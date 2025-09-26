In der nächsten Cuprunde kommt es zum ganz grossen Favoritensterben

Das ist ganz dicke Post. In den 1/16-Finals des FVRZ-Cup stehen gleich ein Handvoll Duelle mit Endspiel-Charakter an.

Gleich fünfmal kommt es zu Direktduellen unter Zweitligisten. Da ist allen voran die Partie zwischen dem Titelverteidiger Unterstrass und dem Aufstiegsfavoriten Wädenswil.

Was für eine Auslosung zu den Sechszehntelfinals im FVRZ-Cup!

Und als wäre dies nicht genug treffen auch noch Wiedikon und Adliswil aufeinander. Dazu muss sich Aufsteiger Rümlang dem SC Veltheim stellen. Für den Zweitliga-Neuling eine sehr hohe Hürde.

Nicht minder attraktiv ist das Duell zwischen den Gruppengegnern Oetwil-Geroldswil und Regensdorf. Beide zählen in der Gruppe 1 zu den Spitzenteams.

2. Runde: Ein buntes Sterben an Zweitligisten

1. Runde: Nur ein Zweitligist scheidet aus

Und dann ist da noch der Vergleich zwischen Wiesendangen und Bassersdorf - zweier Vetreter aus der Gruppe 2.

Stolperpotenzial gibt es aber auch für die anderen verbliebenen Zweitligisten. Phönix Seen muss nämlich zum SC Siebnen. Die Schwyzer verpassten in den letzten Jahren den Aufstieg in die 2. Liga mehrfach äusserst knapp. Der SCS machte dann auch zuletzt im Cup kurzen Prozess mit Wald (3:0).

Kein Schaulaufen dürfte es auch für Horgen bei den Blue Stars werden. Daneben geht es für Glattbrugg zum Racing Club und für Stäfa nach Glattfelden.

Mit Töss - Schlieren, Niederweningen - Hinwil und Affoltern am Albis - Rüti kommen fix drei Drittligisten weiter.

Vermeintlich einfacher haben es Zollikon (in Russikon), Winterthur United (bei Hellas) und Buttikon (bei Brasil Suisse). Sie hatten Losglück mit Vereinen aus der 4. Liga.

Sicher ist ohnehin: Ein Viertliga-Verein wird mindestens in den Achtelfinals noch immer dabei sein. Uitikon und Seebach treffen nämlich direkt aufeinander.

Die Partien sind auf 22./23. Oktober terminiert.

Apropos Ansetzungen: Eine Neuerung gibt es bezüglich dem Final. Der findet wie sonst üblich eine Woche nach dem Ende der Meisterschaft statt. Er ist stattdessen auf den Pfingstsamstag, 23. Mai fixiert. Also deutlich früher.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.



Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich