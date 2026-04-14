Concordia Rheinberg will freiwillig absteigen

Concordia Rheinberg hat am Sonntag in der Kreisliga A Moers beim Tabellendrittletzten GSV Moers II mit einem Rumpfkader die nächste Klatsche und mittlerweile 111 Gegentreffer kassiert. Der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze beträgt nach dem 27. Spieltag noch fünf Punkte. Nach dem 0:6 in Moers steht aber fest, dass die Rheinberger die A-Liga am Saisonende auf jeden Fall verlassen werden. Die Concordia wird sich freiwillig aus der Klasse zurückziehen. Das bestätigte Jonas Baumbach, Vorsitzender des Fußballklubs und Spieler der ersten Mannschaft, auf Nachfrage am Montag. Was die Gründe sind und wie’s weitergeht in Rheinberg.
„Wir werden nach unserem letzten Saisonspiel Anfang Juni in Orsoy gegen den TV Asberg den Fußball-Kreis Moers offiziell unseren Rückzug per E-Mail mitteilen“, sagt Baumbach. Es wird ein kompletter Schlussstrich sein, die Mannschaft sich anschließend auflösen. Concordia Rheinberg werde, so Baumbach weiter, in der neuen Saison nur mit einem C-Liga-Team am Spielbetrieb teilnehmen. Bis dahin wolle die A-Liga-Truppe alles dafür tun, um den sportlichen Klassenerhalt zu schaffen.
Baumbach: „Wir wollen uns sportlich halten und nicht unfair in den Abstiegskampf eingreifen. Wir haben bereits Anfang April als Mannschaft beschlossen, bis zum Saisonende durchzuspielen und uns nicht hängenzulassen.“ Er verwies in diesem Zusammenhang auf den letzten Sieg Anfang dieses Monats über den Büdericher SV.
Der freiwillige Rückzug sei unausweichlich, meint der Vorsitzende, der beim 0:6 in Moers im Sturm durchspielte. Denn in der nächsten Saison könne die Concordia keine Mannschaft mehr stellen. „Bis auf vier, fünf Jungs, die bleiben wollen, wechseln Spieler zu anderen Vereinen oder beenden ihre Karriere.“ Coach Manfred Wranik hatte schon vor Wochen erklärt, dass im Sommer für ihn in Rheinberg Schluss ist.
„Vier Trainer haben sich aktiv bei uns gemeldet. Einer wollte sogar eine komplette Mannschaft mitbringen. Aber das hat keine Zukunft. Es wäre ein Verein im Verein. Und wenn’s dann mal sportlich nicht läuft, ziehen diese Spieler weiter. Das zeigen Beispiele aus der Vergangenheit“, sagt Baumbach.
Der Vorstand hat selber mit potenzieller Zugängen gesprochen, zumeist aber Absagen erhalten, weil die Sportanlage an der Xantener Straße nicht fertig ist und niemand im Winter auf Asche spielen wolle, erläutert Baumbach. „Oder es wurde Geld verlangt. Diesen Weg gehen wir nicht. Wir haben alle Varianten durchgespielt, aber an dem freiwilligen Rückzug geht kein Weg vorbei.“
Baumbach und seine Vorstandskollegen gehen davon aus, dass im Frühjahr 2027 die beiden Naturrasenplätze, die derzeit gesperrt sind, wieder bespielbar sein werden: „Dafür haben wir die Zusage von der Stadt Rheinberg bekommen.“
Baumbach weiter: „Wäre die Modernisierung zum jetzigen Zeitpunkt unserer Anlage abgeschlossen, würde es bestimmt nicht zum Rückzug kommen.“ Die Concordia sei aber froh, dass man bis Oktober auf dem Rasen des SV Orsoy spielen und trainieren könne: „Ein Dank dafür an die Stadt und den SVO, dass das klappt.“
An eine baldige Rückkehr in die A-Liga denkt bei Concordia Rheinberg übrigens niemand. „Es gibt keinen Fünfjahresplan oder dergleichen. Unser Fokus liegt auf der Jugendarbeit. Sollten wir 2030 immer noch in der C-Liga spielen, dann ist das eben so“, bekräftigt Baumbach, der auch in der Spielzeit 2026/27 das Concordia-Trikot tragen möchte.
Aus dem aktuellen A-Liga-Kader wollen auch Henrik van de Mötter, Joel Vallender sowie Max Knöpel weiter für Rheinberg in der C-Liga kicken. „Es gibt zwei, drei weitere Spieler, die derzeit verletzt sind, die überlegen, zu bleiben“, weiß Baumbach. Die Urgesteine Christoph Berghausen und Björn Kluth beenden ihre Laufbahn. Niklas Noll und Lars Meier wechseln zum TuS Borth, Simon Dargel zieht’s zu Borussia Veen.