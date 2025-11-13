Blue Stars und Uitikon überraschen weiter

In den Cup-Duellen unter Zweitligisten sind Regensdorf und Stäfa erfolgreich. Derweil sorgen die Blue Stars und Uitikon weiter für Furore. An einer Blamage schrammen derweil Wiesendangen und Veltheim vorbei.

Gross ist auch die Freude bei den Blue Stars. Sie trotzten dem oberklassigen Glattbrugg nach 90 Minuten ein 1:1 ab und siegten hinterher 7:6 im Penaltyschiessen.

Die Cup-Reise von Titelverteidiger Unterstrass ist zu Ende. Er musste sich Ligarivale Regensdorf 0:2 geschlagen geben. Besonders auch: Am Samstag kommt es exakt selben Affiche in der Meisterschaft.

Im Penaltyglück war ausserdem Wiesendangen. Der Zweitliga-Verein schien gegen Winterthur United einem sicheren Sieg entgegen zu steuern. Er verspielte aber eine 2:0-Führung und setzte sich hinterher erst im Penaltyschiessen ebenso 7:6 durch.

Bereits am Mittwoch schied in einem weiteren Duell unter Zweitligisten der FC Adliswil in extremis auswärts gegen Stäfa 5:6 im Penaltyschiessen aus. Besonders bitter: Die Sihltaler gingen kurz nach der Pause durch Erdonit Mehmeti in Führung und verteidigten diesen Vorsprung bis in die Nachspielzeit. In dieser wurde ein Handspenalty gegen den FCA verhängt, den Armando Teixeira prompt zum 1:1 verwertete. Auf Seiten der Gäste sprach man aber hinterher vielmehr von einem Händevergehen der belohnten Stäfner.

Vom Elfmeterpunkt wurde daher hinterher auch die Partie entschieden, in der Stäfa das glückliche Ende für sich behielt.

Die ganz grosse Überraschung bleibt aber Uitikon. Der Viertligist rang Affoltern am Albis 2:1 nieder und steht dadurch unter den letzten acht Teams.

Veltheim zieht den Kopf aus der Schlinge

Böse sah es auch für den SC Veltheim aus. Der "Wintermeister" der Gruppe 2 lag gegen den SC Zollikon bis in die zweite Hälfte hinein 0:2 hinten, vermochte das Spiela aber noch zu drehen. Das entscheidende 3:2 gelang Fidan Surlici in der 88. Minute.

Eher überraschend ging auch Schlieren als Verlierer vom Feld. Die Limmattaler unterlagen im einem Vergleich unter Drittligisten Buttikon 1:2.

Und mit dem SC Siebnen bleibt sogar ein zweiter Vertreter aus dem Kanton Schwyz im Wettbewerb. Der SCS fertigte Niederweningen klar 4:0 ab.

*Update folgt*

