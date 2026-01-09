Wintertransfers der Bezirksliga 4 - alle Zugänge und Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4 - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
Alemannia Pfalzdorf
Trainer: Raphael Erps
Zugänge: Cedric Kamps (Alemannia Pfalzdorf II)
Abgänge: Admir Bregu (), Cem Artas (SV Rindern), Martin Koenen (Karriereende), Andre Laarmanns (Karriereende), Kay Tönnißen (Karriereende)
Borussia Veen
Trainer: Lukas Höptner, Alexander Wisniewski
Zugänge: Noah Langert (SV Sonsbeck), Alexander Wisniewski (), Julian Schmelzer (), Tim Lange (SV Menzelen), George Michael Wiedemann (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Leon van Bonn (SV Sonsbeck), Jonas van den Brock (Concordia Rheinberg), Leon Winnekens (SV Viktoria Birten), Philipp van Huet (TuS Xanten)
Abgänge: Timo Evertz (Pausiert), Patrick Bertsch (Borussia Veen II), Jan Kallen (Ziel unbekannt), Thomas Haal (Pausiert), Jan Kallen (TuS Xanten), Leon Winnekens (SV Viktoria Birten)
DJK Twisteden
Trainer: Marcel te Nyenhuis
Zugänge: Fabian Rasch (Viktoria Winnekendonk), Leonard Hartings (Kevelaerer SV)
Abgänge: Anthony Heymich (Union Kervenheim zg.), Markus Hierling (SV Nütterden)
Hamminkelner SV
Trainer: Erdal Dasdan
Zugänge: Markus Brucks (SV Blau-Weiß Bienen), Felix Becker (SV Spellen), Niklas Beuting (SV Brünen), Gianluca Klein (SV Spellen), Jan-Christian Sweers (Hamminkelner SV), Lars Ortius (VfL Rhede), Maurice Grootens (RSV Praest), Till Schürmann (VfL Rhede), Leon Norman Bender (SV Blau-Weiß Dingden), Jan Kreisel (BSV Viktoria Wesel), Fynn Ebbert (reaktiviert), Yannik Boland (Hamminkelner SV), Felix Enk (Hamminkelner SV), Nick-Constantin Otto (Hamminkelner SV), Ole Breuer (Hamminkelner SV), Finn Marten Schürmann (Hamminkelner SV), Morten Gollnick (JSG Hamminkeln/Ringenberg/Berg II), Diyar Coskun (1. FC Bocholt), Jan Nepicks (SuS Wesel)
Abgänge: Jan-Christian Sweers (Hamminkelner SV), Christoph Freund (Karriereende), Berkay Kürekci (Pausiert), Benedikt Bahrenberg (Karriereende), Nico Lenz (SV Menzelen)
Kevelaerer SV
Trainer: Patrick Znak
Zugänge: Tobias Bolz (Arminia Kapellen/Hamb), Malik Bongers (SV Sonsbeck)
Abgänge: Christian Jürgens (SV Veert), Johannes Winthuis (Germania Wemb)
SGE Bedburg-Hau
Trainer: Bernard Alijaj
Zugänge: Niclas Pohle (SV Hönnepel-Niedermörmter), Jendrik-Jan-Alexander Maas (TuS Xanten), Fabio Dittrich (1. FC Kleve), Christoph Gorißen (SGE Bedburg-Hau II), Maurice van de Sandt (JSG SV/SGE Bedburg-Hau), Falko Kersten (Viktoria Goch), Gislain Ngesang (JSG SV/SGE Bedburg-Hau), Lennard Haps (SV Hönnepel-Niedermörmter), Ian van Bebber (SV Hönnepel-Niedermörmter), Maurice Kresimon (SV Hönnepel-Niedermörmter), Louis Hoenselaar (1. FC Lintfort)
Abgänge: Malte Baumeister (Viktoria Goch), Thore Seifert (Viktoria Goch), Jacob Falkhofen (Viktoria Goch), Marten Albrecht (SV Rindern), Louis Hoenselaar (1. FC Lintfort), Jo Voß (SV Schottheide-Frasselt), Sezai Kezer (Karriereende), Lennis Bonnet (1. FC Kleve), Felix Beeker (1. FC Kleve), Jannik Winkels (SGE Bedburg-Hau III), Kosovar Demiri (unbekannt), Leander Derksen (pausiert), Tom Versteegen (pausiert), Kosovar Demiri (1. FC Kleve II), Aaron Kreiß (BV Sturm Wissel), Maurice van de Sandt (BV Sturm Wissel), Timon Janssen (1. FC Kleve II)
Sportfreunde 97/30 Lowick
Trainer: Marcus Schaffeld, Marvin Tünte
Zugänge: Marcus Schaffeld (Sportfreunde 97/30 Lowick II)
Abgänge: Jonas Wenzel (GSV Viktoria Suderwick), Oskar Tünte (GSV Viktoria Suderwick), Ben Schücker (DJK Rhede), Timo Sanders (1. FC Kleve), Tim Bröcking (Westfalia Gemen), Fynn Borremans (Westfalia Gemen), Mika Egeling (SV Biemenhorst), Marco Kämmler (BV Borussia Bocholt), Marvin Müller (), Peter Mayr (), David Hulshorst (SV Blau-Weiß Dingden), Jad Munzer (Viktoria Heiden), Jan Weibring (SV Biemenhorst), Marvin Müller (VfB Rheingold Emmerich), Peter Mayr (SV Rindern)
Sportfreunde Broekhuysen
Trainer: Sebastian Clarke
Zugänge: Tom Beterams (SC Auwel-Holt), Marius Brüx (SC Auwel-Holt), Dennis Belzek (Viktoria Winnekendonk), Philipp Joseph Brock (Viktoria Winnekendonk)
Abgänge: Jiro Jude Maximilian Großhans (), Gian Luca Vins (Sportfreunde Broekhuysen II), Laurenz Thockok (Sportfreunde Broekhuysen II), Maik Weymanns (Karriereende), Yannis Weyers (Pausiert), Jiro Jude Maximilian Großhans (Viktoria Goch II)
SV 08/29 Friedrichsfeld
Trainer: Almir Duric
Zugänge: Lukas Botor (Eintracht Walsum), Joel Grzeskowiak (GSG Duisburg), Gianluca Buhlmann (DJK Lösort Meiderich), Furkan Cagimni (), Tim Schubert (Unbekannt), Amar Kesetovic (ohne Verein), Samid Kurtanovic (Spvgg Meiderich 06/95), Nico Wittwer (MTV Union Hamborn), Daniel Viktor Weiz (VfR Krefeld-Fischeln)
Abgänge: Anton Kötter (TuS Gahlen), Bünyamin Özdemir (SV Rhenania Hamborn), Marek Heuser (), Paul Fengels (STV Hünxe), Daniel Viktor Weiz (VfR Krefeld-Fischeln), Emre Akgün (SV 08/29 Friedrichsfeld II), Pedros Fernandes (SV 08/29 Friedrichsfeld II), Raphael Kcee Anaebo (DJK Arminia Eilendorf), Marek Heuser (SV Blau-Weiß Dingden), Tyler Dylan Kartschewski (TV Voerde), Niklas Jansen (GSV Viktoria Suderwick), Nick Gerritzen (VfB Homberg II)
SV Blau-Weiß Dingden II
Trainer: Dirk Juch
Zugänge: Tim Harbring (SV Blau-Weiß Dingden III), Jonah Koopmann (SV Blau-Weiß Dingden III), Gerrit Lange (), John Gertzen (SV Biemenhorst), Christian Görkes (reaktiviert)
Abgänge: Daniel Simon Kruse (SV Blau-Weiß Dingden III)
SV Haldern
Trainer: Christian Böing
Zugänge: Tim Gebbing (VfL Rhede)
Abgänge: Ole Kook (1. FC Kleve), Joel Ising (RSV Praest), Ruben van de Kamp (VfB Rheingold Emmerich), Justin Ising (SV Haldern II), David Pasz (Karriereende), Julian Otten (Karriereende), Nick Scholten (Pausiert), Felix Unger (Pausiert), Mika Heerink (Pausiert)
SV Rindern
Trainer: Christian Roeskens, Marius Krausel
Zugänge: Marten Albrecht (SGE Bedburg-Hau), Cem Artas (Alemannia Pfalzdorf), Dano Evrard (1. FC Kleve), Marlon Irsch (SSV Reichswalde), Finn Tiemer (RSV Praest), Florian Engelen (JSG Nütterden/Kranenburg), Lukas Kaul (Aus eigener Jugend), Peter Mayr (Sportfreunde 97/30 Lowick)
Abgänge: Jovan Bozan (Karrierende), Marcel Reintjes (Auszeit), Nicola Mölders (Auszeit), Atila Sultan Ercan (Unbekannt), Tristan Zwartjes (Karriereende), Marcel Reintjes (SV Nütterden), Dogan Erkis (Viktoria Goch II), Andy Kaus (Siegfried Materborn), Lennart Plum (SV Grieth)
TSV Weeze
Trainer: Ferhat Ökce
Zugänge: Maik van Teeffelen (TuS Kranenburg), Leon Otten (SV Straelen), Jordi Broekmanns (Eigene Jugend), Luca Leon Heek (Eigene Jugend), Jakob Luis Ecke (Eigene Jugend), Ben Heinemann (Eigene Jugend), Masum Saka (SV Hönnepel-Niedermörmter), Ben Ten Eyken (Kevelaerer SV)
Abgänge: keine
TuS Stenern
Trainer: Simon Meyering
Zugänge: Tom-Luka Wanders (VfL Rhede), Luca Wiesmann (Sportfreunde 97/30 Lowick)
Abgänge: Florian Wiegrink (Sportfreunde 97/30 Lowick II)
TuS Xanten
Trainer: Mirco Dietrich
Zugänge: Frank Ingendahl (), Benjamin Alic (Uedemer SV), Jehovany Pedro da Silva (VfB Marathon Remscheid), Luan Schreiber (GSV Moers), Noah Afonso Malangi (DJK Arminia Lirich 1920), Joris Ofterdinger (Arminia Kapellen/Hamb), Emircan Boran (SSV Lüttingen), Dogan Toprak (SSV Lüttingen), Jan Kallen (Borussia Veen), Jesse Sticklat (TuS Xanten), Juliusz Jedrzejewski (Vereinslos), Liam Mazlum Leufgen (Vereinslos), Mirco Dietrich (Jugend SV Budberg), Zeon Kern (Viktoria Goch II)
Abgänge: Tim-Luca Reuters (SV Sonsbeck II), Lukas Vengels (Büdericher SV), Jendrik-Jan-Alexander Maas (SGE Bedburg-Hau), Marcel Timm (SV Menzelen), Lars Neinhuis (SSV Lüttingen), Lars van Schyndel (SSV Lüttingen), Marius Neinhuis (SSV Lüttingen), Luigi Lo Curto (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Philipp van Huet (Borussia Veen), Tim Bessler (SV Issum), Sebastian Scholten (DJK Labbeck/Uedemerbruch), Owen James Finnerty (Visum abgelaufen), Marcel Zalewski (Freistellung), Liam Mazlum Leufgen (unbekannt), Marcel Zalewski (Entlassen)
VfL Rhede
Trainer: Niklas Schemmer
Zugänge: Luca Maximilian Schultze (), Leon Franken (RSV Praest), Nils Wenk (VfL Rhede), Lukas Holtwick (TuB Bocholt)
Abgänge: Tom-Luka Wanders (TuS Stenern), Lars Ortius (Hamminkelner SV), Tim Gebbing (SV Haldern), Luis Moddenborg (SV Biemenhorst III)
Viktoria Goch II
Trainer: Ernes Tiganj
Zugänge: Leon Knak (Uedemer SV), Jiro Jude Maximilian Großhans (Sportfreunde Broekhuysen), Jakob Wennekers (Viktoria Goch), Max Hebben (Viktoria Goch), Pascal Mollenhauer (Viktoria Goch), Elion Beqiraj (Viktoria Goch), Zeon Kern (SV Hönnepel-Niedermörmter), Lucien Fabrice Boyata (SV Hönnepel-Niedermörmter), Igor Puschenkow (Viktoria Winnekendonk), Florian Lebsuch (SV Asperden), Dogan Erkis (SV Rindern), Andre Dinita (TSV Nieukerk)
Abgänge: Michael Pietersma (Karriereende), Michael Nölle (Karriereende), Besar Amzai (Karriereende), Michael Nölle (Viktoria Goch IV), Michael Pietersma (Viktoria Goch IV), Zeon Kern (TuS Xanten)
Westfalia Anholt
Trainer: David Kraft
Zugänge: Silas Bergerfurth (FC Olympia Bocholt), Pierre Weyerhorst (RSV Praest)
Abgänge: Thomas Borchard (Karriereende), Tim Schwung (Karriereende), Felix Schirrmacher (Karriereende), Lukas Strube (SV Bislich)
