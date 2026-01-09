Wintertransfers der Bezirksliga 4 - alle Zugänge und Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4 - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

Alemannia Pfalzdorf

Trainer: Raphael Erps

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Borussia Veen

Trainer: Lukas Höptner, Alexander Wisniewski

Zugänge: keine

Abgänge: keine



DJK Twisteden

Trainer: Marcel te Nyenhuis

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Hamminkelner SV

Trainer: Erdal Dasdan

Zugänge: Jan Nepicks (SuS Wesel)

Abgänge: Nico Lenz (SV Menzelen)



Kevelaerer SV

Trainer: Patrick Znak

Zugänge: keine

Abgänge: Johannes Winthuis (Germania Wemb)



SGE Bedburg-Hau

Trainer: Bernard Alijaj

Zugänge: Louis Hoenselaar (1. FC Lintfort)

Abgänge: Maurice van de Sandt (BV Sturm Wissel), Timon Janssen (1. FC Kleve II)



Sportfreunde 97/30 Lowick

Trainer: Marcus Schaffeld, Marvin Tünte

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Sportfreunde Broekhuysen

Trainer: Sebastian Clarke

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV 08/29 Friedrichsfeld

Trainer: Almir Duric

Zugänge: Tim Schubert (Unbekannt), Amar Kesetovic (ohne Verein), Samid Kurtanovic (Spvgg Meiderich 06/95), Nico Wittwer (MTV Union Hamborn), Daniel Viktor Weiz (VfR Krefeld-Fischeln)

Abgänge: Niklas Jansen (GSV Viktoria Suderwick), Nick Gerritzen (VfB Homberg II)



SV Blau-Weiß Dingden II

Trainer: Dirk Juch

Zugänge: Gerrit Lange (), John Gertzen (SV Biemenhorst), Christian Görkes (reaktiviert)

Abgänge: keine



SV Haldern

Trainer: Christian Böing

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Rindern

Trainer: Christian Roeskens, Marius Krausel

Zugänge: keine

Abgänge: Lennart Plum (SV Grieth)



TSV Weeze

Trainer: Ferhat Ökce

Zugänge: Ben Ten Eyken (Kevelaerer SV)

Abgänge: keine



TuS Stenern

Trainer: Simon Meyering

Zugänge: Luca Wiesmann (Sportfreunde 97/30 Lowick)

Abgänge: keine



TuS Xanten

Trainer: Mirco Dietrich

Zugänge: Mirco Dietrich (Jugend SV Budberg), Zeon Kern (Viktoria Goch II)

Abgänge: Owen James Finnerty (Visum abgelaufen), Marcel Zalewski (Freistellung), Liam Mazlum Leufgen (unbekannt), Marcel Zalewski (Entlassen)



VfL Rhede

Trainer: Niklas Schemmer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Viktoria Goch II

Trainer: Ernes Tiganj

Zugänge: Andre Dinita (TSV Nieukerk)

Abgänge: Zeon Kern (TuS Xanten)



Westfalia Anholt

Trainer: David Kraft

Zugänge: keine

Abgänge: keine

