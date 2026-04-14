Concordia Rheinberg will freiwillig absteigen

An eine baldige Rückkehr in die A-Liga denkt bei Concordia Rheinberg übrigens niemand. „Es gibt keinen Fünfjahresplan oder dergleichen. Unser Fokus liegt auf der Jugendarbeit. Sollten wir 2030 immer noch in der C-Liga spielen, dann ist das eben so“, bekräftigt Baumbach, der auch in der Spielzeit 2026/27 das Concordia-Trikot tragen möchte.

Aus dem aktuellen A-Liga-Kader wollen auch Henrik van de Mötter, Joel Vallender sowie Max Knöpel weiter für Rheinberg in der C-Liga kicken. „Es gibt zwei, drei weitere Spieler, die derzeit verletzt sind, die überlegen, zu bleiben“, weiß Baumbach. Die Urgesteine Christoph Berghausen und Björn Kluth beenden ihre Laufbahn. Niklas Noll und Lars Meier wechseln zum TuS Borth, Simon Dargel zieht’s zu Borussia Veen.