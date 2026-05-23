Regensdorf dreht den Cupfinal – Beat Studer holt Titel Nummer vier

Die Teams von Regensdorf und Wiesendangen vor dem Anpfiff. – Foto: Ramon Fritschi

Der FC Regensdorf zeigt einmal mehr seine Klasse im Regionalcup. Die Furttaler holen mit einem 3:1-Erfolg im Final über Wiesendangen nach 2024 wiederholt den Titel

Der FC Regensdorf hat erneut den FVRZ-Cup gewonnen. Die Furttaler setzten sich im Final in Kloten in einem Duell unter Zweitliga-Teams 3:1 gegen den FC Wiesendangen durch und holten damit wie schon vor zwei Jahren den Titel (3:0 über Zürich City).

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Derweil musste sich der von einer beeindruckenden Fankulisse getragene FCW wie schon 2022 gegen Wiedikon (0:1) erneut im Endspiel geschlagen geben.

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Dabei erwischte der Underdog aus der Zweitliga-Gruppe 2 den besseren Start. Wiesendangen, das mitten im Abstiegskampf steckt und am Mittwoch noch einen wichtigen 3:2-Meisterschaftssieg gegen Brüttisellen-Dietlikon gefeiert hatte, zeigte zunächst mehr Präsenz und ging in der 23. Minute verdient in Führung. Robin Oehninger traf für das Team aus dem Raum Winterthur zum 1:0.

Der Favorit aus Regensdorf fand jedoch rechtzeitig zurück ins Spiel. Kurz vor der Pause gelang den Furttalern der wichtige Ausgleich, ehe sie die Partie endgültig drehten. In den letzten 30 Minuten machte der Spitzenklub der Zweitliga-Gruppe 1 den 3:1-Erfolg perfekt.

Regensdorfs Verteidiger Benjamin Meier meinte hinterher: "Es ist unbeschreiblich. Es war nicht einfach."

Auf dem Weg in den Final hatte Regensdorf bereits mehrere Spitzenteams aus der 2. Liga ausgeschaltet und war entsprechend favorisiert ins Endspiel gegangen.