrop), Jan Larisch (Rhenania Bottrop), Hannes Ostgathe (Rhenania Bottrop), Lennart Dickmann (Rhenania Bottrop), Dietmar Dieske (Rhenania Bottrop)

Abgänge: Marco Hoffmann (VfB Bottrop), Luca Bergermann (SuS 21 Oberhausen), Sascha Wisniowski (VfB Bottrop), Ilias Kadi (BV Rentfort), Fynn Henkel (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Nils Peltzer (Preußen Eiberg), Hürkan Kindac (SuS 21 Oberhausen)



Heisinger SV

Trainer: Slavko Franjic

Zugänge: Luca Krämer (ESC Rellinghausen), Jonas Lippeck (SpVgg Steele), Jan-Lukas Lippeck (SpVgg Steele), Marvin Prellwitz (TuSEM Essen 1926), Mahdi Srour (Vogelheimer SV), Sabri Lakhdar (Heisinger SV II), Laurenz Constantin Schulz (Heisinger SV II)

Abgänge: Gian-Luca Sabella (Fortuna Bredeney), Philip Hollweg (Karrierende), Tayfun Zmudzinski (Essener SC Preußen)



Rot-Weiss Essen II

Trainer: Stefan Lorenz

Zugänge: Luiz-Simon Kreisköther (SG Essen-Schönebeck), Rawley Watson Ford (SC Wiedenbrück), Marcel Lenz (SSVg Velbert), Flavio Dietz (Rhenania Bottrop), Orcun Mengenli (Rhenania Bottrop), Marvin Backhaus (Rhenania Bottrop)

Abgänge: Maximilian-Valentin Riedel (SpVgg Steele), Mirco Selle (Fortuna Bredeney), Morries Osei Martey (DJK Arminia Lirich 1920), Maurice Möller (Fortuna Bredeney), Luiz-Simon Kreisköther (SG Essen-Schönebeck)



Sportfreunde Königshardt

Trainer: Kenan Hodzic

Zugänge: Simon Palmen (Sportfreunde Hamborn 07), Silas Baffour (SV Rot-Weiss Mülheim), Tristan Joel Müller (SpVgg Sterkrade 06/07), Luka Gunjevic (SuS Viktoria Wehofen), Muris Kesko (DJK Arminia Klosterhardt II), Michael Amoafo Boateng (Dostlukspor Bottrop zg.), Emir Senguen (DJK Arminia Klosterhardt II), Sven Ebbe Süsselbeck (SuS 09 Dinslaken II), Maurice Gardey (Schwarz-Weiß Alstaden), Daris Bajric (Eigene Jugend), Melvin Thielen (Sportfreunde Königshardt), Felix Knappmann (BWW Langenbochum), Alexander Krobok (Schwarz-Weiß Alstaden)

Abgänge: Kevin Luft (RW Oberhausen II), Phillipp Klempel (RW Oberhausen II), Marlon Römer (DSC Preußen), Ahmed Oweis (1. FC Hirschkamp), Marvin Rissel (TV Jahn Hiesfeld), Fabian Feldermann (RW Oberhausen II), Moritz Wegener (RW Oberhausen II), Melvin Thielen (Sportfreunde Königshardt), Christopher Harder (RW Oberhausen II), Michael Amoafo Boateng (SV Rot-Weiss Mülheim), Mert Kaya (Pausiert), Emir Senguen (Pausiert)



Sportfreunde Niederwenigern II

Trainer: Lars Diefenthal

Zugänge: Paul Beyer (Sportfreunde Niederwenigern), Niklas Lümmer (Sportfreunde Niederwenigern), Marcel Modro (Sportfreunde Niederwenigern), Jan-Philipp Vonk (Sportfreunde Niederwenigern), Nico Van Der Heuvel (Sportfreunde Niederwenigern), Jan-Philipp Vonk (Sportfreunde Niederwenigern III)

Abgänge: Maximilian Luke Wagner (SV Burgaltendorf)



SpVgg Steele

Trainer: Dirk Möllensiep

Zugänge: Ruben Ampong (SG Essen-Schönebeck), Jerome-Marcel Reisig (TuS Essen-West 81), Dominik Marzinzik (), Dominik Faber (), Alexander Piwetz (Duisburger SV 1900), Luis Richard (Mülheimer SV 07), Maximilian-Valentin Riedel (Rot-Weiss Essen II), Pajaziti Kenedi (SV Leithe), Bastian Lübeck (SC Werden-Heidhausen), Christoffer Mbombo (Dostlukspor Bottrop zg.), Phil Thomas (TuS Essen-West 81), Faris Zejnelovic (SpVgg Steele), Stavros Spyrou (SSVg Velbert II), Erol Hermann (Sportfreunde Niederwenigern), Rayan Nachid (FC Kray), Dominik Langenberg ()

Abgänge: Nils Ölcek (SF Wanne-Eickel), Timo Nickel (SG Essen-Schönebeck), Lucas Bellingkrodt (Rhenania Bottrop), Jonas Lippeck (Heisinger SV), Jan-Lukas Lippeck (Heisinger SV), Marc Geißler (Sportfreunde Niederwenigern), Adrian Wolbeck (FC Saloniki Essen), Karsten Meinusch (SG Essen-Schönebeck), Ahrif Wendt (AL-ARZ Libanon), Thomas Cichon (Preußen Eiberg), Aristote Tshiani (Spvgg Meiderich 06/95), Ünsal Durmus (Fatihspor Essen 2001), Muhammed Yusuf Gökceoglu (VfB Waltrop), Fauzani Issa Issaka (TVD Velbert zg.), Maurice Muschalik (ESC Rellinghausen), Ruben Ampong (Dümptener TV), Taha Benhamza (), Samuel Holzmair (), Sebastian Anthony Vincent Obina Jude Ndukwu (), Stavros Spyrou (FC Iraklis Neviges), Taha Benhamza (1. FC Mülheim-Styrum), Max Gerd Nawrath (FC Kray), Samuel Holzmair (SuS Haarzopf)



SpVgg Sterkrade 06/07

Trainer: Lars Mühlbauer

Zugänge: Aaron Langen (Schwarz-Weiß Alstaden), Jannis Heins (FC Sterkrade 72), Ian Kohlgruber (FC Sterkrade 72), Joel Bayram (Sportfreunde Hamborn 07), Justin Wienen (SpVgg Sterkrade 06/07 II)

Abgänge: Fabio Dessi (), Elias Rams (Spvgg Sterkrade-Nord), Andre Frensch (SC Buschhausen 1912), Tristan Joel Müller (Sportfreunde Königshardt), Yevhenii Belmach (SC Buschhausen 1912), Fabio Dessi (SV Rot-Weiß Deuten), Ömer-Faruk Calik (SC 1920 Oberhausen)



Spvgg Sterkrade-Nord

Trainer: Oguzhan Cuhaci

Zugänge: Danny Perenz (), Nick Perenz (), Elias Rams (SpVgg Sterkrade 06/07), Oguzhan Mirac Cengiz (DJK Arminia Klosterhardt), Can Demiregen (DJK Arminia Lirich 1920), Kaan Semiz (VfB Bottrop), Felix Brüggenhorst (Spvgg Sterkrade-Nord), Kevin Corvers (SC Buschhausen 1912), Celil Kuzu (FSV Duisburg), Thuto Schneider (Rhenania Bottrop)

Abgänge: Lasse Dittner (VfB Bottrop), Bezoti Angjellos (RW Oberhausen II), Hamed Abrahimi (RW Oberhausen II), Jason Tylor Romagnoli (), Cedric Roitzheim (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Jonas Kimbesi (Unbekannt), Jonas Kimbesi (DJK Arminia Klosterhardt), Jason Tylor Romagnoli (SC 1920 Oberhausen), Nanouk Dünnwald (1. FC Viersen), Lennart Espenhahn (Blau-Weiß Fuhlenbrock)



SuS Haarzopf

Trainer: Matthias Walter

Zugänge: Ilyas-Aboulkacim Afaya (DJK Adler Union Frintrop), Thierry Buma (DJK Arminia Lirich 1920), Joshua Coffie (DJK Arminia Lirich 1920), Marvin Pape (FC Besa Essen), Samuel Holzmair (SpVgg Steele)

Abgänge: Deniz Hotoglu (SV Borbeck), Oktay Cinar (Fatihspor Essen 2001), Abdelmalik El Ouriachi (SC Werden-Heidhausen), Leon Zamljen (NK Croatia Essen)



SV Burgaltendorf

Trainer: Andreas Krippel

Zugänge: Jason-Lee Gerhardt (Sportfreunde Niederwenigern), Maximilian Luke Wagner (Sportfreunde Niederwenigern II), Laurin Kamperhoff (SC Obersprockhövel), Schevan Rascho (), Nico Van Der Heuvel ()

Abgänge: Nicolas Isho (ESC Rellinghausen II), Sascha Hense (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Nils Honisch (SpVgg Stadtamhof Rgb.)



TuSEM Essen 1926

Trainer: Lucas Bründermann

Zugänge: Sergej Stahl (Sportfreunde Niederwenigern), Frederick Gipper (TuSEM Essen 1926 III zg.), Jascha Valentin Laaks (TuSEM Essen 1926 III zg.), Philipp Alexander Glahn (SG Essen-Schönebeck), Jonas Eicke (SG Essen-Schönebeck), Marcel Zimmermann (TuSEM Essen 1926 III zg.), Sven Kersten (TuSEM Essen 1926 III zg.), Robert Allwermann (TuSEM Essen 1926 III zg.), Fabian Horn (TuSEM Essen 1926 III zg.)

Abgänge: Mika Luis Pfundner (Vogelheimer SV), Cem Avci (Vogelheimer SV), Erol Serin (Ballfreunde Bergeborbeck), Mahmud Harb (TuS Essen-West 81), Marvin Prellwitz (Heisinger SV), Leon Isselmann (Hertha BSC III)



VfB Frohnhausen

Trainer: Chamdin Said

Zugänge: Samir Laskowski (SC Frintrop 05/21), Kevin Zamkiewicz (TGD Essen-West), Rida Hallak (Fortuna Bredeney), Kerem-Ali Temur (Türkiyemspor Essen), Klaus Scholz (), Prince Chigamezu Igbozuruike (GSG Duisburg), Milad Mansoori (RuWa Dellwig), Sedat Disci (FC Blau-Gelb Überruhr), Florian Usein (ETB Schwarz-Weiß Essen)

Abgänge: Kai Brose (TuS Essen-West 81), Maurice Pascal Walz (SV Horst-Emscher 08), Poyraz-Can Sahin (Türkiyemspor Essen), Abel Hagos (SSVg Velbert II), Andre Bley (Pausiert), Glory Samuel Kamamona (Vogelheimer SV), Kevin Emil Friessner Montas (Pausiert), Pier Schulz (Karriereende)



Vogelheimer SV

Trainer: Carsten Isenberg

Zugänge: Mika Luis Pfundner (TuSEM Essen 1926), Fouad Zaitouni (Bader SV 91 zg.), Cem Avci (TuSEM Essen 1926), Mihajlo Davidovic (RuWa Dellwig), David Dottai (SpVg Schonnebeck II), Rupeshwar Arumugam (RuWa Dellwig), Obiora Uzukwu (FC Kray), Glory Samuel Kamamona (VfB Frohnhausen), Mohammed Hassouni (SSVg Velbert), Haruto Ishizaki (Viktoria Buchholz), Avni Yirmibes (SG Essen-Schönebeck), Diego Sossong Bautista (VfB Bottrop), Noah Kruse (SG Essen-Schönebeck)

Abgänge: Yasin Kinik (), Bünyamin Yigit (), Leon Petrovic (), Mahdi Srour (), Burak Pakdemirli (TGD Essen-West), Marvin Abeijon (SV Borbeck), Mahdi Srour (Heisinger SV), Yassine Bel-Mustapha (SV Genc Osman Duisburg), Rupeshwar Arumugam (RuWa Dellwig), Parham Nasrollahzadeh Jirandehi (RuWa Dellwig)