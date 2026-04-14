Tabellenführer TV Asberg bricht weiter auseinander

Trainer Mirko Poplawski tritt nicht auf die Euphoriebremse. Zur Winterpause lag seine Mannschaft noch zwölf Punkte zurück, viele sprachen damals nur noch von einem Zweikampf an der Spitze. Der in 2026 noch ungeschlagene SSV führt sogar die Rückrundentabelle an. „Wir fangen jetzt nicht wild an zu träumen, wollen einfach dranbleiben und die Entscheidung so lange wie möglich offenhalten“, betont der Coach und ergänzt. „Wir haben Asberg und Budberg geschlagen, aber es liegt nicht in unserer Hand. Wir sind der Jäger und wollen weiter Druck ausüben.“