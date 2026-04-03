Das sind alle Sieger des FVRZ-Cups seit 2001

Pokale werden in 90 Minuten und manchmal auch erst hinterher im Penaltyschiessen gewonnen – aber ihre Geschichten bleiben über Jahre. Ein Blick zurück auf die Cupfinals von 2001 bis 2025 zeigt Triumphe, Tragödien und unvergessene Fussballmomente.
Die letzten 24 Cupfinals
2025: Volketswil (3. Liga) - Unterstrass (2.) 6:7 n.P.
Unterstrass holt den Pokal im dramatischen Penaltykrimi
2024: Regensdorf (2.) - Zürich City (2.) 3:0
2023: Witikon (2.) - Greifensee (2.) 3:5 n.P.
Cupspezialist Greifensee triumphiert erneut
2022: Wiedikon (2.) - Wiesendangen (2.) 1:0
Wiedikon mit einem späten Kopfball ins Glück
2021: Veltheim (3.) - Unterstrass (2.) 1:2
Das späte Glück des FC Unterstrass
2020: Saisonabbruch, kein Cupfinal
2019: Wetzikon (3.) - SV Schaffhausen (3.) 6:5 n.P.
Wetzikon im Penaltyglück nach spätem Augleich
2018: Embrach (3.)- Greifensee (2.) 2:5 n.P.
Greifensee gewinnt Cup dank eiskalten Schützen und Penaltykiller Timmy Ley
2017: Wallisellen (3.) - Bassersdorf (2.) 6:7 n.P.
Einen 0:3-Rückstand korrigiert - Bassersdorfs Dramatiksieg
2016: Bassersdorf (2.) - Rümlang (3.) 7:8 n.P.
Die Cupfinals 2016 im Überblick
2015: Basserdorf (2.) - Küsnacht (2.) 0:3
Frühe Entscheidung für Küsnacht (auf regional-fussball.ch)
2014: Küsnacht (2.) - Greifensee (2.) 1:2
2013: Bassersdorf (2.) - Wallisellen (3.) 5:4 n. P.
2012: United Zürich (2.) - Altstetten (3.) 5:6 n.P.
2011: United Zürich (2.) - Rümlang (3.) 6:1
2010: Phönix Seen (2.) - Wettswil-Bonstetten (2.) 0:4
2009: Regensdorf (2.) - Bassersdorf (2.) 4:1
2008: Oerlikon/Polizei (2.) - Töss (2.) 4:1
2007: Bassersdorf (2.) - Töss (2.) 1:3
2006: Phönix Seen (3.) - Pfäffikon (3.) 5:4 n.P.
2005: Meilen (3.) - Thalwil (2.) 1:2
2004: Affoltern a/A (2.) - Uster (2.) 10:9 n.P.
2003: Wiesendangen (2.) - Dietikon (2.) 1:5
2002: Oberwinterthur (2.) - Dietikon (3.) 1:2
2001: Thayngen (3.) - Einsiedeln (2.) 2:5
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