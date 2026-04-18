Concordia Rheinberg schenkt SV Budberg Derbypunkte

Rheinberg kann nicht gegen Budberg antreten – Foto: Roberto Parolari

Der SV Budberg II ist ohne eigenes Dazutun wieder an die Tabellenspitze der Kreisliga A gerückt. Concordia Rheinberg sagte am Freitag das für Sonntag terminierte Derby gegen den Aufstiegsaspiranten auf dem Rasen des SV Orsoy ab. Das meint der Vereinsvorsitzende Jonas Baumbach zum Punkte-Geschenk.

Rheinberg bekommt keine Mannschaft zusammen

Die Rheinberger hatten erst Anfang dieser Woche bekannt gegeben, dass sich die erste Mannschaft am Saisonende auflösen werde, also freiwillig absteigen wolle, aber unbedingt bis zum Saisonende weiterspielen und den sportlichen Klassenerhalt schaffen möchten. Nun also die Derby-Absage. Baumbach dazu: „Wegen Verletzungen, Urlauben oder beruflichen Verpflichtungen hätten nur zehn Leute zur Verfügung gestanden. Fürs nächste Spiel sieht’s personell schon wieder besser aus. Die Absage wird eine einmalige Sache sein.“

Budbergs Coach Ulf Deutz sagt: „Wir hätten gerne gespielt. Jetzt überlegen wir, an dem Sonntag zu trainieren. Ich wünsche den Rheinbergern nur das Beste für den Neuanfang.“ Die Concordia wird in der nächsten Saison mit nur einer Männer-Mannschaft in der Kreisliga C vor den Ball treten und die Jugendarbeit in den Mittelpunkt rücken.