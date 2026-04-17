Jos Brunck schießt Neukirchen-Vluyn II gegen Menzelen auf Rang 4

Jos Brunck schießt den FCNV auf Rang vier. – Foto: S.W.

Der 27. Spieltag der Kreisliga A Moers wurde erst am Dienstagabend mit dem Duell zwischen dem SV Millingen und dem SV Schwafheim II beendet. Letzter gegen Vorletzter, doch es war mehr als ein Kellerduell. Der SV Millingen nutzt die neue Hoffnung im Tabellenkeller und schickt den SV Schwafheim II deutlich nach Hause.

Es ist weiterhin möglich, dass kein oder nur ein Bezirksligist aus Moers absteigt - diese Folgen gäbe es . So oder so steht schon fest, dass Concordia Rheinberg am Saisonende freiwillig aus der Kreisliga A zurückzieht und am letzten Spieltag an das Ende rückt. Deshalb winkt Millingen oder Schwafheim II plötzlich die Relegation - vielleicht sogar noch der direkte Klassenerhalt, sollte ein weiteres Team verzichten. Kandidaten dafür gibt es, deshalb ist das Spiel am Dienstagabend tatsächlich eher ein Duell der Hoffnungsvollen.

Für Millingen bedeutet dieser Sieg, dass der Abstand zu den direkten Konkurrenten zumindest nicht weiter anwächst und die Hoffnung auf die Relegation oder sogar mehr bestehen bleibt, während Schwafheim II weiterhin tief im Tabellenkeller verharrt und zunehmend unter Druck gerät. Gerade vor dem Hintergrund möglicher Konstellationen am Saisonende könnte dieser Erfolg für Millingen noch an Bedeutung gewinnen.

Im direkten Duell der beiden abgeschlagenen Teams der Kreisliga A Moers zeigte der SV Millingen, dass er die veränderte Ausgangslage im Tabellenkeller angenommen hat, und setzte sich gegen den SV Schwafheim II klar mit 5:0 durch. Damit hält sich der Tabellenletzte zumindest die minimale Chance offen, im Saisonendspurt noch einmal an Boden gutzumachen. Insbesondere, weil durch den angekündigten Rückzug von Concordia Rheinberg ein zusätzlicher Platz frei werden könnte. Dabei legten die Gastgeber früh den Grundstein für den deutlichen Erfolg, denn Yannick Alexander Saunus brachte sein Team bereits nach elf Minuten in Führung und legte wenig später nach, als er in der 26. Minute zum 2:0 erhöhte. Schwafheim II fand kaum Zugriff auf die Partie und geriet noch vor der Pause weiter ins Hintertreffen, als Leon Fabian Binias unglücklich ins eigene Tor traf. Nach dem Seitenwechsel blieb Millingen spielbestimmend, ohne jedoch ein Offensivfeuerwerk abzubrennen, sondern vielmehr kontrolliert und zielstrebig zu agieren. Steven Schön erhöhte nach knapp einer Stunde auf 4:0, womit die Partie endgültig entschieden war, ehe Nico Parthum in der Schlussphase den Endstand herstellte.

Der FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II hat im Rennen um die vorderen Plätze der Kreisliga A Moers einen weiteren wichtigen Schritt gemacht und sich mit 2:1 gegen den SV Menzelen durchgesetzt. Während die Gastgeber damit Rang vier festigen und den Anschluss an die Spitzengruppe wahren, bleibt Menzelen im engen Mittelfeld stecken und verpasst es, sich weiter nach oben zu orientieren.

Die Partie begann denkbar optimal für Neukirchen-Vluyn, denn bereits nach wenigen Sekunden brachte Miro Dag sein Team mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer gab den Hausherren Sicherheit, ohne dass sie die Begegnung frühzeitig entscheiden konnten. Menzelen blieb im Spiel und nutzte nach einer Stunde seine Gelegenheit, als Mario Alkämper den Ausgleich erzielte und die Partie wieder offen gestaltete. In der Schlussphase entwickelte sich schließlich die entscheidende Phase, in der beide Teams auf den Siegtreffer drängten, wobei sich die Gastgeber effektiver zeigten. Jos Brunck erzielte in der 78. Minute das 2:1 und sorgte damit für die Entscheidung zugunsten der Hausherren.

Mit diesem Erfolg baut Neukirchen-Vluyn II seinen Vorsprung auf die Verfolger aus und bleibt klar auf Kurs Richtung oberes Tabellendrittel, während der SV Menzelen weiterhin im Bereich der Plätze um Rang zehn rangiert und den Anschluss nach oben nicht herstellen kann.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Millingen SV Millingen SV Sonsbeck SV Sonsbeck II 15:00 PUSH

Spieltext SV Millingen - SV Sonsbeck II

Spieltext FC Meerfeld - GSV Moers II

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr SV Schwafheim Schwafheim II Büdericher SV BüdericherSV 15:30 PUSH

Spieltext Schwafheim II - BüdericherSV

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr TV Asberg TV Asberg SV Schwafheim Schwafheim 15:30 live PUSH

Spieltext TV Asberg - Schwafheim

Spieltext Rheurdt-Sch. - VfL R´hausen

Spieltext Hohenbudb. - FC Alpen

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr Rumelner TV Rumelner TV SSV Lüttingen Lüttingen 15:30 live PUSH

Spieltext Rumelner TV - Lüttingen

Spieltext C. Rheinberg - SV Budberg II

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Moers-Meerfeld

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - TV Asberg

So., 26.04.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim II

So., 26.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Concordia Rheinberg

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 26.04.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Millingen

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - ESV Hohenbudberg



30. Spieltag

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - GSV Moers II

So., 03.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Menzelen

So., 03.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 03.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SSV Lüttingen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Sonsbeck II

So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - TV Asberg

So., 03.05.26 15:30 Uhr Rumelner TV - VfL Rheinhausen

So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Budberg II

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