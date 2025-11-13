 2025-10-30T14:25:35.653Z

Pokal
Wiesendangen machte es spannend beim SC Winterthur United.
Wiesendangen machte es spannend beim SC Winterthur United. – Foto: Ramon Fritschi

Blue Stars und Uitikon überraschen weiter

FVRZ-Cup, 4. Runde

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
TRB Maurer AG
Ruha Baer Immobilien AG
FVRZ-Cup
Wiesendangen
SC Veltheim
Glattbrugg
FC Stäfa

In den Cup-Duellen unter Zweitligisten sind Regensdorf und Stäfa erfolgreich. Derweil sorgen die Blue Stars und Uitikon weiter für Furore. An einer Blamage schrammen derweil Wiesendangen und Veltheim vorbei.

Die Cup-Reise von Titelverteidiger Unterstrass ist zu Ende. Er musste sich Ligarivale Regensdorf 0:2 geschlagen geben. Besonders auch: Am Samstag kommt es exakt selben Affiche in der Meisterschaft.

Gross ist auch die Freude bei den Blue Stars. Sie trotzten dem oberklassigen Glattbrugg nach 90 Minuten ein 1:1 ab und siegten hinterher 7:6 im Penaltyschiessen.

Im Penaltyglück war ausserdem Wiesendangen. Der Zweitliga-Verein schien gegen Winterthur United einem sicheren Sieg entgegen zu steuern. Er verspielte aber eine 2:0-Führung und setzte sich hinterher erst im Penaltyschiessen ebenso 7:6 durch.

Adliswil muss spät Ausgleich einstecken - und verliert noch

Bereits am Mittwoch schied in einem weiteren Duell unter Zweitligisten der FC Adliswil in extremis auswärts gegen Stäfa 5:6 im Penaltyschiessen aus. Besonders bitter: Die Sihltaler gingen kurz nach der Pause durch Erdonit Mehmeti in Führung und verteidigten diesen Vorsprung bis in die Nachspielzeit. In dieser wurde ein Handspenalty gegen den FCA verhängt, den Armando Teixeira prompt zum 1:1 verwertete. Auf Seiten der Gäste sprach man aber hinterher vielmehr von einem Händevergehen der belohnten Stäfner.

Vom Elfmeterpunkt wurde daher hinterher auch die Partie entschieden, in der Stäfa das glückliche Ende für sich behielt.

3. Runde: Blue Stars und Siebnen schmeissen Zweitliga-Teams raus
2. Runde: Ein buntes Sterben an Zweitligisten
1. Runde: Nur ein Zweitligist scheidet aus!
Unsere Prognose zu den Achtelfinals: Diese Teams kommen eine Runde weiter!

Die ganz grosse Überraschung bleibt aber Uitikon. Der Viertligist rang Affoltern am Albis 2:1 nieder und steht dadurch unter den letzten acht Teams.

Veltheim zieht den Kopf aus der Schlinge

Böse sah es auch für den SC Veltheim aus. Der "Wintermeister" der Gruppe 2 lag gegen den SC Zollikon bis in die zweite Hälfte hinein 0:2 hinten, vermochte das Spiela aber noch zu drehen. Das entscheidende 3:2 gelang Fidan Surlici in der 88. Minute.

Eher überraschend ging auch Schlieren als Verlierer vom Feld. Die Limmattaler unterlagen im einem Vergleich unter Drittligisten Buttikon 1:2.

Und mit dem SC Siebnen bleibt sogar ein zweiter Vertreter aus dem Kanton Schwyz im Wettbewerb. Der SCS fertigte Niederweningen klar 4:0 ab.

*Update folgt*

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich

Aufrufe: 013.11.2025, 22:45 Uhr
Redaktion regional-fussball.chAutor