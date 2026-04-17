 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Jos Brunck schießt Neukirchen-Vluyn II gegen Menzelen auf Rang 4

Kreisliga A Moers: SV Millingen schlägt SV Schwafheim II deutlich und wahrt Hoffnung im Tabellenkeller, während durch Rheinbergs Rückzug neue Chancen im Abstiegskampf entstehen.

von André Nückel · Heute, 08:38 Uhr · 0 Leser
Jos Brunck schießt den FCNV auf Rang vier.
Jos Brunck schießt den FCNV auf Rang vier. – Foto: S.W.

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Kreisliga A Moers
SV Millingen
Schwafheim II
Yannick Alexander Saunus
Yannick Alexander Saunus
Jos Brunck
Jos Brunck

Der 27. Spieltag der Kreisliga A Moers wurde erst am Dienstagabend mit dem Duell zwischen dem SV Millingen und dem SV Schwafheim II beendet. Letzter gegen Vorletzter, doch es war mehr als ein Kellerduell. Der SV Millingen nutzt die neue Hoffnung im Tabellenkeller und schickt den SV Schwafheim II deutlich nach Hause.

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Nachholspiel: Millingen gegen Schwafheim II

Di., 14.04.2026, 19:30 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
5
0
Abpfiff

Im direkten Duell der beiden abgeschlagenen Teams der Kreisliga A Moers zeigte der SV Millingen, dass er die veränderte Ausgangslage im Tabellenkeller angenommen hat, und setzte sich gegen den SV Schwafheim II klar mit 5:0 durch. Damit hält sich der Tabellenletzte zumindest die minimale Chance offen, im Saisonendspurt noch einmal an Boden gutzumachen. Insbesondere, weil durch den angekündigten Rückzug von Concordia Rheinberg ein zusätzlicher Platz frei werden könnte. Dabei legten die Gastgeber früh den Grundstein für den deutlichen Erfolg, denn Yannick Alexander Saunus brachte sein Team bereits nach elf Minuten in Führung und legte wenig später nach, als er in der 26. Minute zum 2:0 erhöhte. Schwafheim II fand kaum Zugriff auf die Partie und geriet noch vor der Pause weiter ins Hintertreffen, als Leon Fabian Binias unglücklich ins eigene Tor traf. Nach dem Seitenwechsel blieb Millingen spielbestimmend, ohne jedoch ein Offensivfeuerwerk abzubrennen, sondern vielmehr kontrolliert und zielstrebig zu agieren. Steven Schön erhöhte nach knapp einer Stunde auf 4:0, womit die Partie endgültig entschieden war, ehe Nico Parthum in der Schlussphase den Endstand herstellte.

Für Millingen bedeutet dieser Sieg, dass der Abstand zu den direkten Konkurrenten zumindest nicht weiter anwächst und die Hoffnung auf die Relegation oder sogar mehr bestehen bleibt, während Schwafheim II weiterhin tief im Tabellenkeller verharrt und zunehmend unter Druck gerät. Gerade vor dem Hintergrund möglicher Konstellationen am Saisonende könnte dieser Erfolg für Millingen noch an Bedeutung gewinnen.

Ausgangslage:

Es ist weiterhin möglich, dass kein oder nur ein Bezirksligist aus Moers absteigt - diese Folgen gäbe es. So oder so steht schon fest, dass Concordia Rheinberg am Saisonende freiwillig aus der Kreisliga A zurückzieht und am letzten Spieltag an das Ende rückt. Deshalb winkt Millingen oder Schwafheim II plötzlich die Relegation - vielleicht sogar noch der direkte Klassenerhalt, sollte ein weiteres Team verzichten. Kandidaten dafür gibt es, deshalb ist das Spiel am Dienstagabend tatsächlich eher ein Duell der Hoffnungsvollen.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Gestern, 20:00 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
2
1
Abpfiff

Der FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II hat im Rennen um die vorderen Plätze der Kreisliga A Moers einen weiteren wichtigen Schritt gemacht und sich mit 2:1 gegen den SV Menzelen durchgesetzt. Während die Gastgeber damit Rang vier festigen und den Anschluss an die Spitzengruppe wahren, bleibt Menzelen im engen Mittelfeld stecken und verpasst es, sich weiter nach oben zu orientieren.

Die Partie begann denkbar optimal für Neukirchen-Vluyn, denn bereits nach wenigen Sekunden brachte Miro Dag sein Team mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer gab den Hausherren Sicherheit, ohne dass sie die Begegnung frühzeitig entscheiden konnten. Menzelen blieb im Spiel und nutzte nach einer Stunde seine Gelegenheit, als Mario Alkämper den Ausgleich erzielte und die Partie wieder offen gestaltete. In der Schlussphase entwickelte sich schließlich die entscheidende Phase, in der beide Teams auf den Siegtreffer drängten, wobei sich die Gastgeber effektiver zeigten. Jos Brunck erzielte in der 78. Minute das 2:1 und sorgte damit für die Entscheidung zugunsten der Hausherren.

Mit diesem Erfolg baut Neukirchen-Vluyn II seinen Vorsprung auf die Verfolger aus und bleibt klar auf Kurs Richtung oberes Tabellendrittel, während der SV Menzelen weiterhin im Bereich der Plätze um Rang zehn rangiert und den Anschluss nach oben nicht herstellen kann.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
15:00
Spieltext SV Millingen - SV Sonsbeck II

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
15:15live
Spieltext FC Meerfeld - GSV Moers II

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
15:30
Spieltext Schwafheim II - BüdericherSV

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
15:30live
Spieltext TV Asberg - Schwafheim

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
14:00live
Spieltext Rheurdt-Sch. - VfL R´hausen

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
13:00
Spieltext Hohenbudb. - FC Alpen

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
15:30live
Spieltext Rumelner TV - Lüttingen

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
15:00
Spieltext C. Rheinberg - SV Budberg II

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Moers-Meerfeld
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - TV Asberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim II
So., 26.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Concordia Rheinberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 26.04.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Millingen
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - ESV Hohenbudberg

30. Spieltag
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - GSV Moers II
So., 03.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Menzelen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 03.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SSV Lüttingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Sonsbeck II
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - TV Asberg
So., 03.05.26 15:30 Uhr Rumelner TV - VfL Rheinhausen
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Budberg II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

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