Warum Patrick Heydrich geht – und wer als Nachfolger gehandelt wird Beim A-Ligisten GSV Moers II kündigt Trainer Patrick Heydrich überraschend seinen Rückzug an – nach nur einer Saison. Hinter den Kulissen laufen schon Gespräche mit einem möglichen Nachfolger. Ein Detail aus diesen Unterhaltungen könnte das Team enorm verbessern. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Heydrich verlässt den GSV am Saisonende – Foto: GSV Moers

Beim A-Ligisten GSV Moers II steht im Sommer ein Wechsel an der Seitenlinie bevor. Trainer Patrick Heydrich wird sein Amt nach nur einer Saison aus privaten Gründen niederlegen. Auch sein Assistent Lars Schenkendorf wird den Klub verlassen. Was ist der Grund – und wer wird als Nachfolger gehandelt?

„Das hat nichts mit dem Verein, der Mannschaft oder der sportlichen Situation zu tun. Ich habe für mich bewusst entschieden, den Stecker zu ziehen. Eine persönliche Auszeit wird mir guttun“, sagt der 39-jährige frühere Coach des TuS Borth. Sportlich zeigte die Entwicklung zuletzt klar nach oben: Nach acht Auftaktniederlagen stabilisierte sich der GSV Moers II zunehmend. Trainerwechsel beim GSV Moers II: Heydrichs Rückzug und die Folgen für den Abstiegskampf Durch den angekündigten Rückzug von Concordia Rheinberg hat sich die Ausgangslage im Abstiegskampf zusätzlich verändert. In der Tabelle, die nicht mehr bereinigt wird, belegt der GSV Moers II mit 23 Punkten aktuell den 16. Platz und liegt nur aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs hinter dem Relegationsplatz 15, den derzeit der punktgleiche FC Meerfeld innehat. „Wir wollen uns mit dem Klassenerhalt verabschieden“, stellt Heydrich klar.

Neuer Trainerkandidat: José Antonio Garrido Mira rückt beim GSV Moers II in den Fokus Hinter den Kulissen laufen beim GSV Moers derweil bereits die Planungen für die kommende Spielzeit. Teammanager Andreas Gressl, ebenfalls ein ehemaliger Borther, bleibt an Bord und arbeitet intensiv an einer Nachfolgelösung. Dabei rückt ein Name besonders in den Fokus: José Antonio Garrido Mira, aktuell noch Trainer des B-Liga-Spitzenteams 1. FC Lintfort II, hat seinen Abschied dort bereits angekündigt. „Das ist noch nicht final. Die Gespräche sind aber positiv. Er würde fünf bis sieben Spieler auf gehobenem B-Liga- und A-Liga-Niveau mitbringen", sagt Gressl über den möglichen Wechsel und nennt damit ein ganz wichtiges Detail, das die Mannschaft weiter voranbringen könnte.