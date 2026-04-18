Viktoria Alpen stellt Weichen für neue Saison

Dass die Viktoria seit Mitte Dezember auf einen A-Liga-Sieg wartet, hat auch mit den Ausfällen von Leistungsträgern zu tun. Alle voran Top-Torjäger Nils Speicher (26 Treffer in dieser Spielzeit), der sich einen Muskelfaserriss zugezogen und in dieser Woche mit dem Lauftraining begonnen hat.

Schmitz: „Wir müssen den Blick nach unten werfen. Die entscheidenden Wochen fangen für uns nach dem Spiel gegen den Rumelner TV an. Dann geht’s gegen die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.“ An diesem Sonntag stehen die Alpener, die mit 27 Punkten auf Tabellenplatz 14 liegen, zunächst wieder vor einer hohen Hürde. Es wartet mit dem ESV Hohenbudberg die torgefährlichste Mannschaft der A-Liga.