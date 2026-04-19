Samet Altun schnappt sich den Kreisliga-Rekord

Samet Altun ist nun Rekordtorschütze! – Foto: Robin Chaya

Spieltag 28 in der Kreisliga A Moers: Der FC Neukirchen-Vluyn II hat schon am Donnerstag gespielt und gewonnen . Samet Altun bricht mit vier Treffern den Torrekord, während TV Asberg und SSV Lüttingen im Titelrennen weiter Druck machen. Der SV Budberg II erhält kampflos die Punkte.

Der ESV Hohenbudberg hat abermals hoch gewonnen und den FC Viktoria Alpen mit 9:0 überrollt, doch im Mittelpunkt stand ein einzelner Spieler: Samet Altun. Mit vier Treffern (5., 36., 65., 71.) schraubte der Torjäger sein Konto auf nun 52 Saisontore und übertraf damit den bisherigen Bestwert von Felix Terlinden aus der Saison 2022/23.

Früh brachte Altun seine Mannschaft in Führung, ehe sich die Gastgeber insgesamt in einen Rausch spielten. Zwischenzeitlich erhöhten Luca Heckt, Boris Vertkin und später Julian Thiel sowie Chris Exner, doch immer wieder war es Altun, der die Partie prägte und mit seinen Treffern den Unterschied machte. Den Schlusspunkt setzte Jawad Ali. Mit diesem Kantersieg festigt Hohenbudberg Rang vier und bleibt in Schlagdistanz zu Platz drei, während Alpen weiter im unteren Tabellendrittel feststeckt.

Der SV Millingen bestätigt seinen Aufwärtstrend und besiegt den SV Sonsbeck II mit 3:2. Nach einem frühen Rückstand drehten die Gastgeber die Partie noch vor der Pause, als ein Eigentor von Alexander Leurs, sowie Treffer von Steven Schön und Nico Parthum für eine klare Führung sorgten. Sonsbeck kam in der Nachspielzeit noch einmal heran, doch Millingen bringt den Vorsprung über die Zeit und hält damit Anschluss im Tabellenkeller.

Der GSV Moers II setzt sich mit 2:0 beim FC Moers-Meerfeld durch und verschafft sich etwas Luft im Tabellenkeller. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Naim Aziz Hajjaoui die Gäste in Führung, ehe Nico Juan Huylmans in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte. Moers II verbessert sich damit im unteren Tabellenbereich, während Meerfeld weiter in der gefährdeten Zone bleibt.

Der Büdericher SV hat beim SV Schwafheim II nichts anbrennen lassen und sich deutlich mit 4:0 durchgesetzt. Früh sorgten Markus Dachwitz und Sascha Ströter für klare Verhältnisse, wobei Ströter im zweiten Durchgang seinen zweiten Treffer nachlegte. Den Schlusspunkt setzte Egzon Kokolari, sodass Büderich sich im gesicherten Mittelfeld festsetzt, während Schwafheim II weiter abgeschlagen bleibt.

Der TV Asberg verteidigt die Tabellenführung und setzte sich in einer torreichen Partie mit 7:3 gegen den SV Schwafheim durch. Dabei legten die Gastgeber früh den Grundstein, denn Serhat Karabulut traf doppelt binnen weniger Minuten und brachte sein Team komfortabel in Führung. Schwafheim verkürzte durch Christoph Pinske, doch Asberg blieb tonangebend, wobei Karabulut seinen dritten Treffer nachlegte. Im weiteren Verlauf sorgten Alen Brajic und insbesondere Junior Holzum, der ebenfalls doppelt traf, für klare Verhältnisse, während Schwafheim durch Peter Steinbach und Nico Prehn noch Ergebniskosmetik betrieb. Asberg baut damit seine Spitzenposition aus, während Schwafheim im gesicherten Mittelfeld bleibt. Der SV Bubderg II bekommt aber die Punkte aus dem Rheinberg-Spiel zugesprochen und hätte dann ebenfalls 67 Punkte.

Der VfL Rheinhausen hat sich mit 4:2 bei der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen durchgesetzt und wichtige Punkte im Mittelfeld gesammelt. Nach der Führung durch Marco Koske entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Rheurdt zunächst ausglich. Doch Rheinhausen zog innerhalb weniger Minuten davon, als Cankut Bastutan, Mika Krappe und erneut Koske trafen. Der späte Treffer von Marvin Kowalewski hatte nur noch statistischen Wert. Rheinhausen verschafft sich damit etwas Luft, während Rheurdt den Anschluss nach oben verpasst.

Der SSV Lüttingen bleibt im Titelrennen und setzte sich beim Rumelner TV mit 5:4 durch – in einer Partie, die über die gesamte Spielzeit von Offensivaktionen geprägt war. Früh brachten Lars van Schyndel und Julian Rüttermann die Gäste in Führung, ehe Rumeln noch vor der Pause verkürzte. Nach dem Seitenwechsel zog Lüttingen erneut davon, wobei Janik Schweers mit zwei Treffern maßgeblich am zwischenzeitlichen 4:1 beteiligt war. Rumeln gab sich jedoch nicht geschlagen und arbeitete sich Tor um Tor zurück, sodass es in der Schlussphase noch einmal eng wurde. Den entscheidenden Treffer setzte Björn Hopmann, ehe Rumeln in der Nachspielzeit nur noch verkürzen konnte.

Mangels Personal verzichtet Concordia Rheinberg auf das Derby gegen den SV Budberg II.

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Moers-Meerfeld

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - TV Asberg

So., 26.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Concordia Rheinberg

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 26.04.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Millingen

So., 26.04.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim II

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - ESV Hohenbudberg



30. Spieltag

Do., 30.04.26 20:00 Uhr Rumelner TV - VfL Rheinhausen

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - GSV Moers II

So., 03.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Menzelen

So., 03.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 03.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SSV Lüttingen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Sonsbeck II

So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - TV Asberg

So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Budberg II

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