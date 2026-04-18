Viktoria Alpen stellt Weichen für neue Saison

Zehn Spieltage ist die Rückrunde der Kreisliga A alt. Drei Mannschaften warten immer noch auf den ersten Dreier. Zu dem erfolglosen Trio gehört Viktoria Alpen. Das Team von Tobias Schmitz holte erst einen Zähler in 2026 und ist mit der mickrigen Ausbeute bislang die schlechteste Mannschaft der zweiten Saisonhälfte. So muss die Viktoria mehr denn je um den Klassenerhalt zittern, es droht der Umweg Relegationsrunde. Während es sportlich also nicht rund läuft, steht der Kader für die kommende Spielzeit bereits.
„Alle Spieler aus dem aktuellen Kader werden bleiben“, sagt Schmitz auf Nachfrage. Der Coach hatte bereits zum Jahreswechsel verlängert. Und er wird zur kommenden Saison einen weiteren Co-Trainer bekommen. Christian Hackmann, bislang Spieler, hört auf und möchte Schmitz mit Dominik Konzen unterstützen. Ulrich Rassier bleibt als Teammanager dabei.
Zwei externe Neuzugänge sind fix. Defensivmann Jerome Laukamp debütierte bereits am vergangenen Sonntag beim 0:3 gegen die Spvgg Rheurdt-Schaephuysen. „Er hatte fünf Jahre pausiert und davor in der Jugend für den VfB Homberg in der Niederrheinliga gespielt“, meint Schmitz. Verteidiger Finn Schulz kommt von Concordia Rheinberg, wo sich die Mannschaft nach dieser Saison auflösen wird. Joel Nowak, bereits als Frühsenior im Alpener Kader, wird dabei bleiben. Gesucht werde noch ein Torwart, so Schmitz.
Dass die Viktoria seit Mitte Dezember auf einen A-Liga-Sieg wartet, hat auch mit den Ausfällen von Leistungsträgern zu tun. Alle voran Top-Torjäger Nils Speicher (26 Treffer in dieser Spielzeit), der sich einen Muskelfaserriss zugezogen und in dieser Woche mit dem Lauftraining begonnen hat.
Schmitz: „Wir müssen den Blick nach unten werfen. Die entscheidenden Wochen fangen für uns nach dem Spiel gegen den Rumelner TV an. Dann geht’s gegen die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.“ An diesem Sonntag stehen die Alpener, die mit 27 Punkten auf Tabellenplatz 14 liegen, zunächst wieder vor einer hohen Hürde. Es wartet mit dem ESV Hohenbudberg die torgefährlichste Mannschaft der A-Liga.