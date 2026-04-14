Tabellenführer TV Asberg bricht weiter auseinander

Mit dem 2:0-Auswärtssieg beim SV Menzelen hat der TV Asberg durch die Tore von Alend Said-Ali (15.) und Junior Holzum (64.) zwar die Tabellenführung in der Kreisliga A Moers bestätigt. Nach bereits acht verkündeten Abgängen und dem Trainer-Aus von Michael Hoppesteht seit dem Wochenende fest, dass sieben weitere Leistungsträger den Verein verlassen werden.
Als prominentester Verlust gilt Toptorjäger Serhat Karabulut, den es wie Ogun Sengül zum frisch gebackenen A-Liga-Aufsteiger MSV Moers zieht. Franck Sylla schließt sich dem FC Neukirchen-Vluyn an. Bei Lars Drauschke, Tom Conrad, Aydin Türkeli und Michel Müller ist das neue Ziel noch unbekannt. „Es sieht so aus, dass am Ende nicht viele Spieler übrig bleiben, auch wenn der Vorstand noch versucht, den einen oder anderen Spieler zu überzeugen“, erklärt der scheidende Co-Trainer Gabriel Graeber.
Der punktgleiche Verfolger SV Budberg II besiegte parallel den Rumelner TV mit 2:1. Benedikt Franke schnürte einen Doppelpack. Das Topspiel des 27. Spieltags entschied der Tabellendritte SSV Lüttingen deutlich für sich. Gegen den personell dünn besetzten Vierten ESV Hohenbudberg feierten die „Fischerdörfler“ einen klaren 5:1-Erfolg. Janik Schweers und Lars van Schyndel (je zwei Tore) und ein Eigentor von Mikail van der Linden ließen die Gastgeber jubeln. Durch den Sieg bleibt Lüttingen mit vier Punkten Rückstand auf das Führungsduo weiter in Schlagdistanz.
Trainer Mirko Poplawski tritt nicht auf die Euphoriebremse. Zur Winterpause lag seine Mannschaft noch zwölf Punkte zurück, viele sprachen damals nur noch von einem Zweikampf an der Spitze. Der in 2026 noch ungeschlagene SSV führt sogar die Rückrundentabelle an. „Wir fangen jetzt nicht wild an zu träumen, wollen einfach dranbleiben und die Entscheidung so lange wie möglich offenhalten“, betont der Coach und ergänzt. „Wir haben Asberg und Budberg geschlagen, aber es liegt nicht in unserer Hand. Wir sind der Jäger und wollen weiter Druck ausüben.“