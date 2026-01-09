Wintertransfers der Bezirksliga 3 - alle Zugänge und Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3 - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Mönchengladbach
Trainer: Dennis Krause
Zugänge: Asim Göksu (Türkiyemspor Mönchengladbach), Philip Welzer (SpVg Odenkirchen III), Safer Erdogan (VfR Krefeld-Fischeln), Tayfun Yilmaz (), Dennis Krause (Vereinslos)
Abgänge: Jasin Al-Zaben (SV Schelsen), Umut Akis (SV Schelsen), Altan Oktay Akkas (Türkiyemspor Mönchengladbach)
1. FC Viersen
Trainer: Stephan Houben
Zugänge: Patrick Roellen (SC Hardt), Georgios Giannakidis (), Kevin Weggen (FC Büderich), Leonard Lekaj (SC Kapellen-Erft), Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro (VfB Homberg), Tiago Simoes Correia (SV Lürrip), Lazaros Iliadis (SC Union Nettetal II), Peter Okafor (VSF Amern), Kevin Pflipsen ()
Abgänge: Thorsten Kirchenwitz (DJK Hehn), Jan Hendrik Heynckes (Ziel unbekannt), Isaac Bortsie (Ziel unbekannt), Khalid Omeirat (Ziel unbekannt), Noah Benjamin Thimm (Ziel unbekannt), Adnan Aoudou (Ist nach Köln umgezogen), Nourlaye Bance (Ziel unbekannt), Isaac Bortsie (Ziel unbekannt), Rabbi Tony Da Silva (Ziel unbekannt), Nanouk Dünnwald (Ziel unbekannt), Kevin Pflipsen (Pausiert), Sandro Santos Ferreira (Ziel unbekannt), Alexander Schneider (Ziel unbekannt), Noah Benjamin Thimm (Ziel unbekannt), Sandro Santos Ferreira (Rheydter SV), Rabbi Tony Da Silva (TuS Asterlagen)
CSV Marathon Krefeld
Trainer: Onur Özkaya
Zugänge: Alexander Siepmann (VfL Tönisberg), Aljusan Jasarov (VfR Krefeld-Fischeln), Ekrem Aksu (ESV Hohenbudberg)
Abgänge: Leart Prebreza (TuS Wickrath), Gianni Wittenberg (SuS Krefeld), Stefan Giesen (), Ryo Kawase (zurück nach Japan), Stefan Giesen (DJK VfL Willich II)
DJK Fortuna Dilkrath
Trainer: Björn Feldberg
Zugänge: Maik Rütten (), Burhan Kazmaci (TIV Nettetal), Joel Dassen (VfL Jüchen-Garzweiler)
Abgänge: Jonas Gries (TIV Nettetal), Jannick Gries (TIV Nettetal)
OSV Meerbusch
Trainer: Dominik Voigt
Zugänge: keine
Abgänge: Noah Papenfuss (TuS Wickrath)
SC St. Tönis 1911/20 II
Trainer: Florian Verhaag
Zugänge: keine
Abgänge: Felix Seifert (), Felix Seifert (TSV Meerbusch II)
SC Union Nettetal II
Trainer: Marco Stenzel
Zugänge: keine
Abgänge: Lazaros Iliadis (Unbekannt), Keltone Silva (Unbekannt), Lazaros Iliadis (1. FC Viersen)
Sportfreunde Neuwerk
Trainer: Erdogan Karaca
Zugänge: Vadim Shkolnik (SV Lürrip)
Abgänge: keine
SpVg Odenkirchen
Trainer: Simon Sommer
Zugänge: Malik Sinanovic (TuS Grevenbroich), Dzenan Sinanovic (TuS Grevenbroich), Daniel Pfaffenroth (SC Union Nettetal), Samuelson Forestal (Victoria Mennrath), Jonas Derrix (SV Lürrip)
Abgänge: keine
SSV Grefrath 1910/24
Trainer: Alexander Thamm
Zugänge: keine
Abgänge: Meshach Djabare (TuRa Brüggen II)
SV Lürrip
Trainer: Ulrich Hamans
Zugänge: Ulrich Hamans (Rheydter SV II), Pascal Faets (Rheydter SV II), Philipp Sasse (Rheydter SV II), Sebastian Hamans (Rheydter SV II), Ilkin Aliyev (Rheydter SV II), Thomas Pesch (Rheydter SV II), Bremar Kalaf (Rheydter SV II), Moritz Kehlen (Rheydter SV II), Leonardo Selimovic (Rheydter SV II), Oliver Hermges (Rheydter SV II), Simon Leuchtenberg (Reaktiviert), Ousmane Sylla (SC Rheindahlen), Mehmet-Kaan Ilgörmez (Reaktiviert), Nico Kowalewicz (SC Waldniel), Aslan Yusuf Ergül (Reaktiviert), Mohammed Abd Erraouf Achouri (Rheydter SV)
Abgänge: Tim Bekkers (TuS Wickrath), Silvio Cancian (TuS Wickrath), Marc Klunk (Red Stars Mönchengladbach), Vadim Shkolnik (Sportfreunde Neuwerk), Saher Kalaf (Polizei SV Mönchengladbach), Jonas Derrix (SpVg Odenkirchen), Tiago Simoes Correia (1. FC Viersen), Marwin Tim Bachmann (SC Hardt), Yannick Müller (Fortuna Mönchengladbach)
Thomasstadt Kempen
Trainer: Andre Meier
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Krefeld-Bockum
Trainer: Tino Reucher
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TuRa Brüggen
Trainer: Markus Müller
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Türkiyemspor Mönchengladbach
Trainer: Cafer Kapkara, Ufuk Isik
Zugänge: Atabey Kaplan (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Nico Wachmeister (SVG Neuss-Weissenberg), Altan Oktay Akkas (1. FC Mönchengladbach), Noah Villanueva (Rheydter SV II), Ouassim Jadaoun (BW Meer)
Abgänge: Asim Göksu (1. FC Mönchengladbach), Ahmet Kaplan (DJK/VfL Giesenkirchen II), Oussama Mansour (DJK Hehn), Ali Efe Barbaros (Unbekannt)
TuS Wickrath
Trainer: Gianluca Nurra
Zugänge: Kevin Wolfs (), Dennis Richter (), Leart Prebreza (CSV Marathon Krefeld), Tim Bekkers (SV Lürrip), Silvio Cancian (SV Lürrip), Noah Papenfuss (OSV Meerbusch), Yusuf Sahin (SG Unterrath), Arian Tolaj (SV 1909 Otzenrath)
Abgänge: Marius Over (SVG Neuss-Weissenberg)
VfL Tönisberg
Trainer: David Machnik, Justin Müller
Zugänge: keine
Abgänge: Alexander Siepmann (CSV Marathon Krefeld)
VfR Krefeld-Fischeln
Trainer: Jakob Scheller
Zugänge: Victor Lopez Martin (TuS Wickrath), Leander Boden (VfB 03 Hilden II), Amir Alili (Sportfreunde Vorst)
Abgänge: Fabio Minino (unbekannt), Ronny Kockel (TSV Meerbusch II), Dominik Zagrovic (SV Genc Osman Duisburg), Daniel Viktor Weiz (SV 08/29 Friedrichsfeld), Safer Erdogan (1. FC Mönchengladbach), Aljusan Jasarov (CSV Marathon Krefeld), Isa Russell Mohammed (FC Hellas Krefeld)
