Wintertransfers Kreisliga A Moers - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Moers - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
Büdericher SV
Trainer: Frank Griesdorn
Zugänge: Lukas Vengels (TuS Xanten), Jesse Weißenfels (), Edis Junuzovic (Concordia Rheinberg), Luca-Leon Bunde (SV Schwafheim II), Uwe Dignaß (Vereinslos), Rocco Steinert (), Valentine Forsab (), Frank Griesdorn (), Bärbel Schulz (), Mika Heckers (), Andres Amado Aramendiz Castano (), Hubert Welens (), Besim Grajqevci (), Mika Heckers (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Egzon Kokolari (SuS Wesel)
Abgänge: Alexander Reinhardt (Büdericher SV II), Tim Nieswand (Karriereende auf dem Höhepunkt), Julian Hoffmann (VfL Rheinhausen), Jesse Weißenfels (Zurückgetreten), Dominik Seemann (Zurückgetreten), Dominik Seemann (SV Menzelen), Jesse Weißenfels (SV Menzelen), Jeremy Joel Gratza (BSV Viktoria Wesel), Miguel Ernst (SV Menzelen), Alpay Erdem (SV Menzelen), Canberk Cevirgen (SV Menzelen), Edis Junuzovic (GSG Duisburg), Luca-Leon Bunde (SV Schwafheim II), Luca Tellmann (PSV Wesel II)
Concordia Rheinberg
Trainer: Manfred Wranik
Zugänge: Kevin Röös (FC Rumeln-Kaldenhausen), Jonas Jaschka (SV Schwafheim), Timo Hahn (FC Rumeln-Kaldenhausen), Marius Wiesener (FC Rumeln-Kaldenhausen), Finn Schulz (TuS Borth), Philip Schall (TuS Borth)
Abgänge: Edis Junuzovic (Büdericher SV), Eric Alexander Maas (SV Orsoy II), Jonas van den Brock (Borussia Veen), Jonas Baumbach (Concordia Rheinberg II), Silas Baumbach (Concordia Rheinberg II), Alexander Furthmann (Karriereende), Daniel Stolzke (Karriereende), Marco Hagl (Karriereende), Phillip Neuenhaus (Karriereende), André Dietrich (SV Schwafheim II)
ESV Hohenbudberg
Trainer: Ralf Röös
Zugänge: Chris Exner (FC Rumeln-Kaldenhausen), Pascal Sikorska (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Mikail van der Linden (OSC Rheinhausen), Rene Sefzig (OSC Rheinhausen), Mateusz Glied (OSC Rheinhausen)
Abgänge: Firat Mocu (TV Asberg II), Ekrem Aksu (CSV Marathon Krefeld), Pascal Sikorska (TV Asberg), Samet Cebe (Anadolu Türkspor Krefeld)
FC Moers-Meerfeld
Trainer: Mathias Kery
Zugänge: Noel-Djamel Pukallus (SC Rheinkamp), Xaver Rene Höffken (TV Asberg), Matthias Janssen (TV Asberg), Elia Wallat (TV Asberg), Dennis Kramer (MSV Moers), Jannik Dieter Stiebing (MSV Moers), Tom-Luis Herzog (VfvB Ruhrort-Laar), Dominik Kühn (SC Rheinkamp), Lars Koprionik (MSV Moers), Emre Yaman (TSV Bruckhausen), Murat Selik (TSV Bruckhausen II), Noah Scheinert (SV Budberg), Pascal Feldmann (Reaktiviert), Muhammad Ali Bawa (SV Straelen), Kayodie Jacob Eniola (GSG Duisburg)
Abgänge: Fabian Rienas (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III), Marvin Ascoua (Karriereende), Björn Diebels (Karriereende), Roman Kania (Karriereende), Patrick Wienands (Karriereende), Kayodie Jacob Eniola (Ziel Unbekannt), Mathias Kery (Pausiert), Dominik Kühn (TuS Baerl), Kayodie Jacob Eniola (GSG Duisburg), Murat Selik (Rücktritt), Fabian Scholz (Rücktritt), Sanzharbek Avulov (SV Menzelen), Fabian Scholz (SV Millingen), Murat Selik (VfvB Ruhrort-Laar), Xaver Rene Höffken (SV Millingen), Emre Yaman (VfvB Ruhrort-Laar), Elia Wallat (SC Rheinkamp)
FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Trainer: Andreas Oerschkes
Zugänge: Emre Karip (VfL Repelen), Sultan Makaschev (Eigene Jugend), Jonas Händler (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Sebastian Burckhardt (GSV Moers II), Bilal Ouizou (1. FC Lintfort), Karim Ikebaben (1. FC Lintfort), Florian Wienes (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III), Marvin Sprzagalla (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III), Nico Justin Olejniczak (FC Rumeln-Kaldenhausen), Armend Butuci (SV Orsoy), Ilian Jovanovic (Reaktiviert), Sadin Hodzic (Reaktiviert), Lukas Moritz Remark (FC Neukirchen-Vluyn 09/21)
Abgänge: Justin Gellert (TV Asberg), Benjamin Dona Fils (Unbekannt), Sahin Er (Unbekannt), Ricardo Jagella (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 IV), Raphael Kostros (Unbekannt), Enes Kocoglu (1. FC Lintfort II), Harun Ülker (MSV Moers IV), Ismail Ak (MSV Moers IV), Karim Ikebaben (1. FC Lintfort III), Daudi Kimuli (Pausiert), Marvin Sprzagalla (Pausiert), Armend Butuci (DJK Blau-Weiß Mintard)
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
Trainer: Tobias Schmitz
Zugänge: Tobias Schmitz (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Tobias Schmitz (Grün-Weiß Vernum), Joel Julian Nowak (Aus eigener Jugend), Dominik Konzen (SV Haesen-Hochheide), Niklas Welzbacher (Detting./Großwelzh.), Pascal Grewe (Reaktiviert), Christopher Schmidt (TuS Borth), Chris Bartsch (FC Viktoria Alpen 1911 e.V. II), Luca Sebastian Wachhorst (JSG Alpen/Menzelen/Veen), Christof Winter (SV Straelen)
Abgänge: Mathias Aengenboom (), George Michael Wiedemann (Borussia Veen), Christian Koßmann (), Tobias Schmitz (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Marcel Blaschkowitz (TSV Krefeld-Bockum), Christian Koßmann (JSG Winnekendonk/Weeze), Yannik Eickschen (Arminia Kapellen/Hamb), Mika Heckers (Büdericher SV)
GSV Moers II
Trainer: Patrick Heydrich
Zugänge: Patrick Heydrich (TuS Borth), Christian Skerwiderski (GSV Moers zg.), Lars Schenkendorf (TuS Borth), Nils Armes (TuS Borth), Andreas Gressl (TuS Borth), Muhanad Muayad Zakholy (SV Haesen-Hochheide), Firat Izin (TSV Meerbusch III), Max Nitschmann (GSV Moers II), Yassin Arouni (TV Asberg), Dilscher Mesto Najem (Rumelner TV III), Elias Hauk (SV Orsoy), Diyar Günes (FC Rumeln-Kaldenhausen), Adil Zaytouni (TV Kapellen), Carsten Röll (TuS Borth), Justin Schraven (TuS Borth), Jan Aigner (VfB Homberg II), Simon Schmieler (TuS Borth), Mohammed Dib Damlakhi (VfL Repelen II), Firo Issef (TV Asberg), Muhanad Muayad (SV Haesen-Hochheide), Obadja Turan (Rheinland Hamborn), Samer Al Jajaeh (TV Asberg), Naim Aziz Hajjaoui (International Moers), Hans Elezi (TSV Meerbusch III), Russ Bryand Soh Fotso (Kamerun), Selahatin Ovali (TV Asberg), Daniel Glen (SV Grün-Weiß Brieselang)
Abgänge: Jan Aigner (VfB Homberg II), Daniel Zvar (Tritt kürzer), Sebastian Burckhardt (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Clemens Genkel (VfL Repelen), Jan Albus (VfL Repelen), Sebastian Tschentschel (Pausiert), Max Nitschmann (GSV Moers II), Muhanad Muayad Zakholy (GSV Moers III), Nils Armes (Pausiert), Obadja Turan (Unbekannt), Firo Issef (Pausiert)
Rumelner TV
Trainer: Edis Bicic
Zugänge: Justin Noel Knauer (Reaktiviert), Granit Haliti (Rheinland Hamborn), Loay Chergui El Ghiati (Aus eigener Jugend), Ben Blischke (FC Rot-Weiß Moers), Dennis Brodkorb (Reaktiviert), Anes Huskic (VfB Homberg II), Jamal Aanen (TV Asberg), Abd-Elhadi Awn (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Qasem Esper (Als Physiotherapeut)
Abgänge: Marcel Beckmann (FC Traar), Anes Huskic (VfB Homberg II), Arndt Binder (DJK Arminia Lirich 1920)
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Trainer: Andreas Weinand
Zugänge: Philipp Hasse (1. FC Lintfort), Nicola Serra (Viktoria Buchholz), Fabian Weigl (Pausiert), Tim Konrad (GSV Moers zg.), Shawn Rume (1. FC Lintfort), Niklas Heimberg (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Savio Carvalho Rodrigues (TV Asberg), Marc Frackowiak (SV Schwafheim), Oliver Gutkowski (FC Rumeln-Kaldenhausen), Linus Neukirchen (VfL Repelen), Florian Preuß (VfL Repelen), Tom Scholten (GSV Moers), Anton Riegert (GSV Moers zg.)
Abgänge: Tim Kruse (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III), Denis Schröder (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III), Maximilian Marc Lengwenat (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III), Dominik Semmler (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III), Fabian Mischel (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III), Kevin Grothe (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III), Henning Streibon (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III), Marcel Lörx (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III), David Haag (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III), Daniel Groß (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III), Philip Noah Neumeyer (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III), Jannis Löffler (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III), Malte Rüter (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III), Maurice Beume (Viktoria Buchholz II), Pascal Sikorska (ESV Hohenbudberg), Robert Kuchta (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III)
SSV Lüttingen
Trainer: Mirko Poplawski
Zugänge: Lars Neinhuis (TuS Xanten), Lars van Schyndel (TuS Xanten), Marius Neinhuis (TuS Xanten), Nico Scholten ()
Abgänge: Tim Overfeld (SSV Lüttingen II), Linus Jordans (SSV Lüttingen II), Luke Hußmann (SSV Lüttingen II), Emircan Boran (TuS Xanten), Dogan Toprak (TuS Xanten)
SV Budberg II
Trainer: Thomas Kehrmann, Ulf Deutz
Zugänge: Jonas Kühnau (SV Budberg), Deniz Ucan (SV Budberg), Frederik Tenbergen (SV Budberg), Lennard Syska (SV Budberg), Julien Schulz (SV Budberg), Patrick Reitemeier (SV Budberg), Noah Schaffrath (SV Budberg), Luca Leandro Höffken (VfB Speldorf), Mika Engeln (GSV Moers zg.)
Abgänge: Christian Engeln (SV Budberg III), Hendrik Knoll (SV Budberg III), Kevin Lünebach (SV Budberg III), Nils Nühlen (SV Budberg III), Arne Twardzik (SV Budberg III), Felix van Briel (Pausiert), Niklas Oliver Potreck (VfB Homberg II)
SV Menzelen
Trainer: Dominik Seemann, Jesse Weißenfels
Zugänge: Luca Terfloth (SV Sonsbeck), Marcel Timm (TuS Xanten), Marcello Ecca (SV Menzelen), Lars Barkowski (SV Menzelen II), Jan Jörg Mosters (Aus eigener Jugend), Felix Gellings (PSV Wesel), Luca Terfloth (Interimstrainer), Dominik Seemann (Büdericher SV), Jesse Weißenfels (Büdericher SV), Nico Lenz (Hamminkelner SV), Allen Najim (Büdericher SV II), Sanzharbek Avulov (FC Moers-Meerfeld), Miguel Ernst (Büdericher SV), Alpay Erdem (Büdericher SV), Canberk Cevirgen (Büdericher SV), Mousa Lübcke (Rüttenscheid Rebells)
Abgänge: Tim Lange (Borussia Veen), Max Lennart Bartsch (SV Menzelen II), Leon Kaußen (SV Menzelen II), Tobias Janßen (SV Menzelen II), Dennis Knoll (SV Viktoria Birten), Marcello Ecca (SV Menzelen), Frank Griesdorn (Persönlicher Rücktritt), Bärbel Schulz (Persönlicher Rücktritt), Constantin van Elten (SV Viktoria Birten)
SV Millingen
Trainer: Fabian Scholz
Zugänge: Jan-Niklas Block (TV Asberg III), Benedikt Kamper (), Darvin Goecke (FC Concordia Haaren), Badri Müller (VfL Repelen), Lukas Mölders (), Lukas Mölders (), Fabian Scholz (FC Moers-Meerfeld), Maximillian Pullich (SV Millingen II), Felix Merlin Gerhard Baar (SV Orsoy), Xaver Rene Höffken (FC Moers-Meerfeld), Tim Friedrichs (Reaktiviert)
Abgänge: Yannik Martin (Karriereende), Bastian Nocon (Pausiert), Luis Hallemann (SV Millingen II), Oliver Kraft (einvernehmliche Trennung), Badri Müller (Ziel Unbekannt), Badri Müller (1. FC Mülheim-Styrum)
SV Schwafheim
Trainer: Ralf Gemmer
Zugänge: Enes Parimli (VfL Repelen), Robin Morawa (SV Budberg), Robin Morawa (SV Budberg III), Danilo Gazija (TV Asberg), Felix Brandes (SV Schwafheim), Fatih Sanverdi (reaktiviert), Anthony Amadi (MTV Union Hamborn), Kadir Kaya (DJK Lösort Meiderich), Emmanuel Lucaßen (DJK Lösort Meiderich), Lenox Mückshof (DJK Lösort Meiderich), Kaan Aydin (DJK Lösort Meiderich), Nico Prehn (SV Schwafheim III), Jens Dickmann (Interimstrainer), Ben Jannik Lorscheid (eigene A-Jugend), Robin Blesch (eigene A-Jugend), Malte Schlieper (eigene A-Jugend), Ralf Gemmer (MTV Union Hamborn), Peter Steinbach (MTV Union Hamborn), Leon Fabian Binias (), Gökhan Durak (FC Rot-Weiß Moers), Jonas Mende (MTV Union Hamborn), Oliwier Maksymilian Lebowski (MTV Union Hamborn), Justin Leon Kaczmarek (MTV Union Hamborn)
Abgänge: Jonas Jaschka (Concordia Rheinberg), Marc Frackowiak (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Igor Kobuszewski (pausiert verletzungsbedingt), Nematullah Mansoori (Ziel unbekannt), Khalil Ekk (Studium), Joshua Issiaka Pawlinski (pausiert verletzungsbedingt), Felix Brandes (SV Schwafheim), Daniel Kouam Kengne (SV Borbeck), Deniz Kaya (vereinslos), Hussein Hamdan (SV Duissern), Alessandro Vergaro (GSG Duisburg), Kadir Kaya (DJK Lösort Meiderich), Emmanuel Lucaßen (DJK Lösort Meiderich), Anthony Amadi (SV Rhenania Hamborn), Lenox Mückshof (DJK Lösort Meiderich), Simon Kouam Kengne (SV Schwafheim II)
SV Schwafheim II
Trainer: Thorsten Schikofsky
Zugänge: Torben Kleinekort (), Koray Babayigit (MSV Moers III), Kilian Möller (MSV Moers), André Dietrich (Concordia Rheinberg), Luca-Leon Bunde (Büdericher SV), Simon Kouam Kengne (SV Schwafheim)
Abgänge: Luca-Leon Bunde (Büdericher SV), Niko Pascale Nekat (VfB Obermarxloh), Maximilian Pierre Scholtyssek (SV Schwafheim III), Torben Kleinekort (SV Schwafheim III), Koray Babayigit (Ziel unbekannt), Kilian Möller (Ziel unbekannt), Frank Mares (), Roman Heger (unbekannt)
SV Sonsbeck II
Trainer: Norbert Quinders
Zugänge: Tim-Luca Reuters (TuS Xanten), Tobias Ries (Arminia Kapellen/Hamb), Arne Füngers (Arminia Kapellen/Hamb), Tomek Wojciechowski (Arminia Kapellen/Hamb), Selim Karka (VfL Repelen), Mathias Aengenboom (Vereinslose Spieler Niederrhein)
Abgänge: Thomas Herres (Karriereende), Mohammed Abdullah (DJK Labbeck/Uedemerbruch)
TV Asberg
Trainer: Michael Hoppe
Zugänge: Justin Gellert (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Tom Conrad (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III), Konstantinos Siainis (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Petros Siainis (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Franck Sylla (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Ogün Sengül (VfL Rheinhausen), Kilian Cüneyt Rabe (VfL Rheinhausen), Aydin Türkeli (VfL Rheinhausen II), Luk Schwardt (GSV Moers), Elmin Pedljic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Enes Özcan (SV Haesen-Hochheide), Jamal Aanen (Sportfreunde Hamborn 07 II), Serhat Karabulut (MSV Moers III), Samer Al Jajaeh (GSV Moers), Alend Said Ali (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Pascal Sikorska (ESV Hohenbudberg), Etienne Kallies (VfB Homberg II), Ben Elias Mockenhaupt (TuS Baerl)
Abgänge: Savio Carvalho Rodrigues (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Ozan Sengül (MSV Moers III), Oguzhan Alemdar (MSV Moers III), Gökhan Öztürk (MSV Moers III), Elia Wallat (FC Moers-Meerfeld), Baris Özcelik (Ziel unbekannt), Samet Sözügen (Ziel unbekannt), Danilo Gazija (SV Schwafheim), Shadi Hamida (Viktoria Beeck II), Abdelrahman Altamer (Viktoria Beeck II), Tayfun Öztürk (1. FC Lintfort II), Florian Zukowski (1. FC Lintfort II), Enes Özcan (Ziel unbekannt), Yassin Arouni (GSV Moers II), Firo Issef (GSV Moers II), Enes Özcan (1. FC Lintfort II), Elmin Pedljic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Samer Al Jajaeh (GSV Moers II), Jamal Aanen (Ziel unbekannt), Luk Schwardt (Ziel unbekannt), Jamal Aanen (Rumelner TV), Selahatin Ovali (GSV Moers II), Luk Schwardt (Schwarz-Weiß Alstaden), Mahdi Salman (MSV Moers)
VfL Rheinhausen
Trainer: Kevin Hanebeck
Zugänge: Nick Dorna (VfB Homberg II), Ufuk Derin (VfB Homberg II), Jannis Müller (FC Traar), Luis Lötters (VfB Homberg II), Julian Daniel Gardocki (Duisburger FV 08), Niklas Lange (Duisburger FV 08), Justin Fabian Rennen-Heinke (TV Asberg III), Yunus Pirnal (VfL Rheinhausen zg.), Julian Hoffmann (Büdericher SV)
Abgänge: Ogün Sengül (TV Asberg), Kilian Cüneyt Rabe (TV Asberg), Faruk Aran (), Mohamed Falah (), Marc Freyhöfer (), Ingolf Matthes (), Alexander Sandau (), Niklas Trappmann (), Faruk Aran (VfL Rheinhausen II), Ömer Kocaoglan (TuS Asterlagen), Justin Fabian Rennen-Heinke (TV Asberg III)
