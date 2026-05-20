Cupfinals erstmals aufs Pfingstwochenende vorverlegt

Rund 550 Medaillen liegen für die Finalteilnehmenden zum Abholen bereit. – Foto: fvrz

Den Cupfinal bestreiten: ein Höhepunkt aller Amateurfussballerinnen und -fussballer. 24 Teams versuchen «den Kübel» zu holen. Die Endspiele finden wieder auf dem Sportgelände Stighag in Kloten statt.

Infrastrukturelle Konsequenzen wurden beim Unterländer Drittliga-Verein geplant und realisiert: er verfügt nunmehr über sechs Spielfelder.

Der Japankäfer hat den Dauerveranstalter FC Kloten in den letzten Jahren arg gebeutelt und entsprechend zugesetzt. Die beiden letzten Cupfinal-Austragungen fanden infolgedessen beim FC Volketswil statt.

Neu hingegen ist, dass die regionalen Endspiele aufs Pfingstwochenende terminiert sind. Geschäftsführer Benjamin Benz dazu: «Es gibt mehrere Gründe, weshalb wir das Pfingstwochenende als Pilotversuch für zwei Austragungen festgelegt haben. Das in den letzten Jahren meist sehr heisse Wetter Ende Juni ist für Cupfinals nicht optimal. Zudem muss die Saison Ende Juni abgeschlossen sein; bei einem Spielabbruch in einem Cupfinal (zum Beispiel wegen eines Gewitters) kämen wir in die Bredouille.

«Es sind zwei neue Kunstrasenplätze hinzu gekommen», freut sich FCK-Vizepräsident Volker Sommer und fügt an, dass damit «der Käfer nicht besiegt ist, aber den Verein zu reagieren provoziert hat.» Nun stehen mit je drei Natur- und Kunstrasen entsprechende Dispositions-Möglichkeiten zur Wahl.

Weiter haben viele Vereine im Anschluss an die Saison Ende Juni eigene Vereinsanlässe, was an Pfingsten deutlich seltener der Fall ist. Nicht zuletzt denken wir auch an die Finalteilnehmenden bei den Aktiven der Männer und Frauen. Diese vier Teams sind für den Schweizer Cup qualifiziert, der bereits Mitte August ausgetragen wird, und haben dadurch mehr Zeit für die Planung.

Je nach Verlauf und Resonanz auf die Endspiele 2026 und 2027 wird der Verband prüfen, ob das Pfingstwochenende als fixes Austragungsdatum etabliert wird.»

Red Star im Triopack

Fünf Spielfelder sind für die Abwicklung der zwölf Partien hergerichtet. Der Donnerstagabend ist dem Frauen-/Juniorinnenfussball zugetan; es finden vier Partien statt. Höhepunkt ist die Aktiven-Begegnung zwischen Wiedikon und Uster (20.15 Uhr).

Auf Freitagabend sind drei Seniorenspiele angesetzt, ehe am Samstag bereits ab 12 Uhr nacheinander/parallel fünf Finals stattfinden. Hier dürfte dem Aktiven-Final zwischen den Zweitligisten Wiesendangen und Regensdorf (17 Uhr) die grösste Aufmerksamkeit zuteil werden. Nicht mehr im wortwörtlichen Sinn «mit von der Partie» sind die Firmenfussballer; sie organisieren die beiden Finalbegegnungen aus Termingründen selbst.

Das sind alle Sieger des FVRZ-Cups seit 2001

Markant: Der FC Red Star ist mit drei Teams vertreten. Sie alle sind bei den Junioren A, B und C Nach- und Ausweis einer vorbildlichen Nachwuchsarbeit des Traditionsvereins. Je zwei Teams stellen der FC Freienbach (Senioren 50+/-7er und Junioren C), der FC Horgen (Juniorinnen B und C) sowie der FC Kosova (Senioren 30+ und 40+).

Und noch eine Neuerung: Zum ersten Mal in der langen Geschichte der FVRZ-Cupfinals überträgt der FVRZ in Zusammenarbeit mit RED+ Streaming sämtliche 11er-Spiele live im Internet – für alle Fans, die nicht vor Ort dabei sein können. Zusätzlich erhalten alle Teams ihre jeweilige Partie im Anschluss – ebenso kostenlos – als Videoerinnerung zur Verfügung gestellt.

Der Eintritt ist frei

Alle zwölf Partien sind gratis zu besichtigen. Der gastgebende FC Kloten wird in kulinarischen Belangen gewappnet sein. Stimmt das Wetter auch nur einigermassen, dürften total wieder an die 3000 Zuschauer die zwölf Partien verfolgen.

Das Programm

Donnerstag, 21. Mai

19 Uhr: Juniorinnen D: Küsnacht - Albisrieden

19.15 Uhr: Juniorinnen C: Embrach - Horgen

19.30 Uhr: Juniorinnen B: Herrliberg - Horgen

20.15 Uhr: Aktive Frauen: Wiedikon - Uster

Freitag, 22. Mai

19.30 Uhr: Senioren 50+/7er: Seefeld - Freienbach

20 Uhr: Senioren 40+: Volketswil - Kosova

20.15 Uhr: Senioren 30+: Kosova - Oerlikon/Poliizei

Samstag, 23. Mai

12 Uhr: Junioren D9: Höngg - FR Soccer

13.30 Uhr: Junioren B: Red Star - Wiedikon

14 Uhr: Junioren C: Freienbach - Red Star

15 Uhr: Junioren A: Adliswil - Red Star

17 Uhr: Aktive Männer: Wiesendangen - Regensdorf